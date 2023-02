KVÍZ: Kolik vlasů má člověk a jakou hmotnost unese vlasové vlákno?

Říká se, že vlasy jsou korunou krásy. Ačkoli by si krásné, pevné, lesklé a husté vlasy přál doslova každý člověk, jejich vzhled je do značné míry dán geneticky. Zkuste si v našem kvízu, co všechno o této dominantě lidského těla víte.

Vlasy obsahují uhlík, vodík, kyslík, dusík, síru, železo, měď, zinek, jód, dvacet různých druhů aminokyselin, proteiny, lipidy a vodu. Pomocí DNA jediného vlasu je možné dokonce identifikovat konkrétního člověka. | Foto: Shutterstock