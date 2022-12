Dokonalé snímky Měsíce. Brazilec si hraje s kompozicí, jeho fotky obdivuje svět

Háčkování Aynsley pojímá hravým a dětským způsobem, kde se fantazii ani barevným kombinacím meze nekladou. „Oblečení bylo vždy velkou součástí mého života, od stylingu různých kousků, přes ušetření peněz za návrhy umělců až k vytváření jedinečných a šetrných kousků. Je skvělé, že mohu díky své tvorbě sdílet vaše životy,“ vzkazuje Aynsley na svém webu.

Na Aynsley se můžete podívat i ZDE - po kliknutí se spustí video.

KOLIK JE POHLAVÍ A CO GENDER?



Podle praguepride.com existují z biologického hlediska na světě muži, ženy a lidé, kteří mají znaky obou pohlaví. Pokud ale hovoříme o genderu, tedy o něčem, co lze nazvat „sociálním pohlavím“, není někdy určení příslušnosti k danému pohlaví tak jednoduché.

Mezi nejčastější identity, se kterými se lidé ztotožňují patří následující:

Nebinární či genderqueer osoby – obecně všichni, kteří se necítí být ani ženou ani mužem. Někdy pro sebe používají označení „oni“ či „ono“, ale vznikl i nový tvar „one“.

Genderfluidní lidé – osoby, jejichž příslušnost k danému genderu se mění

Bigender lidé – genderová identita těchto lidí se mění z ženy na muže a z muže na ženu podle toho, jak se to vdané situaci hodí

Trigender osoby – genderová identita trigender osob se mění dle kontextu mezi mužskou, ženskou a třetím pohlavím

Pangender osoby – tito lidé cítí příslušnost ke všem generovým identitám

Polygender lidé –jedná se osoby, které cítí příslušnost k více genderovým identitám, ovšem nikoliv ke všem

Neutrois – obecný název pro ty, kteří se cítí být genderově neutrální

Agender osoby – lidé, kteří necítí příslušnost k žádnému genderu a žádné genderové identitě

Genderless lidé –neztotožňují se s žádným genderem

Neotřelé kukly a malované svetry

„Mám takovou radost z toho, jak se můj poslední kočičí kabát povedl. Miluji, když mohu svým háčkováním proměnit kresbu v umělecké dílo, které se dá obléknout. Výroba sice vždy zabere spoustu času, ale konečný výsledek stojí za to,“ píše Aynsley u jednoho z posledních příspěvků svým sledujícím.

Mezi svými sledujícími, kteří nešetří pozitivními komentáři, má obrovskou podporu. Například @grimthimble_art napsal: „Krásná práce jako vždy! Miluji ty tmavé barvy. Vždy jsem nadšený, když vidím, jak se umělec posouvá dál a dál.“ @Sunnydazeeecreations napsala: „Až doteď jsem nevěděla, že přesně tohle potřebuji!“

Zatímco někteří umělci tvoří jen tak pro zábavu, jiní pojali své nadání a nadšení jako skvělou cestu, jak si zábavnou formou vydělat na živobytí. Ve svém šatníku tak můžete mít originální kousek od Aynsley i vy.

Stačí se domluvit, zaplatit předem a pak už si jen počkat 4 až 8 týdnů, až váš nový extravagantní kousek tvůrce uháčkuje. Budete ale muset sáhnout hodně hluboko do vaší peněženky. Kukla či svetřík přijdou v přepočtu zhruba na 4,5 tisíce korun.