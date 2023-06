Chilli papričky mají na zdraví blahodárný vliv. Obsahují spoustu cenných živin, pomáhají při hubnutí a některé výzkumy dokonce ukazují na jejich antikarcinogenní vlastnosti. Jak je to však s extrémně pálivými druhy? Může být chilli i nebezpečné? A kam se letos vydat za pálivými papričkami na festival?

Člověk je jediným známým druhem, který dobrovolně vyhledává pálivost, tedy to, co jiné živočichy odpuzuje. | Foto: Shutterstock

Že je milovníkem chilli, prozradí už jeho svazek klíčů. Houpe se na nich totiž stříbrný tubus z nerezu. Pro nezasvěceného obyčejná klíčenka, ale znalci už vědí – tento muž neudělá bez prášku z ďábelských papriček ani krok. „Pokud si chilli zamiluješ, není už cesty zpět,“ říká s úsměvem Lukáš Velecký.

Ví, o čem mluví. Po snědení celé papričky „škorpiona“ (druhá nejpálivější paprička světa, pozn. red.) zažil anafylaktický šok a bez pohotových kamarádů mohl skončit špatně. Chilli si však do jídla s láskou sype dál. Jen už s mírou.

Nejpálivější papričky na světě:

Zdroj: Youtube

Pro většinu lidí něco nepochopitelného, pro chilli žrouty známá situace. Slzy v očích, bolest v puse a oheň procházející celým tělem jsou pro ně jistým druhem závislosti. Je to jen divná forma lidského masochismu, nebo byste měli do svého života trošku pikantnosti v podobě pálivých papriček zařadit i vy?

Někdo to rád ostré

Podle psychologa Paula Rozina z Pensylvánské univerzity si chilli dopřává denně zhruba třetina lidí na celém světě. Člověk je tak jediným známým druhem, který dobrovolně vyhledává to, co jiné živočichy odpuzuje.

Ačkoli se zdá, že kapsaicin – sloučenina, která pocit pálivosti vyvolává – nemá žádné návykové vlastnosti (na rozdíl třeba od kávy či tabáku), lidé si ho dopřávají už po tisíciletí.

Vývojový psycholog Jason Goldman v článku pro The Guardian tento jev vysvětluje tím, že lidé se rádi poddávají adrenalinovým zážitkům, při nichž však žádné skutečné nebezpečí (většinou) nehrozí. Podobně jako zdání pádu na horské dráze, strach při sledování hororů či seskok padákem, je i pocit po překonání pálivosti vlastně příjemný.



Sláva kapsaicinu

Chilli však není jen o tom, poplácat se pomyslně po rameni po jeho snědení. Kapsaicin má i mnohé pozitivní účinky. Jak uvádí například server Vitalia, laboratorní studie na pokusných savcích naznačují, že má tato látka antibakteriální, antikarcinogenní, analgetické a antidiabetické vlastnosti.

Jak pěstovat chilli papričky:

Zdroj: Youtube

Příjemným benefitem je také fakt, že chilli podporuje hubnutí. Pocit tepla, který se po pozření pálivého jídla rozlije tělem, totiž vyžaduje energii, čímž dochází ke spalování kalorií. Pálivé papričky zároveň obsahují množství důležitých živin. Jsou například bohatým zdrojem vitaminů C a A, vlákniny či minerálů jako železo, draslík a mangan.

Všeho s mírou

Není však všechno zlato, co se třpytí. I v případě chilli platí ono známé: „Všeho s mírou“. Přílišná konzumace může vyvolat otoky, nevolnost, zvracení, bolesti očí či hlavy, průjem, bolesti břicha a pálení žáhy.

Jedná se o obranné reakce těla, které je kapsaicinem navázaným na receptory bolesti oklamáno. Bolestivý podnět totiž vyhodnocuje jako skutečné popáleniny. „K žádnému vážnému fyzickému poškození buněk však nedochází. Reakce je relativně krátkodobá,“ uvádějí Christian Moro a Charlotte Phelpsová z australské univerzity Bond v článku pro list The Conversation.

Zajímavosti o chilli papričkách.Zdroj: Deník/Karolína Šulíková

Nejpálivější papričky světa

Jaká paprička je ta vůbec nejďábelštější? Odpověď na tuto otázku se neustále mění, protože každoročně se objevují nové extrémní druhy. Žebříček nejpálivějších odrůd pravidelně aktualizuje například floridský web PepperHead, který se chilli papričkami zabývá ze všech možných úhlů pohledu.

Jak zavařit chilli papričky:

Zdroj: Youtube

Tato pětice „rudých krásek“ byla k roku 2022 vyhodnocena jako nejpálivější:

1) Carolina Reaper HP22B

2 200 000 SHU

Jako Karolínská sekačka by šel příhodně přeložit název aktuálního rekordmana zapsaného v Guinnessově knize rekordů. Zajímavostí je, že Carolina dokázala v žebříčku pokořit samu sebe. Jako nejpálivější paprička světa byla totiž vyhlášena už v roce 2013. Do dalšího testování roku 2018 se podařilo vypěstovat Carolinu, která měla ještě o 71 tisíc SHU více než ta původní.

Paprička, kterou poznáte podle specifického ocásku, má vynikající lehce ovocnou chuť. Teda samozřejmě, pokud ji do jídla přidáte s mírou.

2) Trinidad Moruga Scorpion

2 009 231 SHU

Trinidad Moruga Scorpion je moderně vyšlechtěný druh chilli, který jako vůbec první překonal hranici dvou milionů SHU. Svůj název získal podle místa původu, tedy oblasti Moruga na ostrově Trinidad.

Do České knihy rekordů byl 19. listopadu 2020 zapsán Radim Řehůřek s rekordem, ve kterém za deset minut snědl 13 papriček Trinidad Scorpion Moruga, které se řadí k nejpálivějším na světě.Zdroj: Deník/Jaroslav Loskot

První pocity po ochutnání „škorpiona“ jsou příjemné. Má lehkou ovocnou chuť. Nenechte se však zmást a množství nepřežeňte. Pálivost totiž najíždí postupně a může být opravdu nepříjemná.

3) 7 Pot Douglah

1 853 936 SHU

Mezi nejpálivějšími papričkami 7 Pot Douglah vyniká svou barvou. Zralá je totiž čokoládově hnědá, zatímco ostatní druhy jsou červené. Paprička pochází také z Trinidadu. Jméno „Douglah“ znamená v překladu „lidé smíšené rasy“.

Stejně jako většina super pálivých papriček má i 7 Pot Douglah ovocnou chuť, ve které však můžete zároveň ucítit náznak zemitosti a oříšků.

Zajímavosti o chilli papričkách.Zdroj: Deník/Karolína Šulíková_

4) 7 Pot Primo

1 469 000 SHU

Tento druh poznáte podle dlouhého hubeného ocásku na konci plodu. Nápadná vizuální podobnost s Carolinou Reaper značí jediné – paprička je jen pro odvážné. A jak přišla ke svému názvu? Slovo „primo“ lze přeložit jako „nejvyšší kvality“, ale ve skutečnosti odkazuje na přezdívku Troye Primeauxe z Louisiany. Tento bývalý člen psychedelické rockové kapely Santeria se pustil v roce 2000 do zahradničení a vyšlechtil jednu z nejpálivějších papriček světa.

Chuť 7 Pot Primo bývá popisována jako citrusová s nádechem květin.

5) Trinidad Scorpion Butch Taylor

1,463,700 SHU

Až na páté místo se propadl bývalý rekordman z Austrálie, který byl v roce 2011 zapsán v Guinessově knize rekordů. I tento druh se jmenuje podle svého šlechtitele Butcha Taylora. Škorpion v názvu pak odkazuje na tvar papričky, která svým zakončením připomíná ocásek tohoto zvířete.

Chuť je lehce ovocná a – jak jinak – hodně pálivá.

Uvedené hodnoty SHU jsou nejvyšší naměřené u konkrétního druhu. V realitě je každá paprička jinak pálivá.

Facebook Deník Styl je tu pro každého.Zdroj: Deník/Denisa Lottmannová

Kam na chilli festival

Žopský vypalovák

Jako partička chilli nadšenců z různých koutů republiky, která se poznala na fóru věnovanému pěstování papriček, se představují organizátoři festivalu Žopský vypalovák. Letos připravují už sedmý ročník, který se uskuteční v sobotu 9. září v Žopech u Holešova.

Přihlášku do soutěže o titul Chillimaster 2023 si už sice podat nemůžete, protože místa jsou obsazená, přesto se máte na co těšit. Na místě budou slané i sladké pálivé dobroty, několik druhů piv či dokonce káva. Rodiče si můžou program vychutnat o to více, že jim děti ochotně pohlídají „tety“ z lesní školky Sovička. Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude věnován zmíněné lesní školce. Více zde.

Zbraslavský chilli festival

Letos podruhé se potkají milovníci chilli v městské části Praha-Zbraslav na Zbraslavském chilli festivalu. Akce se koná v sobotu 16. září. Podrobný program bude sice teprve zveřejněn, ale už teď organizátoři slibují dobroty od spousty výrobců pálivých pochutin či soutěž, při které budou trpět profesionální chilli žrouti. Více zde.

Asia a Chilli Fest 2023

Pořádně „ostrá“ akce se uskuteční 7. října na Výstavišti Praha v městské části Holešovice. Již devátý ročník Chilli festu se totiž letos spojí s Asia Food festivalem. Návštěvníci se mohou těšit na více než padesát stánků s pálivými specialitami, pojídání chilli v kádích s ledem i mezinárodní soutěž v jedení nejpálivějších papriček světa. Součástí festivalu je přehlídka asijských bojových sportů. Více tady.