V lese je tuto houbu nepřehlédnete. Vyznačuje se zářivě oranžovou až žlutooranžovou barvou. Klobouk má vlnitý s často s trychtýřovitým nebo nálevkovitým tvarem. Řeč je o populární houbě lišce obecné.

Patří mezi ty vůbec zdraví nejprospěšnější, které lze v tuzemských hvozdech najít. Lidé ji sbírají také pod lidovým označením kuřátka, kurky, kořátka, kuřičky či kurčata.



Kde se liška obecná vyskytuje a kdy ji hledat

Liška obecná roste od května do listopadu v jehličnatých i listnatých lesích v mechu nebo mezi listím, obvykle ve velkých houfech.

„Vyskytuje se v celém mírném pásmu severní polokoule, v severní Africe a v Austrálii,“ popsal specializovaný web Kam na houby.

Je tedy běžně zastoupena i v českých lesích.

Liška obecná žije v symbióze s kořeny stromů, což jí umožňuje získávat potřebné živiny a zároveň přispívat k zdraví lesa, jak popsal i web arkansaské univerzity.

Jak poznat lišku obecnou známou také jako kuřátko

Liška obecná je poměrně jednoduchá na rozpoznání. Jak ji nezaměnit s jinými, to popisuje například na svém webu Česká mykologická společnost.

Klobouk - je široký s rozměry většinou mezi jedním až šesti centimetry. Výjimečné kousky dosahují až k deseti centimetrům. Klobouk je nejprve sklenutý, postupně plochý, prohloubený až nálevkovitý. „Pokožka klobouku je suchá, žlutá až žloutkově či oranžově žlutá, v mládí bělavě ojíněná. Okraj klobouku je v mládí podehnutý, v dospělosti velmi často tenký a zvlněný,“ popsal web Myko.cz

- je široký s rozměry většinou mezi jedním až šesti centimetry. Výjimečné kousky dosahují až k deseti centimetrům. Klobouk je nejprve sklenutý, postupně plochý, prohloubený až nálevkovitý. „Pokožka klobouku je suchá, žlutá až žloutkově či oranžově žlutá, v mládí bělavě ojíněná. Okraj klobouku je v mládí podehnutý, v dospělosti velmi často tenký a zvlněný,“ popsal web Myko.cz Lišty – u lišky jsou lišty poměrně silné a dlouze sbíhají na třeň. Zbarveny jsou stejně jako klobouk, často větvené a příčně pospojované.

– u lišky jsou lišty poměrně silné a dlouze sbíhají na třeň. Zbarveny jsou stejně jako klobouk, často větvené a příčně pospojované. Třeň - je nepravidelně válcovitý s rozměry dva až osm centimetrů x půl centimetru až dva centimetry

- je nepravidelně válcovitý s rozměry dva až osm centimetrů x půl centimetru až dva centimetry Dužnina – dužnina lišky je pevná a pružná, zbarvení je bělavé až žlutavé.

– dužnina lišky je pevná a pružná, zbarvení je bělavé až žlutavé. Vůně a chuť - Vůně lišky obecné je lehká, příjemná. Chuť je mírně kořenitá, někdy natrpklá.

Další známou charakteristikou je fakt, že na rozdíl například od hřibů bude liška obecná červivá spíše jen ojediněle. Obsahuje totiž látky, které odpuzují hmyz.

Liška obecná má velký léčivý potenciál

Vědci považují lišku za houbu s léčivým potenciálem.

„Je to houba s vysokým obsahem vitamínů B a C, obsahuje velké množství sacharidů a bílkovin a nízké množství tuku,“ uvedl tým kolem Vjačeslava Vlasenka ve výsledcích studie zveřejněné na specializovaném webu Bio Confeerences.

Nikolina Režić Mužinić pak vede vědecký tým, který se účinky lišky obecné zabýval v Chorvatsku. Ve své studii uveřejněné na webu National Library of Medicine uvedl, že lišky jsou bohaté také na zdraví prospěšné nasycené (SFA), mononenasycené (MUFA) a polynenasycené (PUFA) mastné kyseliny. Poukázal i na výrazné protizánětlivé a antimikrobiální účinky.

Důležitý je také fakt, že liška roste divoce a je poměrně hojně rozšířená. Tedy že je lidem běžně dostupná.

Liška obecná (Cantharellus cibarius):

Před lety skoro vymizela kvůli kyselým dešťům

Liška obecná roste i v lokalitách spravovaných společností Vojenské lesy a statky.

Ta na svém webu připomenula, že takzvané kuřátko je velmi citlivé na kvalitu životního prostředí. V některých oblastech proto v minulosti prakticky vymizelo. Nyní je už liška opět poměrně hojně rozšířená.

Mykologický odborník Petr Kuráň k tomu přede lety pro Deník v článku s titulkem Lišky začínají více růst díky zlepšování životního prostředí vysvětlil, že od 90. let i let dřívějších ubylo takzvaných kyselých dešťů. To se projevilo zmenšením množství spadaného smrkového jehličí.

„Dříve byla totiž vrstva jehličí několikanásobně silnější, než dokázal les pomocí přírodních procesů zpracovat a lišky v něm tedy nerostly. Jehličí totiž les postupně, i když pomalu, přeměňuje na kvalitní substrát, ve kterém se liškám daří,“ popsal mykolog.