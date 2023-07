Pokud by hlavním poznávacím znamením stroje času mělo být to, že vás dokáže přenést na jiné místo a do jiné etapy života, než právě teď jste, tak existuje. Jmenuje se levandule. Stačí jedno přičichnutí, a rázem se ocitnete na dovolené ve slunném Středomoří. Kouzel však umí tato úžasná bylinka mnohem víc. Jaké obsahuje účinné látky? Se kterými obtíži umí zatočit? A jaké vlastně existují možnosti využití levandule? To se dozvíte v tomto článku.

Levandulové květy v bylinném sáčku zaručí klidný spánek – malým dětem i dospělákům. | Foto: se souhlasem Lukáše Drlíka

Když se spojí krása s užitečností, vzniká dokonalá harmonie. A přesně tyto kvality v sobě spojuje levandule, která provází člověka už od dávných dob.

Kdy, jak a proč stříhat levandule:



Levanduli používali už staří Egypťané

Jak se lze dočíst na webu Ancient Origins, který shromažďuje poznatky o historii lidstva, nejstarší potvrzené záznamy o využívání levandule pocházejí z doby už před více než 2500 lety. Používali ji staří Egypťané při mumifikaci i Římané ve svých proslulých veřejných lázních.

O levanduli se píše dokonce i v bibli, konkrétně v Lukášově evangeliu. Právě z ní měla být drahá mast, kterou Máří Magdaléna pomazala nohy Ježíše Krista. Ve starověku také často sloužila při svatých rituálech jako vykuřovadlo.

Evropský unikát. Chodouňská levandule obsahuje výrazně více léčivých látek

Česká foodblogerka Eva Francová zase ve své knize Rok ve Svatojánu přibližuje, že ve středověké Evropě byla levandule často pěstována v klášterních zahradách, protože prý měla moc chránit před obávaným morem.

A o tom, že se jednalo o bylinu oblíbenou všemi vrstvami společnosti, zase svědčí fakt, že ji používaly i prostitutky. Jestli kvůli tomu, že prý nošená na těle zaručí zachování čistoty duše, nebo pro schopnost podpořit mužské libido, už byste se museli zeptat konkrétních dam.

Existuje okolo čtyřiceti druhů (včetně kříženců) levandule. Obvykle se jedná o polokeře, někdy jen vytrvalé byliny, které kvetou fialovým, bílím či růžovým květem. Ačkoli má svůj domov ve Středomoří, pěstuje se hojně i u nás. Nejčastěji se v České republice setkáte s levandulí lékařskou. Jedná se o poměrně nenáročnou rostlinu, která však potřebuje vápenitou půdu a slunce. Nesnáší mokrý stín.

Zdroje: Wikipedie a Rok ve Svatojánu (2017)

Ať už znalosti lidí, co tu žili před námi, považujete za moudrost předků, či jen babské povídačky, blahodárné účinky levandule jsou nepopiratelné. „Levandule lékařská obsahuje silice, kumariny, flavonoidy a kyselinu rozmarýnovou, která je známá pro své protizánětlivé, protivirové a antiseptické účinky. Má také vysoký obsah tříslovin a terpenů, které působí fytoncidně (brání růstu mikroorganismů, účinkuje tedy jako rostlinné antibiotikum – pozn. red.),“ přibližuje zdravotnický portál Moje medicína.

Způsobů, jak levanduli využít, existuje velmi mnoho. Používá se do mastí, tinktur, vonných svíček, parfémů či třeba sušená do skříní jako odpuzovač molů. Levandulový olej zase pomáhá při kožních problémech i jako přírodní repelent.

Květová levandulová pleťová voda:



Schopnost odpuzovat nechtěný hmyz (například mšice, komáry či mouchy – pozn. red.) se někdy využívá i v zahradě. Stačí dát na podzim zbytky ostříhaných rostlinek do kompostu a na druhý rok se takto pohnojené zeleniny nechtěná „havěť“ ani nedotkne. My se však dnešním článku zaměříme na vnitřní užití levandule.



Čajem k dobré náladě

Levandule je obzvláště vhodná pro lidi, kteří mají problémy s nervovým vypětím, špatně spí či je trápí bolesti hlavy včetně migrény. Zmíněné neduhy mírní už samotná levandulová vůně, která působí velmi harmonizačně. Ideální je ale pít levandulový čaj.

Lidem přináší radost a relax. Levandulová zahrada je na Litoměřicku fenoménem

„Stačí, když do hrnečku nasypete dvě lžičky sušených květů a zalijete je 250 mililitry horké vody,“ radí web iReceptář, jak odhadnout správný poměr vody a levandule. Jeden až tři šálky denně po dobou dvou týdnů vám pomohou uklidnit pocuchané nervy, zaženou depresi, podrážděnost i melancholii.

Levandule kvete v období od poloviny června do srpna. Pokud chcete sušenou levanduli použít i na ozdobu, seřezávejte květenství v době, kdy je přibližně polovina květů v klásku otevřená a sušte ve svazcích hlavou dolů. Jestli sušené květy využijete do čaje, koupele nebo vonných sáčků, můžete sklízet až po odkvětu – silicemi budou stále nabité, ale na své si přijdou i včely, čmeláci a motýli.

Zdroj: iReceptář

Zlepší spánek i zažene nachlazení

Stejně tak dokáže čaj z této fialové krásky pomoci lidem, které trápí nespavost. Ideální je kombinace s meduňkou v poměru 1:1. Pokud se levandule smíchá s mátou peprnou, pomůže zase se zažíváním. Čaj z této směsi vypitý před jídlem posílí apetýt, po jídle zase odlehčí zažívání. Je tak vhodný jako první pomoct při křečích, nadýmání, plynatosti či průjmu.

Po levandulovém čaji je vhodné sáhnout také při nachlazení, bolestech v krku či onemocnění dýchacích cest. „Díky svým antibakteriálním a antivirotickým účinkům dokáže zmírnit kašel, rýmu i bolesti hlavy,“ píše iReceptář s tím, že tento čaj působí i preventivně, pokud chcete respiračním onemocněním předejít.

Pomocnice v kuchyni

Přestože je levandule velmi aromatická, dobře si rozumí s celou řadou pokrmů. Pokud ji smícháte a rozdrtíte ve hmoždíři s fenyklem, pepřem, rozmarýnem, tymiánem, oregánem, chilli a solí, získáte lahodnou kořenící směs. Jak radí kulinářský server iGurmet, toto koření se hodí do omáček na těstoviny, do ragú i na ochucení masa.

Domácí levandulová limonáda:



Čerstvé snítky vložené do pekáče zase perfektně doplní chuť kuřecího masa. A zkusili jste už někdy na levanduli grilovat hermelín? Že ne? Pak to určitě vyzkoušejte tuto sezonu. Nejlepší je použít sýr, který není příliš vyzrálý. Až moc uleželý sýr se totiž nejen špatně griluje, ale také by jeho aroma levandulovou chuť přehlušilo.

Levandule je úžasná také při sladkém pečení. Ať už v sušenkách či v bábovce, chutná skvěle a sladkosti navíc hezky ozdobí. Stačí si pamatovat dvě pravidla. Tím prvním je, že se tato bylinka hodí do každého receptu, kam patří citronová šťáva či kůra.Dokonale se totiž doplňují. Zadruhé je třeba dbát na množství. Na objem těsta, kterým plníte běžnou bábovkovou formu, použijte maximálně jednu polévkovou lžíci levandule.

A komu by přišlo, že má v kuchyni levandule stále málo, ten může vyzkoušet trik středověkých pradlenek. Ty podle webu Ancient Origins rozprostíraly čerstvě vyprané prádlo na levandulové keře, aby mu dodaly příjemnou vůni. S takto provoněnými utěrkami bude utírání nádobí jistě hned příjemnější.

Vyzkoušejte recepty z levandule

Levandulový sirup

100 g levandulových květů

1 bio citron

350 g cukru

1 lžička kyseliny citronové

1 litr převařené vody

Do hrnce vložte květy otrhané od stonků. Omytý citron nakrájejte na tenké plátky a přidejte do hrnce k levandulovým květům. Zalijte litrem převařené vychladlé vody. Zakryjte pokličkou a nechte 24 hodin vyluhovat. Na druhý den květy sceďte přes plátýnko a vyždímejte. Do tekutiny přidejte cukr a kyselinu citronovou. Vše svařte a dobře míchejte, dokud se všechny ingredience nerozpustí. Horký sirup slijte do suchých a čistých lahviček. Pečlivě uzavřete a nechte vychladnout.

Zdroj: iReceptář

Levandulová zmrzlina

7 žloutků

200 g moučkového cukru

1 vanilkový lusk

45 ml mléka

250 ml smetany ke šlehání

4 lžíce levandule (sušená i čerstvá)

Žloutky s cukrem utřete do světlé pěny. Rozkrojte vanilku a vyškrábněte z ní semínka, dřeň i lusk povařte asi deset minut v mléce se smetanou. Horkou tekutinu přeceďte do žloutkové pěny a vařte za stálého míchání, až hmota zhoustne. Vychladlou směs promíchejte s levandulí, vlijte do misky a vložte nejméně na dvě hodiny (nejlépe ale přes noc) do mrazáku.

Zdroj: iGurmet

Fialová nádhera. Na farmě na Mělnicku pěstují manželé levandule z celého světa

Madlenky s levandulí

115 g hladké pšeničné mouky

½ lžičky kypřícího prášku do pečiva

¼ lžičky soli

2 vejce

75 g cukru krupice

115 g rozpuštěného másla

1 lžička rozdrcené levandule

nastrouhaná kůra z ½ citronu

2 lžíce medu

vanilka

máslo a hladká mouka na vysypání formy

moučkový cukr na posypání

Prosejte mouku s práškem do pečiva a solí, přidejte levanduli. Vejce s cukrem ušlehejte do pěny, přidejte suchou směs, rozpuštěné máslo, med, vanilku a citronovou kůru. Těsto promíchejte a nalijte do formy na madlenky, kterou jste předtím vymazali máslem a vysypali moukou.

Pečte osm až dvanáct minut v troubě předehřáté na 180 °C. Nechte trochu zchladnout a ještě teplé vyklopte. Posypte moučkovým cukrem. Těsto vystačí na dvacet čtyři kusů madlenek. Toto vláčné francouzské pečivo se skvěle hodí i jako vánoční cukroví.

Zdroj: iGurmet