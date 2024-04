Nová verze slavné hry Scrabble. Změna přichází po 75 letech

Způsob, jakým používáme slova, se mění a stejně tak se mění desková hra Scrabble, která představila druhou verzi této klasické deskové hry Scrabble – Rozehraj to víc!: kooperativní, rychlejší a víc neformální verze této ikonické hry, a to akorát včas k Mezinárodnímu dni Scrabble, který se slavil 13. dubna. Je to poprvé v celé 75leté historii hry Scrabble, kdy došlo k tak významné změně této klasické hry.

Druhá verze klasické deskové hry Scrabble - Rozehraj to víc! je kooperativní, rychlejší a víc neformální. | Foto: se svolením Mattel