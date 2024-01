Orchideje, jedny z největších krásek mezi květinami, jsou tropické rostliny vyžadující vlhko a teplo. To však neznamená, že se by se jim v zimních měsících nemělo dařit. Při správné péči a pozornosti zvládnou toto období ve zdraví a v pohodě. Je však potřeba dbát na jejich potřeby ohledně světla, tepla, zálivky a výživy. Jak pečovat o orchideje v zimě? Jak často orchideje v zimě zalévat? A jakou teplotu orchideje potřebují?

Chladné venkovní počasí, nedostatek světla a suché teplo sálající z radiátorů, to jsou podmínky, které orchideje nemají v oblibě a které jejich kondici rozhodně neprospívají. | Foto: Shutterstock

Stejně jako lidé v zimě potřebují povzbuzení pomocí trochy vitaminu C a vitaminu D, aby zůstali zdraví, i vaše orchideje během zimních měsíců potřebují trochu pozornosti. Chladné venkovní počasí, nedostatek světla a suché teplo sálající z radiátorů, to jsou věci, které tyto květiny nemají v oblibě a které jejich kondici rozhodně neprospívají. Ale není to nic, co by nešlo ovlivnit nebo pozměnit tak, aby se exotické krásky cítily lépe.

Dopřejte orchidejím dostatek světla

I když je v zimě málo světla, snažte se pro své orchideje vytěžit z minima maximum. Květiny přesuňte do nejslunnější místnosti nebo do místnosti, která má nejvíce oken. Rozhrňte záclony a vytáhněte žaluzie, aby měly co nejvíce světla.



Pozor, orchideje mají raději nepřímé světlo. „Orchidej neumísťujte na okenní parapety, které by vaši rostlinu vystavily příliš přímému slunečnímu světlu. Pro optimální osvětlení zvolte například okno orientované na východ,“ radí britský web Love Orchid, který se zabývá pěstováním těchto květin.

Velcí fanoušci orchidejí neváhají a pořizují jim dokonce pěstební osvětlení.

Pozor na průvan a suché teplo

Oknem, na jehož parapetu pěstujete své orchideje, nevětrejte a okno zkontrolujte, zda skrze něj netáhne. Průvan je jedním z velkých nepřátel orchidejí. Dávejte na průvan pozor i v případě, že květiny nestojí na okně, ale v pokoji.

Pokud vaše orchidej nasadila poupata, ale než stačila vykvést, uschla a opadala, způsobil to pravděpodobně nedostatek světla. Další příčinou může být i suchý a teplý vzduch z ústředního topení.

Stejně jako průvan však nesvědčí orchidejím ani suché sálavé světlo z radiátorů, které je vysušuje. Suchý vzduch však můžete eliminovat pomocí „zásobníku vlhkosti“.

„Jednoduše naplňte tácek, mělkou misku nebo talířek vrstvou oblázků nebo kamenů. Umístěte květináč s orchidejí na oblázky, naplňte tácek vodou a ujistěte se, že hladina nedosáhne na dno květináče,“ doporučuje web Love Orchid.

Jakmile se voda začne odpařovat, bude zvlhčovat vzduch přímo kolem rostliny. „Jde o velmi levnou a snadnou možnost, jak pomoci replikovat přirozené tropické prostředí vaší rostliny,“ vysvětluje Love Orchid.

Omezte zálivku

Jak často zalévat orchideje v zimě? Zálivku omezte. „Během zimních měsíců většina orchidejí zpomaluje svůj růst, některé dokonce přecházejí do klidové fáze. Namísto zalévání každý týden zalévejte orchideje v zimě každých deset dní,“ uvádí web Orchidbliss, který se věnuje pěstování orchidejí.

Orchideje v zimě potřebují víc vzdušné vlhkosti.Zdroj: ShutterstockI když orchideje Phalaenopsis a Paphiopedilums stále vyžadují pravidelnou zálivku, protože nemají zásobárnu vody ve formě pseudobulb, sledujte jejich substráty, abyste se ujistili, že tyto orchideje nevyschnou ani nebudou nepřiměřeně vlhké.

„V zimních měsících zkontrolujte, zda jsou kořeny vašich orchidejí suché a šedé. V takovém případě bude vaše rostlina zřejmě potřebovat více vody,“ doporučuje web obchodu s orchidejemi Just Add Ice Orchid.

Když kořeny zezelenají a zvětší se, budete vědět, že rostlina je zdravá. Dobrým ukazatelem jsou také listy. Pokud jsou pomačkané, přidejte vodu.

Paphiopedilum:

Chraňte orchideje před škůdci

Stejně jako ostatní pokojové květiny i orchideje v zimě pravidelně kontrolujeme, zda se na nich neobjevili škůdci. Právě v zimních měsících totiž orchideje často napadají puklice. Jejich přítomnost poznáte velmi snadno, protože povrch listů začne být lepkavý.

Jak proti puklicím bojovat? Odborníci radí rostlinu důkladně osprchovat a její listy ošetřit roztokem lihu a vody, který namícháme v poměru 1:1.

Orchideje a jejich nároky

Jaký druh orchideje pěstujete? Orchideje totiž mohou mít rozdílné nároky na péči v zimě.

Teplomilné orchideje. Mezi tyto druhy patří Phalaenopsis, Vanda, Dendrobium či Paphiopedilum. Právě u nich nastává v zimě doba kvetení, takže silné a zdravé rostliny můžete přihnojit. Slabší květiny by se se však vynuceným kvetením zbytečně vysilovaly. V zimě mají rády teploty od 18 do 21 °Celsia.

