Snažíte se v zimě pomáhat volně žijícím zvířátkům zavěšováním lojových koulí? Pak vězte, že tato „pomoc“ někdy může způsobit více škody než užitku. Nebezpečí se skrývá hlavně v síťkách, v kterých bývají lojovky v obchodech nabízeny. Ptáčkům se do nich zachytávají drápky a jen velmi těžko se pak ze sítěk osvobozují. Ale jak z toho ven? Jednoduše. Vyrobte ptáčkům lojové koule z ingrediencí a materiálu, které najdete doma.

Směs sádla a semínek umístěte do skořápky od kokosového ořechu a zavěste | Foto: Shutterstock

V zimních mrazech a plískanicích nám někdy dělá problém vystrčit nos ze dveří. Máme ale to štěstí, že se můžeme vždy vrátit zpět do tepla domova a dát si něco dobrého. Zastavme se ale právě u toho mrazu a vzpomeňme na naše volně žijící zvířecí přátelé, kteří v těchto dnech nemají co jíst. S dětmi jim můžete připravit jednoduché lojové koule plné dobrot, které ptáčkům dodají sílu. Rozvěsit je pak můžete na balkoně, po zahradě, ale například i v oblíbeném parku či cestou do školy.

Suroviny na ně máte možná doma, jiné dokoupíte za pár korun. Většinou však stačí rozehřátý tuk, který smícháte s těmi správnými surovinami.

Jak vyrobit přírodní krmítka pro ptáky, lojové koule a jak je následně připevnit, aby se na nich ptáčci nezranili?

Jak vyrobit lojové koule pro ptáky:

Zdroj: Youtube

Pozor na lojovky v síťkách

Pokud stále váháte, zda ptáčky v zimě přikrmovat, či nepřikrmovat, pak vězte, že bez naší pomoci se objedou jen horko těžko. V zimních měsících, kdy je půda pokryta sněhem, nebo je zmrzlá na kámen, je pro ptáky velmi náročné shánět žížaly, mouchy či broučky, nebo i semínka, která jsou pod sněhovou pokrývkou. Proto jim nezbývá nic jiného, než se spolehnout na ochotu lidí a hledat v krmítkách, co jim nachystají.

Jak ptáčky přilákat do krmítek jsme vám radili v nedávném článku, teď se pojďme podívat na lojové koule a proč nekupovat ty, které nabízejí v síťce v některých obchodech.

Chcete přilákat ke krmítku více ptáků? Odborník radí, co do něj nasypat

„Dávno se ví, že se ptáčkům do sítěk zachytávají drápky a oni se pak nedokáží osvobodit. Lojové koule jsou plné slunečnicových semínek a nejlépe se ptáčkům servírují v krmítkách přímo na lojovky,“ vysvětluje na svém facebookovém profilu jedno prestižní zahradnictví, které proto nabízí i takzvané nahé lojové koule bez sítěk.

Nahé lojové koule jsou jednou z možností, ale pak je tu i druhá, a tou je: vyrobit si koule doma. Není to nic těžkého, drahého a určitě to zabaví i vaše děti.

Vhodné suroviny do krmítka pro ptáky

Pokud jste se rozhodli, že si domácí krmítko pro ptáky skutečně vyrobíte, ať už s dětmi, nebo sami, budete potřebovat vědět, jaké suroviny jsou k tomu vhodné. Nejoblíbenějším ptačím krmivem, které seženete v každém hobby marketu, zvířecích potřebách, ale často i v zahradnictví, je černá neloupaná slunečnice. Ta ale uspokojí potřeby jen některých druhů. A jelikož ke krmítku přilétá ptáčků celá řada, zkuste být i vy kreativní a dopřát ptáčkům výběr.

Z čeho směs připravit radí magazín věnující se ptákům Birds and Bloom. Mezi vhodné suroviny patří:

sádlo

slunečnicová semínka

nesolené ořechy

sušené neslazené ovoce

arašídové máslo

kukuřičná mouka či sušená kukuřice

jakákoliv semínka vhodná pro ptáčky

ovesné vločky

mouční červy

Pozor! Tyto suroviny naopak nikdy: zbytky z kuchyně, suchá rýže, chléb, cukr, syrové maso, slanina a tuk z ní, solené potraviny, krmivo pro psy a kočky, nebo dokonce shnilé či plesnivé potraviny.

Jak vyrobit domácí lojové koule

Chcete-li začít s výrobou domácích lojových koulí pro ptáčky, ale i jiná volně žijící zvířata, zkuste to pojmout komplexněji a zapojte do výroby i děti. Nejprve jim vysvětlete, jak moc důležité je, abyste ptáčkům společně pomohli v těžkých mrazivých dnech, kdy nejsou vlastními silami schopni sehnat dostatečné množství potravy. Můžete jim i říci, že se jim výrobou koulí a krmítek odměňujete za celoroční krásné zpívání a zachraňujete jim tím vlastně životy. Po krátkém úvodu se pak můžete rovnou pustit do práce.

Domácí lojová koule:

Co budete potřebovat: nesolené sádlo, nebo lůj pokojové teploty, semena, ořechy, sušenou kukuřici, oves, proso, rozinky, provázek a kelímek. S postupem radí web zaměřující se na ochranu životního prostředí National Trust.

Postup Tuk nechte pomalu rozehřát v pánvi či hrnci. Na jeden díl tuku přidejte dva díly suché směsi dle vašeho výběru. Smíchejte. Připravte si kousek dřívka nebo špejle a doprostřed uvažte provázek na dva uzle. Provázek by měl být zhruba o 40 centimetrů delší než kelímek. Udělejte dírku do dna kelímku a zespoda jí provlékněte provázek i s dřívkem, které zabrání, aby se uzlík dírkou protáhl. Nádobu následně naplňte směsí loje a semen a dejte do lednice ztuhnout. Provázek nechte čouhat ven. Po ztuhnutí směs z formy opatrně vyndejte. Možná budete potřebovat kelímek rozstříhat či rozřezat modelářským nožíkem. Pomocí provázku poté lojovou „kouli“ zavěste. Tip navíc

Směs můžete vložit i do skořápky od kokosového ořechu či starého hrníčku. Můžete ji i nahustit do velké formy na vykrajování cukroví a směsí ještě před tuhnutím provléknout provázek na zavěšení.

Krmítko z velké šišky

Vyrobit ale můžete i lojovou kouli, nebo v tomto případě už spíš krmítko, na které budete potřebovat velkou otevřenou šišku. Krmivo v ní bude lépe držet a ptáčci mohou použít zdřevnatělé semenné šupiny i jako bidýlka.

V tomto případě budete potřebovat velkou otevřenou šišku, arašídové máslo, směs semen či ořechů, provázek a staré noviny. Nejprve vezměte provázek, jeden konec obtočte kolem šišky a zavažte. Zvolte tak dlouhý provázek, abyste mohli následně krmítko pohodlně uvázat na větev či jiné vybrané místo.

Vyrobit si můžete i tato krmítka z květináče:

Poté vezměte staré noviny a položte je na stůl. „Celou šišku pomocí lžíce nebo prstů potřete burákovým máslem, nebo i sádlem. Nasypte směs semen do hlubokého talíře či misky a šišku ve směsi důkladně obalte,“ radí kanadská ekologická organizace Nature Conservancy Canada.

Krmítko z roličky od toaletního papíru

Nemáte kde sehnat šišku, papírový kelímek a nechce se vám kupovat kokosový ořech? Pak vám garantujeme, že tuto věc doma máte. Jakmile vám na toaletě dojde papír, přineste si roličku a pusťte se do práce. Radost z toho budou mít nejen ptáčci, ale i vaše děti, protože tato aktivita je bude zaručeně bavit.

Potřebovat budete: arašídové máslo nebo sádlo, ptačí zob, roličku od toaletního papíru a provázek. Můžete přidat i ořechy, sušené ovoce či další suroviny, o kterých jsme psali v úvodu článku.

„Vysypte všechna semínka do pekáčku či misky. Potřete vnější část roličky od toaletního papíru arašídovým máslem. Roličku následně obalte ve směsi semen, provlékněte roličkou provázek a můžete zavěsit,“ radí na svém blogu s velice jednoduchým a rychlým postupem The Resourceful Mama.

Jak krmítko připevnit

Tak, teď máte vyrobenou bezpečnou kouli plnou tolik potřebných živin a energie. Použitím lojové koule bez plastové síťky jste pro ptáčky udělali skutečně hodně. Jenže to není vše. Důležité také je, kam kouli zavěsíte. Pokud zvolíte špatně, můžete místo krmítka pro ptáčky připravit past, u které si na svou kořist ráda počká například kočka.

Na nebezpečí predátorů u krmítek nás již v minulosti upozorňoval i vedoucí Záchranné stanice živočichů Makov Libor Šejna. „Kočky často číhají na ptáky u krmítek. Proto je třeba, pokud chceme ptáky dokrmovat, použít bezpečná krmítka, kam se kočky nedostanou,“ uvedl v minulosti v rozhovoru pro Deník.

Ptákem roku je rehek domácí. Kominíček kvůli klimatické krizi mění své chování

Vyrobenou lojovou kouli nebo i krmítko v podobě šišky proto zavěste tak, aby byla od větve vzdálená alespoň 30 centimetrů a ujistěte se, že je dobře připevněná. Zároveň ji však umístěte dostatečně vysoko, aby byla chráněna před predátory, kteří by mohli na ptáčky zaútočit.

Těmi navíc nemusí být jen kočky, ale i volně pobíhající psi, kteří nemusí ptáčky rovnou zabít, ale mohou jim způsobit zranění, kterým v bolestech podlehnou. Web Pro Ptáky proto doporučuje zavěšovat lojové koule a krmítka minimálně 1,5 metru od země.