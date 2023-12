Plumlovská střelnice šípových zbraní díky poctivé práci svých klubových členů, jejich přátel a sponzorů doznala v uplynulých letech celé řady větších či menších změn. Hodně věcí se podařilo dokončit i v letošním roce a střelnice, nacházející se v krásném přírodním prostředí u Podhradského rybníka v Plumlově, je tak stále více konkurenceschopná a zároveň i malebnější. A členové klubu se zde opravdu rádi a pečlivě věnují každému zájemci o střelbu i z řad turistů, kteří do Plumlova za rekreací jezdí z celé republiky.

Plumlovská střelnice u Podhradského rybníka hostila v roce 2023 i prestižní závody Střelnice Plumlov: Vzkříšení. Nádherné souboje sváděli lukostřelci v kategorii mladších žáků. Na snímku zleva Karel Rozehnal ml., Adam Lokaj a Jan Sedláček. | Foto: Deník/Karel Rozehnal

Střelnice Plumlov: Vzkříšení 2022 - 1. ročník závodů ve střelbě z luku a polní kuše

Zdroj: Youtube

V čase, kdy je plumlovská střelnice otevřená (provozní dobu najdete vždy aktuálně uvedenou na webových stránkách klubu nebo v klubové FB skupině nebo přímo na cedulce na bráně střelnice), je otevřená opravdu pro každého zájemce, který by si rád střelbu ze sportovních luků a polních kuší zkusil.

Případní zájemci o rekreační střelbu s instruktáží se mohou i předem objednat. Více informací vám rád sdělí předseda klubu Bedřich Korbař na telefonním čísle 736 625 199.

Těší nás zájem veřejnosti

Čím jsou plumlovská střelnice a potažmo i klub SKŠZ Plumlov výjimeční?

„Podle mě opravdu svou otevřeností směrem k široké veřejnosti, letos jsme zaznamenali nejvyšší návštěvnost, jak z řad dospělých, za což jsme samozřejmě rádi, tak i z řad dětí, což nás těší ale ještě daleko více. Opravdu rádi a s velkou péčí se jim věnujeme a do tajemství střelby z luků a kuší je zasvěcujeme,“ říká s nadšením vždy dobře naladěný a usměvavý Bedřich Korbař.

Střelci mají navíc na své tréninky na střelnici opravdu potřebný klid, areál se totiž podařilo i díky řadě sponzorů letos kompletně oplotit a to vkusně dřevěnou kulatinou.

„Plot je koncipován tak, že se dá v případě potřeby poměrně rychle i rozebrat a závody, konající se na střelnici, tak může sledovat pak ještě daleko více lidí,“ vysvětlil Bedřich Korbař.

Závody 'Střelnice Plumlov: Vzkříšení 2023' - 26. srpna 2023. Ranní přípravy, plot je částečně rozebraný, aby i kolemjdoucí mohli střelecká klání sledovat.Zdroj: Deník/Karel Rozehnal

Na střelnici pracují do zemdlení

Kdo se na střelnici v uplynulých pěti letech nebyl podívat a letos na podzim tam zavítal, musel být jistě příjemně překvapený. Vždy pečlivě upravený areál je stále malebnější a jeho zvelebování bude pokračovat i v dalších letech.



„Spousta práce za námi, spousta před námi. Od jara do podzimu jsme tady, jak to jen jde. A myslím, že je to na postupně rostoucí kvalitě zázemí areálu vidět,“ okomentoval nikdy nekončící proces modernizace střelnice se stoickým klidem nestor plumlovského klubu Petr Procházka.

Věnují se dětem

Zájem o střelbu z řad veřejnosti se od jara do podzimu jen a jen zvyšoval. A areál střelnice se během roku stal také místem pro příjemná a odpočinková setkávání lidí, a to i díky občasnému otevření klubové bistra.

„Fakt, že je střelnice velmi vstřícná ke svým návštěvníků oceňují dlouhodobě především rodiče menších dětí. Máme na fungování areálu spoustu pozitivních ohlasů. Dospělí si zde totiž mohou na lavičkách v klidu relaxovat, mají své děti pod dohledem, a navíc se dětem na chvíli pověnuje většinou i některý z členů klubu, aby si mohly vyzkoušet „dětskou“ lukostřelbu,“ ozřejmil člen plumlovského klubu Karel Rozehnal.

Závody 'Střelnice Plumlov: Vzkříšení 2023' - 26. srpna 2023. Bedřich Korbař, šéf plumlovského klubu a trenér v jedné osobě, se na snímku věnuje při úvodní exhibici lukostřelkyni Sáře Rozehnalové.Zdroj: Deník/Karel Rozehnal

Pomáhají řešit parkování ve městě

Díky členům klubu, zejména pak Petra Procházky, Bedřicha Korbaře a Karla Rozehnala, pomáhala během roku střelnice částečně řešit i nedostatečný počet parkovacích míst v Plumlově.

„Zpřístupněním areálu střelnice za účelem parkování se rozšířily možnosti parkování v Plumlově v době konání velkých akcí v kempu Žralok a na Zámku Plumlov,“ vysvětlil předseda klubu Bedřich Korbař s tím, že parkoviště na střelnici je v době konání akcí vždy pod bedlivým dozorem některého z členů klubu, takže hlídání parkingu je k velké spokojenosti řady řidičů zajištěno.

Tréninky plumlovských lukostřelců a kušistů

Spokojení muzikanti z kapely Ostrá tráva

Parkoviště se letos osvědčilo například během celorepublikově populárního festivalu Keltská noc 2023 konaného v kempu Žralok.

„Byli jsme za možnost parkování v areálu střelnice opravdu rádi. Členové klubu jsou moc milí lidé, skvělí hostitelé a stali se našimi přáteli. Našli jsme zde parádní útočiště i s dětmi. A protože jsme zároveň i muzikantská rodina, užili jsme si i muzicírování přímo na střelnici s návštěvníky, kteří tam zrovna zavítali. V Plumlově na střelnici jsme strávili moc krásné dny,“ nešetřil chválou kytarista Milan „netopýr“ Kurečka z kapely Ostrá tráva.

Organizují prestižní střelecké závody

Koncem srpna 2023 se konaly na střelnici doposud největší a velmi pečlivě připravované závody s „vetřelčím“ názvem STŘELNICE PLUMLOV: VZKŘÍŠENÍ 2023. A byly jedinečné tím, že kušisté i lukostřelci stříleli zároveň. Skvěle se osvědčila i elektronická časomíra a návštěvníci si pochvalovali videoprojekci ze závodů.

Nejmladším účastníkem „vetřelčích“ závodů byla sedmiletá plumlovská lukostřelkyně Sára Rozehnalová, těm nejstarším z řad seniorů střílejících z polní kuše bylo kolem šedesáti let. To jen demonstruje fakt, že střelba z luků a kuší je vhodná pro lidi všech věkových kategorií.

Závody 'Střelnice Plumlov: Vzkříšení 2023' - 26. srpna 2023. Mezi jednotlivými koly závodů byl prostor i na střelbu zájemců z řad veřejnosti.Zdroj: Deník/Karel Rozehnal

„Je to skvělé, že se členové plumlovského Střelecké klubu šípových zbraní hodně věnují mládeži, moc si toho vážím, protože sama vím, jak je práce s dětmi náročná. Přeji jim hodně trpělivosti a všem střelcům hodně štěstí při závodech,“ řekla mimo jiné ve svém úvodním proslovu k „vetřelčímu“ klání plumlovská starostka Gabriela Jančíková, která poctila závody svou návštěvou.

Nejlepší český kušista trénuje děti

Hlavní hvězdou byl bezesporu Bohumil (Bob) Korbař, který má na kontě tolik českých titulů a rekordů ve střelbě z polní kuše, že byste je dohromady nespočítali ani na prstech sedmi rukou.

Nejlepším kušistou republiky je opět plumlovský Bob Korbař. Už po pětatřicáté

„Na „vetřelčích“ závodech se ale postavil na start v lukostřelbě, kterou stále velmi miluje. Byla to jeho premiéra (nutno dodat, velmi úspěšná, zvítězil) v ostré střelbě z luku po dlouhých 31 letech a navíc vzhledem k povaze zranění z minulosti střílel v opačném garde než byl zvyklý v mládí," vysvětlil lukostřelec Karel Rozehnal s tím, že Bob je pro klub nesmírným přínosem coby trenér mládeže.

„V tomto roce jsem se opravdu coby trenér věnoval našim klubovým benjamínkům, jak jen jsem mohl. A myslím, že nám v klubu rostou opravdové talenty,“ doplnil s úsměvem Bob.

Tréninky lukostřelců a kušistů na plumlovské střelnici u Podhradského rybníka. Trenér Bob Korbař komentuje počínání sývch mladých svěřenců.Zdroj: Deník/Karel Rozehnal

Děkujeme všem, kdo nás podporují

„Moc děkujeme všem našim sponzorům za podporu, kterou nám v letošním roce poskytli. Pokud byste i vy chtěli nějak nebo něčím přispět na modernizaci střelnici, dílčí závody či práci s mládeží a zajištění sportovního vybavení pro ni, budeme moc a moc rádi. Ozvěte se nám. Základní kontakty na nás najdete na webových stránkách klubu SKŠZ Plumlov," sdělil na závěr předseda klubu Bedřich Korbař.

Umístění plumlovských střelců v závodech – výběr z výsledků

Halové MČR (11. a 12. března 2023, Kostelec na Hané, kuše)

Blanka Výmolová – 3. místo v kategorii juniorů

František Baborák – 1. místo v kategorii seniorů

Střelnice Plumlov: Vzkříšení 2023 (26. srpna 2023, plumlovská střelnice, luky a kuše)

Závody v lukostřelbě a střelbě z polní kuše STŘELNICE PLUMLOV: VZKŘÍŠENÍ 2023 se vydařily nad očekávání. Střelci se při závodním klání na plumlovské střelnici u Podhradského rybníka museli vypořádat střídavě se silnými dešťovými přeháňkami a slušným vedrem, přesto dosáhli na krásné výsledky. A diváci úžasně fandili. Děkujeme. Hodně sledovanou události během závodu byla lukostřelecká část v podání tří mladších žáků: zkušeného závodníka Adama Lokaje z Ostravy a dvou jedenáctiletých plumlovských nadějí Káji Rozehnala a Honzy Sedláčky. Pro plumlovské kluky to byly jejich první ostré závody vůbec a zvládnout museli 10 a 10 sad po šesti šípech, kdy běžné se střílí na závodech 6 a 6 sad po šesti šípech. Klobouk dolů před jejich výkonem.

Výsledky mladších žáků:

1. místo Adam Lokaj

2. místo Karel Rozehnal ml.

3. místo Jan Sedláček

Mistrovství ČR (9 - 10. září 2023, hřiště v Borkách, Plumlov, kuše)

V letošním roce klub SKŠZ Plumlov hostil i prestižní Mistrovství České republiky.

Lukáš Baborák – 2. místo v kategorii juniorů

František Baborák – 3. místo v kategorii seniorů

SKŠZ Plumlov (Lukáš Baborák, František Baborák a Blanka Výmolová) – 3. místo v kategorii družstev

VI. Ročník Memoriálu Bedřicha Korbaře (7. října 2023, hřiště v Borkách, Plumlov, kuše)

Tradiční závody v republikovém kalendáři ve střelbě z polní kuše, které každým rokem organizuje náš klub SKŠZ Plumlov.