Světový den zvířat se koná od roku 1925 a stojí za ním německý spisovatel a kynolog. I letos připadl na 4. října. Proč se slaví právě v tento den a kdo je jeho duchovní otec? Jak je to s mazlíčky v Čechách a jak jejich počet ovlivnila světová pandemie? Co predikují provozovatelé útulků, kolik zvířat si Češi adoptují a jak můžeme pomoci i my?

Mazlíčka má v Čechách víc jak čtyři a půl milionu domácností | Foto: se svolením Mars Czech