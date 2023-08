Kámen i práce s ním nejsou levnou záležitostí. Řada stavitelů raději zvolí ekonomičtější a méně pracnou variantu ze ztraceného bednění. David Kracík ale měl materiál i šikovného kamaráda, s nímž se pustil do stavby pískovcových zídek.

Zídka vznikla za tři čtvrtě roku | Foto: se souhlasem Davida Kracíka

„Nevím, přesně, kdy jsem se rozhodl vybudovat kamenné zídky. Vždy se mi ale líbily. Měl jsem doma poměrně hodně pískovce z pozůstalosti a něco jsem ještě navíc dokoupil, tak to byla jasná volba,“ říká David Kracík.

Se svou zídkou se pochlubil ve skupině Stavíme svépomocí na Facebooku. A lidem se jeho zídky ze žlutého a červeného pískovce líbí.

Důvodem byl terén do kopce

„Máme terén pozemku do kopce, bylo proto jasné, že k vytvoření roviny budeme zídky muset postavit. A další ještě budou. Minimálně jedna,“ vysvětluje David Kracík důvod, proč se do stavby pustil.

„Nevím přesně, jak dlouho už stavíme, ale myslím, že je to zhruba tři čtvrtě roku. Ale ještě to není finální podoba a snad bude do konce léta hotová i zbylá část. Zatím jsme zhruba na osmdesáti až sto tisících korunách. Kdybych ten kámen neměl, nebo ho nedokázal za rozumné peníze sehnat, tak bych do toho nešel. Protože ale materiál máme, tak ta částka není několikanásobně vyšší,“ vypočítává Kracík náklady.

Manželka je na něj pyšná

Zkušenost se stavbou už měl předtím, je dokonce vyučený v oboru, hned po škole ale začal pracovat ve strojírenství. Jeho manželce na to, aby mu mohla s prací pomáhat, moc času nezbývá. Mají totiž tři malé děti.

„Manželka je ale nadšená a šťastná, že si mohla vzít tak šikovného muže,“ směje se Kracík a dodává, že ruku k dílu přiloží i jeho otec. Základním kamenem celého projektu a stavitelem je ale podle jeho slov jeho nejlepší kamarád, šikovný kameník Martin alias Čamba Lamba.



Motivací je i dobré jídlo a pití

Největším oříškem je podle Davida Kracíka přimět hlavního stavitele k budování a tvoření. Ale jak s úsměvem říká, nějaký peníz, dobré jídlo a pití ho dokáže zlákat. Každý kámen totiž musíte vzít do rukou, musí barevně i tvarově ladit, případně ho je třeba do požadovaného tvaru upravit.

„Máme je za barákem na hromadě. Něco jsem dostal od kamaráda a něco jsem odkoupil od sousedů z vesnice,“ říká.

Zídka z pískovce je estetickáZdroj: se souhlasem Davida Kracíka

„Dávali jsme je tak nějak od oka a podle úvahy. Až čas ukáže co je špatně a jestli vůbec něco. Takže bych zatím nic neměnil. Dokonce jsme do zdí zabetonovali roxory, aby se zvýšila pevnost. Vždy jsem se držel hesla: Dvakrát měř a jednou řež. Za pár let se nedostatky můžou projevit. Ale pevně věřím, že vše vydrží spoustu let,“ uzavírá Kracík.

Neopomene přitom hrdě dodat, že zatím každý, kdo k nim přišel, byl z jejich pískovcové zídky unešený.

