Jsou často plné cukru a v alkoholických verzích umí zamotat hlavu s překvapivou rychlostí. Přesto lahodné drinky patří k létu stejně neodmyslitelně jako vůně opalovacího krému či rozpálený gril. Ať už dáváte přednost klidnému posezení s přáteli v zahradě nebo naopak roztančené zábavě na letní párty, s drinkem v ruce si budete připadat jako na dovolené v Karibiku. Inspirujte se recepty na notoricky známé klasiky i méně „profláknuté“ varianty letních koktejlů. Na své si přijdou příznivci svěžích chutí i milovníci smetanových drinků.

Na své si přijdou příznivci svěžích chutí i milovníci smetanových drinků. | Foto: Pixabay

Letní drinky rozhodně osvěží a na večírku dokáží rozproudit zábavu a navodit tu správnou atmosféru. Jak si takový osvěžující drink připravit, co to vlastně drink je, jaký alkohol míchat s džusem a co se do koktejlů dává, s tím vám poradíme a nabídneme inspiraci.

Mojito, osvěžující drink na léto:

Zdroj: Youtube

V ČLÁNKU NAJDETE TYTO RECEPTY

* Sex on the Beach

* Bílá Sangria s červeným ovocem

* Jahodové Mojito

* Piňa Colada

* Bloody Mary

Sex on the Beach

4 cl vodky

2 cl broskvového likéru

6 cl pomerančového džusu

6 cl brusinkové džusu

pár kostek ledu

Vyšší koktejlovou sklenici naplníme zhruba do třetiny ledem, zalijeme v šejkru umíchanou směsí z určených ingrediencí. Hotový koktejl ozdobíme plátkem pomeranče.

Věděli jste, že…?



Sex on the Beach je jeden z nejoblíbenějších a nejznámějších drinků vůbec. Otcem této legendy je Ted Pizio. Psal se rok 1987 a tehdy mladý barman Pizio vůbec poprvé namíchal drink, kterým chtěl oslovit návštěvníky pláží ve Ft. Lauderdale na Floridě. Jeho motivací bylo vyhrát 1000 dolarů v soutěži uspořádané na propagaci tehdy nového produktu Peach Schnaps. Drink lidem nezvykle zachutnal a Ted Pizio soutěž vyhrál. Zůstal však zaskočen, když se lidé začali zajímat o to, jak se chutný nápoj jmenuje. Barmana napadlo použít do názvu dva hlavní důvody, proč mladí lidé jezdí trávit prázdniny právě do Ft. Lauderdale. Věděl, že je to zejména kvůli krásným plážím a také sexu. A jméno bylo na světě.

Bílá Sangria s červeným ovocem

200 g čerstvých malin

150 g čerstvých borůvek

150 g čerstvých ostružin

450 g čerstvých jahod rozkrojených na čtvrtky

1 lahev bílého vína (nejlépe muškát)

20 cl malinového nebo jahodového likéru (není nutný)

sodovka s citronovou nebo malinovou příchutí na dolití

led

Všechny přísady, kromě ledu, spolu promícháme ve velkém džbánku a dáme na 1 hodinu do ledničky. Před podáváním vsypeme do džbánku led.

Tip

Ovoce můžeme obměnit - například melounem, broskví, mangem, třešněmi, rybízem. Likér lze použít i broskvový.

Jahodové Mojito

3 cl cukrového sirupu (rozvaru)

asi 3 jahody

4 – 5 snítek čerstvé máty

sodovka na dolití

½ limety

5 cl bílého rumu

Ve vychlazené sklenici utřeme barmanským tloučkem nebo malou vařečkou sirup s jahodami a lístky máty. Rozdrtíme je hodně, aby se z nich uvolnilo co nejvíce vůně a šťávy. Do sklenice přidáme šťávu z limety, rum a dobře promícháme. Sklenici naplníme ledem a dolijeme sodovkou. Zdobíme plátky jahod a lístky máty.



Podívejte se i na jednoduché nealkoholické drinky s bylinkami:

Zdroj: Youtube

Náš tip

Pokud děláte koktejly často, bude se vám hodit větší množství cukrového rozvaru (sirupu). V chladu vydrží téměř nekonečně a jeho příprava je velmi jednoduchá. Budete potřebovat 500 g krupicového cukru a 50 cl vody. Povaříte je v kastrolu, až se cukr úplně rozpustí.

Piňa Colada

6 cl bílého rumu

3 cl kokosové smetany

6 cl ananasového džusu

36 cl ledu nebo ledové tříštěplátek ananasu na ozdobení

Příprava v šejkru: ingredience šejkrujeme s ledovou tříští.

Příprava v mixéru: použijeme kostkový led a vše dobře rozmixujeme. Drink servírujeme ve větší sklenici ozdobené ananasem.

Naše tipy

- Kokosová smetana je o něco hustší než kokosové mléko a vytvoří tu správnou pěnu. Pokud jí neseženete, zkuste kombinaci kokosového mléka a obyčejné smetany ke šlehání, obojího 1,5 cl.

- Můžete také vyzkoušet variantu se zmrzlinou, která nahradí ledovou tříšť.

Bloody Mary

4 cl vodky

8 cl rajčatové šťávy

1 ml worcesterské omáčky

1 lžíce citronové šťávy

1 střik tabaska

špetka soli a pepře

led

řapík celeru k podávání

Do sklenice nalijeme vodku, rajčatovou šťávu, worcester, citronovou šťávu a zakápneme tabaskem. Dochutíme solí, pepřem a promícháme. Koktejl můžete i protřepat v šejkru. Do vysoké sklenice nasypeme led, zalijeme připraveným koktejlem a ozdobíme řapíkatým celerem.

Náš tip

- Bloody Mary má pověst „vyprošťováku“. Worcester s tabaskem totiž zaručeně probudí nejen otupělé chuťové pohárky. Koktejl si vychutnejte i v nealkoholické verzi Virgin Mary (bez vodky).

- Alkohol můžete různě obměňovat – koktejl se míchá také s tequilou, ginem, dokonce i se saké nebo s pivem. Pro ještě pikantnější chuť lze přidat strouhaný křen, dokonce byste našli i kombinaci s wasabi. Takovému drinku už ale ani při nejlepší vůli nejde říkat Bloody Mary.

- S ozdobami k podávání si také můžete vyhrát. Pro ty, kteří se drží při zemi, nabízíme olivy, nakládané okurky či mrkev. Náročnější mohou tvořit kreace s kousky sýra, se sušeným hovězím masem nebo s krevetami.