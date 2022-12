„Nesním o tom být celebritou. Mým snem je zvěčnit své umění, a právě Měsíc mi to umožnil. Mým cílem na sociálních sítích je, a vždy bylo, přinášet lidem dobrou energii,“ zmiňuje na začátku rozhovoru pro Deník sympatický Brazilec z Ria de Janeiro Daniel Antoniol. Na svém instagramovém profilu @daniel_antoniol nabízí svým sledujícím z celého světa surrealistické fotografie Měsíce ve všech fázích, kterých je většinou součástí a kterými se snaží poslat do světa pozitivní energii.

Vše začalo za covidu

Všechno to začalo jako koníček během pandemického lockdownu v roce 2020. „Byl jsem izolován s rodiči na farmě v Minas Gerais. Fotografování bylo v mém životě vždy vášní, a proto mě napadlo spojit ho s další vášní, kterou odjakživa byl Měsíc a vesmír,“ popisuje začátky své cesty Daniel Antoniol, který první uměleckou fotografii, v níž hrál hlavní roli Měsíc, vytvořil v roce 2020. „Měsíc byl zkrátka během pandemie mým skvělým společníkem. Právě s ním se mi podařilo, a to dokonce i v lockdownu, vydat se na cestu kolem světa a do vesmíru.“

V příspěvcích na Insgatramu i Facebooku tak lidé mohou vidět, jak Daniel nakládá v několika krocích Měsíc do kufru od auta, jak se ho snaží vykopat motykou ze země, jako ho veze v kolečku, nebo dokonce jak ho chytá do skleněné láhve jako někteří z nás v dětství světlušky za teplých červencových nocí.

Přesto se Daniel podle svých slov nepovažuje za fotografa a své fotografie následně upravuje pouze v mobilním telefonu. „Nejsem vlastně vůbec fotograf. Jsem stavební inženýr. K focení používám fotoaparát Canon T6. Na Měsíc používám objektiv 75-300 mm a pro záběr scenérie objektiv 18-55 mm,“ popisuje technickou stránku své práce Daniel.

Snímek připravuje i dva dny

Kompletní práce od focení až po následnou postprodukci obvykle trvá Danielovi jeden až dva dny. Všechny prvky, ze kterých je vytvořeno výsledné dílo, jsou jeho vlastním autorstvím. „Fotím Měsíc ve všech jeho fázích, je to moje opravdová vášeň. Kompoziční práce spočívá v promýšlení těch nejlepších scén, ve kterých může být Měsíc skvělým protagonistou. Dokončení fotografií obvykle trvá několik hodin. Poté udělám koláž původní fotografie s vloženým Měsícem,“ vysvětluje postup vytváření svých děl Daniel.

„Velký rozdíl v mé práci, na který jsem velmi hrdý, je ten, že všechny úpravy dělám na svém mobilním telefonu. Používám aplikace Picsart a Lightroom. Z tohoto důvodu vždy potřebuji dobrý telefon a dobrý fotoaparát,“ vysvětluje stavební inženýr s vášní pro fotografii a surrealistické umění.

„Moje práce však přesahuje fotografování s Měsícem. Obvykle také fotím i jiná surrealistická díla,“ vysvětluje Daniel, jehož fotografie často vedou k zamyšlení.