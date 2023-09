Muchomůrka červená. Mnozí houbaři ji považují za nejkrásnější z českých hub, ale sbírá ji jen málokdo. A není se co divit, je totiž jedovatá. I když na takovou muchomůrku zelenou, co se hrozby smrti po jejím požití týče, rozhodně nemá. Přesto část zkušených houbařů muchomůrku červenou vyhledává a její plodnice si v košíku odnáší domů. Jistě se ptáte proč. Odpověď je snadná. Muchomůrka červená dokáže pěkně otrávit život mouchám a vám pomůže na klouby.

Muchomůrka červená. Patří do košíku? U houbařů, kteří si chtějí léčit klouby ano | Foto: Deník/Karel Rozehnal

Krásná, jedovatá, halucinogenní

Předtím než se vrhneme na recepty a odvary z muchomůrky červené, raději ještě přidejme znovu varování ohledně její jedovatosti.

„Tato krasavice obsahuje muskarin a nebezpečný muscinol, kvůli kterému bývala používána k navození stavů opojení nebo halucinace. Jde o houbu značně jedovatou, která může nezvratně narušit lidskou psychiku a v některých výjimečných případech dokonce způsobit smrtelnou otravu,“ varoval již dříve pro Deník moravský mykolog Bronislav Hlůza.

Mikyho rozumy - Posvátná muchomůrka červená:

Podle něj muchomůrka červená (Amanita Muscaria) láká občas i sebevrahy. „Spořádají kus klobouku a pak je jim hodně zle. Většinou skončí v bolestech v nemocnici,“ poznamenal uznávaný mykolog.

Sbíráte oblíbené babky i vy? Často bývají prolezlé plísní, varuje mykoložka

Muchomůrka červená se dá jen stěží zaměnit s nějakou jinou houbou. Trochu podobná je jí jen jedovka muchomůrka císařská. „Ta má klobouk ale spíše játrově hnědý. Nebezpečná je proto, že si ji lidé sem tam pletou s chutnou bedlou,“ vysvětlil Hlůza.

S muchomůrkou červenou proti mouchám

Muchomůrkám se na Slovensku říká muchotrávky a v Polsku muchomory. Dají se s jejich pomocí ale opravdu úspěšně hubit mouchy?

„Naši předkové máčeli klobouky muchomůrky červené v oslazeném mléce. Mouchy sály z jejich povrchu sladký roztok i s rozpuštěnými jedy. To je omámilo, případně usmrtilo. Dnes už proti mouchám používáme sofistikovanější metody,“ konstatoval Bronislav Hlůza.

Muchomůrka červená je nebezpečná, ale s rozumem ji můžete využít na trávení much nebo na výrobu tinktury na bolavé kloubyZdroj: Shutterstock

Blíže možnost trávení much muchomůrkou červenou popsal houbař Robi ve svém blogu na webu houbareni.cz: „Muchomůrky červené se vyvařily v mléce, aby se do něj dostalo více účinných (v tomto případě jedovatých a omamných) látek, následně se mléko umístilo na místo, kde bylo třeba se zbavit much. Muselo být ale nedosažitelné například pro kočky a další zvířata. Mouchy, které se napily méně, byly omámené. Padaly na zem a daly se snadno zlikvidovat. Jiné, které se předávkovaly, padaly také, ale už mrtvé.“.

Muchomůrková tinktura je skvělá na klouby

Zatímco, abyste si poradili s otravnými mouchami, se zřejmě do máčení muchomůrek červených v mléce pouštět nebudete, skvělou tinkturu na klouby byste si z nich vyrobit mohli.

„K výrobě tinktury bude zapotřebí 40procentní líh, který je možné zakoupit v kterékoliv lékárně. Čerstvé kloboučky nasbíraných muchomůrek nakrájíme nadrobno, vložíme do uzavíratelné nádoby a zalijeme připraveným lihem. K tomuto účelu se dá využít i slivovice nebo čistá vodka, popřípadě Alpa. Sklenici poté umístíme nejlépe na okenní parapet, je nutné, aby se houba macerovala na světlém místě po dobu několika týdnů. Každý den ji ale musíme poctivě protřepat. Tinktura by měla získat krásnou červenou barvu,“ radí tým z internetového magazínu o zdraví Rehabilitace.info.

Plný košík hub? Pozor na hřiby, jejich sběr může skončit otravou i pokutou

Pak je podle něj žádoucí hotovou tinkturu scedit a muchomůrky vyhodit. Skladovat ji máte v uzavřené tmavé lahvi a můžete ji i více naředit. Při používání musíte dbát na to, aby se tinktura nedostala na porušenou pokožku, sliznice nebo do otevřené rány.

„Hotová tinktura se používá zevně ve formě obkladu, kdy gázu nebo plátěný hadřík namočíme do tinktury a přiložíme na postižené místo. Pokud to postižené místo umožní, je vhodné gázu ještě zabalit nepromokavým materiálem a následně ještě zajistit obinadlem. Působení tinktury by mělo být několik hodin a pak je vhodné obklad vyměnit. Případně je možné nechat obklad působit i přes noc. Důležitá je pravidelnost, obklad je dobré opakovat několik týdnů a pak udělat přestávku,“ dočtete se dále.

Gelová muchomůrková mast? To je upgrade

Z tinktury je následně možné vyrobit si i gelovou mast s chladivým efektem. Je to jednoduché.

Gelová mast z muchomůrky červené s chladícím účinkem



Postup

- Kupte si lecigel (emulgační činidlo) a přidejte jej do hotové tinktury, zkuste poměr cca 20 gramů lecigelu na litr l tinktury

- Poté tinkturu s lecigelem pořádně rozmíchejte

- Za chvíli tinktura zhoustne, změní se konzistence a vznikne gelová mast

- Pokud je příliš řídká, přidejte lecigel.

- Pak už zbývá jen mast přelít do kelímků.



11 způsobů využití muchomůrky červené

Muchomůrka červená není jen lákadlem pro traviče much, sebevrahy, feťáky či lidi s bolavými klouby. Tuto houbu zná prakticky každý a je zajímavá i možnost jejího využití v různých kontextech. Zde je jedenáct způsobů, jak se dá s muchomůrkou červenou pracovat:

Mykologický výzkum: Muchomůrka červená je fascinujícím objektem pro mykology. Mohou ji studovat a zkoumat její morfologii, genetiku a ekologii.

Fotografie: Tato krásná houba je výborným motivem pro makrofotografii. Dají se zachytit její detaily a barvy.

Výtvarné umění: Inspirovat se touto houbou mohou také malíři pro svou výtvarnou tvorbu. Známá jsou i vyobrazení muchomůrky červené na plátnech slavných autorů. Například rakouský malíř Moritz von Schwind využil námětu muchomůrky červené na svém obraze Ruebezahl.

Obraz s názvem Ruebezahl od Moritze von Schwinda z roku 1851 zobrazuje v dolní části muchomůrku červenou jako magickou léčivou houbu:

Kulinářská dobrota: Pozor! Muchomůrka červená je jedovatá, a proto ji nelze konzumovat. Nicméně, je možné si vytvořit dekorativní pokrmy inspirované touto houbou v bezpečné a nejedovaté podobě. Pro našince může být ovšem zajímavé, jak uvádí internetová encyklopedie Wikipedia, že v některých částech Japonska se v detoxikované formě konzumuje muchomůrka červená jako potravina, nejčastěji v prefektuře Nagano. Tam se muchomůrka červená především solí a nakládá.

Houbaření: Pokud máte rádi houbaření, muchomůrka červená může být součástí vašeho houbového výletu. Její krása v různách podobách je v lese vždy hodná obdivu.

Edukační prezentace: Tuto houbu lze využít jako ukázkový příklad pro výuku o jedovatých houbách.

Téma pro písničku : Symbolika krásné, ale jedovaté muchomůrky červené se vyskytuje v celé řadě písní, písniček a říkanek.

: Symbolika krásné, ale jedovaté muchomůrky červené se vyskytuje v celé řadě písní, písniček a říkanek. Dekorace: Suché exempláře muchomůrky červené mohou být zajímavým prvkem do dekorací, zejména v podzimním období.

Symbolika: Muchomůrku červenou lze využít jako symbol v uměleckých nebo literárních projektech. Může symbolizovat jedovatost, tajemství nebo dokonce nebezpečí.

Vyobrazení muchomůrky červené jako ilustrace ve vintage styluZdroj: Shutterstock

Ekologické povědomí: Muchomůrku červenou lze využít jako příklad v osvětových kampaních týkajících se ochrany lesního prostředí a biodiverzity.

Léčivá tinktura: Výluh z muchomůrky červené se hodí na zmírnění bolestí kloubů. Tuto tinkturu lze také proměnit v gelovou mast.

