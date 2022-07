1 vodní meloun

4 citrony

5 lžic třtinového cukru

150 ml vody

Postup:

Z citronů vymačkejte šťávu. Přesné množství si určete sami podle chuti. Do mixéru nakrájejte dužinu melounu zbavenou pecek a rozmixujte ji. Přidejte citronovou šťávu, cukr a vodu. Promíchejte.

Chcete-li drink opravdu osvěžující, můžete přihodit kostky ledu, plátky melounu nebo citronu na ozdobu.

Bazalková limonáda s okurkou a limetkou

Suroviny (10 porcí)

1 svazek čerstvé bazalky

250 ml vody

200 g cukru krupice

2 limetky

½ salátové okurky

perlivá voda na dolití

Postup:

Nejdříve si připravte bazalkový sirup. V rendlíku smíchejte vodu s cukrem a pomalu přiveďte k varu. Zpočátku často míchejte, aby se cukr zcela rozpustil. Vařte asi 5 minut, pak rendlík stáhněte z plotny a do sirupu naložte bazalku. Čím déle ji tam necháte, tím bude sirup výraznější – na lehké ovonění stačí 1 hodina, pro silnější chuť nechte macerovat přes noc.

Část sirupu nalijte do džbánu a přilijte perlivou vodu (optimální ředění je podle nás 1 : 7, ale řiďte se vlastní chutí). Limetky nakrájejte na tenká kolečka, oloupanou okurku škrabkou nakrájejte na stužky a spolu s ledem je přidejte do limonády. Postarají se o svěží vzhled i chuť. Pokud toužíte po ostřejším drinku, přilijte do džbánku trochu vodky nebo ginu.

Limonáda s meduňkou

Suroviny (10 porcí)

2 l vody

150 g cukru krystalu (podle chuti)

250 g rybízu

4 citrony

4 snítky meduňky

špetka soli

Postup:

V rendlíku vařte 2 hrnky vody s cukrem a rybízem, dokud se cukr nerozpustí. Nechte vychladnout, asi 1 hodinu. Citrony rozpulte, vylisujte z nich šťávu a přeceďte ji do džbánu. Rybízový odvar sceďte do džbánu přes síto, přidejte snítky meduňky, trochu rozklepané střenkou nože, aby lépe pustily šťávu a vůni, přilijte vodu, nepatrně přisolte a promíchejte.

Ledový bylinkový čaj

Suroviny (4 porce)

drobné kvítky heřmánku, mařinky vonné, dobromysli či levandule

4 snítky čerstvé máty nebo 2 sáčky mátového čaje

500 ml 100% jablečného džusu

Postup:

Kvítky nasypte do výrobníku na led a zalijte je vodou. Nechte zmrazit. Mátu zalijte 500 ml vroucí vody a nechte vychladnout. Promíchejte s džusem a přelijte do džbánku. Před podáváním do nápoje nasypte led se zamrzlými kvítky a nabídněte k němu třtinový cukr pro ty, kteří si rádi osladí život.

Tip 1: Čaj je vynikající i z čerstvých jablíček, která necháte vylouhovat v horké vodě, nebo z čerstvé meduňky. Uvařit ho můžete i z jiných oblíbených bylinek a použít pomerančový nebo brusinkový džus. Ale na kvítky v ledu určitě nezapomeňte.



Tip 2: Stejně jako kávu i čaj můžete luhovat za studena – zejména pokud připravujete čaj zelený, kterému pomalá macerace vyloženě prospívá. V tom případě povařte s cukrem jen menší část vody a ovoce, směs pak vychlaďte a přecezenou přilijte k čajovému výluhu, který jste nechali v lednici přes noc.

Domácí ledový čaj

Suroviny (6 porcí)

1 nektarinka

2 meruňky

hrst malin

1 hruška

4 snítky máty

cukr nebo med podle chuti

4 sáčky černého čaje

Postup:

Do většího hrnce nalijte asi 1,5 l vody a nakrájejte ovoce, na které máte chuť nebo je právě po ruce (můžete použít i „drť“ z odšťavňovače nebo chemicky neošetřené slupky jablek, hrušek, broskví, pokud třeba zrovna pečete koláč).

Přiveďte k varu a vařte asi 15 minut, pak stáhněte z plotny, vložte čajové sáčky a nechte asi 5 minut luhovat. Pak čaj vyjměte, přeceďte, podle chuti oslaďte a vychlaďte.

Podávejte s ledem, se snítkami máty a případně s ovocem, které jste použili.