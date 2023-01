KVÍZ: Kdo si objednal první lyže a v čem zazářili nejlepší čeští lyžaři?

Letos je to přesně 136 let, kdy do naší země doputovaly poštou první dva páry lyží. Tak trochu náhodou si je objednal jeden pražský obchodník. Když poté začal vyjíždět na první pokusné jízdy, jistě neměl tušení, že odstartoval tradici jednoho z nejoblíbenějších zimních sportů. Zkuste si v našem kvízu, co víte o historii českého lyžování.

Znáte historii lyžování? Zkuste si náš kvíz. | Foto: Shutterstock