„Na jedné straně jsou potvrzená fakta, na straně druhé se pejskaři potýkají s mýty, které si mnohdy předávají v takzvané parkové univerzitě, tedy při venčení a vzájemné komunikaci pejskařské komunity,“ říká MVDr. Leoš Železný, který se už více než čtvrt století věnuje všemu kolem psí a také kočičí výživy.

Doslova hrozbou pro psy je styl „vysavač“. Tedy styl, kdy jsou pejsci svými páníčky krmeni zbytky od svých stolů. Ono ne vše, co je dobré pro člověka, je dobré pro psa.

„Psí zažívací ústrojí a celý organismus se od lidského značně liší. Strava psa se odvíjí od plemene, věku i toho, v jaké kondici pes je. Jinou potravu bude jíst štěně, a jinou aktivní dospělý pes.

Psí svět je, stejně jako lidský, plný novinek a trendů.

„Jedním z nich je takzvané barfování, kde myšlenkou je přiblížit se co nejvíce přirozené stravě jako v divoké přírodě. Zní to jednoduše, ale tak tomu není. Pes totiž není divoké zvíře, ale zvíře vyšlechtěné člověkem a na soužití s ním zvyklé. A pak jsou tu i rizika nákazy z konzumace syrového masa. Úskalím barfování a domácího vaření pro psy je vhodná skladba jídla tak, aby obsahovalo všechny živiny ve správných poměrech. A to je vlastně těžko řešitelný úkol. Navíc dnes je už dostatek krmiv, která lze lehce dávkovat a která mají vyvážené složení pro daného psa. A je jedno, zda jde o granule, konzervované kapsičky nebo třeba speciální pamlsky pro péči o zuby.

Vývoj krmiv pro domácí zvířata probíhá ve specializovaných laboratořích a institucích, jako třeba ve zmiňovaném britském Walthamu. Z jeho studií vyplývá, že psi i kočky potřebují přibližně 40 základních živin, z nichž každá musí být v krmení ve správném množství i formě.

Se stravou souvisí také péče o zuby, na kterou by u pejsků jejich majitelé neměli zapomínat. Podstatná je prevence i pravidelné čištění ústní dutiny, jehož četnost určí veterinář.

Důležité je začít s touto činností včas, tedy už u štěňat, vytvoří se tak návyk a čištění nebude pro psa nepříjemné. Dásně by měly být světle růžové, zarudnutí může indikovat zánět a zabarvený nános zase zubní kámen. Čištění, alespoň zpočátku, vyžaduje hodně trpělivosti a je třeba ho provádět v klidném místě bez rušivých vlivů.

V péči o psí chrup je na trhu řada speciálních pomůcek, ať to jsou třeba kousátka, suché krmivo k čištění zubů jako například Dentastix, ale i hračky, které jsou určené pro dásně. Je jen na vás, který směr zvolíte, aby se váš psí přítel měl dobře.

A čím více bude váš pes v pohodě, tím více budete v pohodě i vy…

Nejčastější mýty o psí výživě

Psí výživa je velice probíraným tématem, pejskařská komunita se o něm baví takřka neustále. Jenže tady koluje spousta mýtů v takzvané parkové univerzitě. Jinak řečeno při setkávání pejskařů v parcích, při venčení, při procházkách. Lze je shrnout do věty: Jedna paní povídala… Tady jsou ony základní mýty. A zároveň i názor odborníka – MVDr. Leoše Železného.

Nejlepší výživa je bez konzervantů

Jenže granule bez konzervantů nevyrobíte, protože potřebují stabilizátory tuků. Jinak by se po otevření balení granule zkazily za pár dnů. Konzervovaná strava je stabilizovaná pouze konzervačními teplotami. Tak to je u společnosti Mars, která spolupracuje s britským výzkumným centrem Waltham, a mimo jiného vyrábí granule značky Pedigree.

Speciální příchutě jsou špatné

Stejně jako nám, i každému psovi chutná něco jiného. Příchutě jsou od toho, aby pejsci jedli to, co jim chutná. V Pedigree používají k dochucování například kuřecí játra. Levnější výrobky některých značek mohou naopak obsahovat příchutě umělé.

Krmivo pro psy je vyráběné z druhořadého masa

K výrobě krmiv by mělo být užito výhradně maso určené a schválené jako potravina pro lidi. To, co zůstane, se pak používá do krmiva pro kočky a psy. Není to tedy například maso uhynulých zvířat, jak mnohdy zaslechneme.

Pro psy je nejlepší syrové maso

I když jsou příbuzní, pes není vlk, a vyžaduje tedy jinou stravu. Syrová strava totiž s sebou přináší mnoho rizik, což souvisí s tím, že vlk se ve volné přírodě dožije stěží tolika let, co dobře živený pes.

Do granulí se přidává sůl a drogy

Krmivo z obchodů je pod přísným drobnohledem státní kontroly a jakékoliv návykové látky jsou tak vyloučené. Chemicky je sůl chlorid sodný, a oba tyto prvky potřebujeme pro život. Sodík je třeba součástí takzvané sodíkové pumpy v ledvinách a chlór zase napomáhá trávení v žaludku. Sůl ve správném složení je ale velmi důležitá, přebytek soli však škodí, proto se optimální hladina soli v potravě pro psy a kočky striktně dodržuje.