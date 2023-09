ROZHOVOR/ V Čechách vlastní kočku zhruba třetina lidí. Za největší benefity soužití s ní považují Češi úlevu od stresu a uklidňující účinek mazlení se s nimi (74 %). Dalším plusem je každodenní kočičí společnost spojená se zábavou. To vyplývá z nedávného průzkumu, který vznikl pro značku Whiskas. 56 % dotázaných uvedlo, že soužití s kočkou je naučilo odpovědnosti a přineslo celkově vyšší spokojenost v životě.

Radek Bogdan, vedoucí útulku pro opuštěná zvířata v Dolních Měcholupech. | Foto: Deník/Jiří Macek

Úspěšným adopcím z útulků, což je jedna z možností, jak získat kočku, se daří i díky společnostem jako je Mars, která se o ně dlouhodobě a aktivně zajímá. „Podpora a edukace majitelů domácích mazlíčků je naší prioritou. V dnešní době je řada možností, jak každý z nás může útulku pomoci, ať už materiální podporou, finanční částkou nebo například dobrovolnickou činností,“ říká Radovan Veselý, Portfolio Lead společnosti Mars.

„Letos jsme zatím přijali přes pět stovek koček, nyní jich aktuálně v útulku máme sto padesát,“ říká třeba Radek Bogdan z Útulku pro opuštěné kočky v Dolních Měcholupech. Tento útulek provozuje Městská policie hlavního města Prahy. Jen vloni tu přijali bezmála tisíc koček. Většina z nich našla nového majitele.

Jak se kočka dostane k novému majiteli?

Ze zákona máme povinnost si po dobu čtyř měsíců zvíře ponechat pro případ, že by se o něj přihlásil původní majitel. Protože by se ale mohlo stát, že bude kapacita útulku naplněna, je tu možnost si po karanténě z rozhodnutí veterinárního lékaře po dvou měsících převzít kočku do takzvané dočasné péče. Je třeba ale počítat s tím, že kdyby se přihlásil majitel, kočku budete muset vrátit. To se ale v podstatě nestává.

Co musím splnit, abych mohl kočku získat?

Pro úspěšnou adopci kočky musí být žadatel starší 18 let a mít trvalý pobyt na území České republiky. Není ale povinností každému, kdo toto splňuje, zvíře vydat. Rozhodnutí, komu zvíře vydáme, je plně v kompetenci zaměstnanců ÚPOZ.

O jaké kočky je největší zájem?

Tradičně o koťátka. Nejmenší pak o kočky starší a handicapované. Zájemcům také hodně záleží na barvě srsti či původu kočky. V průměru však u nás kočka nezůstane déle než dva měsíce.

Co čipy?

To je mnohdy problém. Kdyby každá kočka měla zaregistrovaný čip, bylo by jednoduché nalézt majitele. Jenže aplikování čipu bez registrace nemá smysl. Kočky, které vydáváme náhradním majitelům, jsou naším veterinárním lékařem označeny mikročipem.

Jak to je u vás s financováním činnosti?

Jsme součástí Městské policie hlavního města Prahy. Navíc nám lidé, organizace a firmy posílají příspěvky, ze kterých můžeme dokupovat potřebné nadstandardní krmení a veterinární přístroje. Díky těmto darům máme třeba perfektně vybavené veterinární pracoviště, kde máme například sonografický přístroj či digitální rentgen. Například společnost Mars nám nedávno darovala téměř 300 kilogramů granulí a kapsiček.

Kolik lidí tu pečuje o kočky?

Deset ošetřovatelek, které se střídají v nepřetržitém provozu, a tři veterinární techniky, jedna dáma je v kanceláři a já jsem vedoucí. Máme i smluvního veterináře, který k nám podle potřeby dojíždí.

Jak jste se dostal ke kočkám?

U zvířat jsem přes třicet let. Začínal jsem v útulku pro psy v Tróji, od vzniku odchytové služby jsem jejím vedoucím. Před patnácti lety jsem přešel sem do Dolních Měcholup a od té doby to tu mám na starosti.

Jaké máte pocity, když vidíte opuštěné kočky?

Říkám si, že zvířata jsou v pohodě, jen lidská hloupost je neomezená. Kdybyste zažil ty historky, které na nás lidé v souvislosti s kočkami zkoušejí, nevěřil byste. S úsměvem říkám, že z této práce chci utéct třikrát do měsíce. Proč jsem to nikdy neudělal? Zvířata mám rád, je to můj život. Těší mě dělat pro zvířata, která se ne vlastní vinou ocitla v nouzi, servis.

Perličku na závěr najdete?

Provozujeme také útulek v Tróji, kde jsou především psi, ale nedávno tam odchytová služba městské policie dovezla krávu, která utekla majiteli. A u nás v Měcholupech se občas objeví králík, papoušek či had. Celkem prošlo útulky zhruba devadesát druhů zvířat.