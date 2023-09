Jedovatými houbami se u nás každý rok otráví desítky houbařů. A to není zdaleka všechno, co se milovníkům hub může přihodit. Na nemocničních pohotovostech se hodně často objevují lidé, kteří snědli sice jedlé, ale špatně tepelně upravené houby. Jaké příznaky má otrava houbami? Jakým chybám se vyhnout při jejich sbírání a co funguje jako zaručená první pomoc při takové otravě? A jaké zásadní chyby lidé dělají?

Velké trávicí potíže mohou způsobit i jednlé houby, pokud se nedostatečně tepelně upraví. | Foto: Shutterstock

Že by člověk neměl sbírat to, co nezná, je asi nejopakovanější rada. V častosti ji následuje varování, aby rozhodně nikdo nejedl syrové houby. Pokud lidé tyto dvě základní rady nerespektují, prostě jim není pomoci. Pak ale existuje ještě řada chyb, které lidé mohou udělat nevědomky.

A k tomu panují mýty, jež mohou některé méně zkušené houbaře zmást, anebo jim dokonce způsobit ohrožení zdraví.

V ČLÁNKU SE DOČTETE:

* Průšvih vzniká v kuchyni

* Houby se spoustou toxinů

* Mýty o rozpoznání jedovatých hub

* Jak se pozná otrava houbami?

* Zvracení, ale také halucinace

* Nečekané zrudnutí či slinění

* První pomoc při otravě houbami

Průšvih vzniká v kuchyni

„Na sběru a konzumaci hub je kromě požití těch jedovatých, také špatné skladovaní a nedostatečná tepelná úprava hub, které mohou způsobit zejména trávicí potíže – průjem a zvracení. U mladých pacientů většinou nehrozí žádné závažné komplikace. Starší osoby vzhledem k riziku rozvoje dehydratace, tedy odvodnění organismu, přijímáme na 24 až 48 hodin k infuzní léčbě a monitoraci životních funkcí. Jde relativně o málo závažnou komplikaci a naštěstí se s ní potkáváme nejčastěji,“ uvádí na webu nemocnice u sv. Anny v Brně Aleš Průcha, vedoucí lékař metabolické jednotky intenzivní péče II. interní kliniky.

Houby by měly projít vždy dostatečnou tepelnou úpravou, tedy aspoň dvaceti až třicetiminutovým vařením či o něco kratším smažením.



Houby se spoustou toxinů

Jedovaté houby jsou pro člověka nebezpečné proto, že obsahují velkou škálu toxinů. U některých nepomůže ani vaření.

Ale třeba hřib satan má v sobě termolabilní toxiny a s nimi si poradí dlouhá tepelná úprava, která je zlikviduje. „Problém však nastane, když se tyto houby suší nebo ošetří jen krátkou tepelnou úpravou. Poté se velmi záhy objevují průjmy a zvracení,“ doplňuje doktor Průcha.

Top 10 nejjedovatějších hub v ČR:

Zdroj: Youtube

„Naše nejjedovatější houba je muchomůrka zelená. Když ji sníte, může vám poškodit játra a ledviny. V některých případech pak pomůže jen transplantace jater, ve výjimečných případech může člověk následkem otravy touto houbou zemřít,“ doplňuje lékařka Kateřina Kotíková, vedoucí Toxikologického informačního střediska pražské Všeobecné fakultní nemocnice.

Plný košík hub? Pozor na hřiby, jejich sběr může skončit otravou i pokutou

Pokud zkonzumujete jedovaté hřibovité houby, ty zas tak závažné otravy nezpůsobují, ale mohou být příčinnou těžké dehydratace způsobené průjmy a zvracením.

Mýty o rozpoznání jedovatých hub

Česká mykologická společnost upozorňuje na svém webu, že se mezi lidmi předávají zaručené rady, jak poznat jedovatou houbu. A že ani jedno z následujících tvrzení není pravdivé.

Zdroj: Deník/Jan Lakomý

Jedovaté houby nejsou červivé ani okousané od plžů. Ne!

Plži a hmyz – přesněji „červi“, což jsou larvy bedlobytek, mají značně odlišný metabolismus než lidé a toxiny škodící člověku mohou pro ně být neškodné.

Jedy v houbách se zničí vařením. Ne!

Řada jedlých hub je za syrova jedovatá, ale po tepelné úpravě (doporučujeme minimálně 20 minut varu jsou jedlé - například čirůvka fialová, hřib koloděj, muchomůrka růžovka. Nebezpečné jedovaté druhy ale obsahují termostabilní toxiny, čili jedy, které se varem neničí.

Co Čech, to houbař? Do lesa pravidelně vyráží třetina lidí, ukázal průzkum

Jedovaté houby jsou pestře a výrazně zbarvené. Ne!

Toto lze říci o téměř neškodné muchomůrce červené, ale nikoliv o smrtelně jedovaté muchomůrce jízlivé či pavučinci plyšovém.

Stříbro při kontaktu s jedovatou houbou zčerná.

To je nesmysl, žádný ze známých houbových jedů takovou reakci nevyvolává.

Jak se pozná otrava houbami?

„Doba vzniku prvních příznaků otravy houbami se různí podle druhu houby, která je původcem otravy a pohybuje se od půl hodiny do sedmi hodin. Po odeznění prvních příznaků se mohou objevit následné příznaky. Ty bývají známkou těžkého poškození jater nebo ledvin s možným celoživotním poškozením orgánů. Výjimečně hrozí po konzumaci jedovatých hub také smrt,“ vysvětluje lékárnice Ivana Minarčíková na webu Lékárnické kapky.cz.

O otravách houbami s odbornicí z pražského IKEMu:

Zdroj: Youtube

Zvracení, ale také halucinace

První příznaky otravy houbami mohou mít podle lékárnice podobu potíží trávicího traktu: nevolnost, zvracení, průjmy, bolesti břicha.

Nebo mohou nad potížemi trávicího traktu převažovat psychické příznaky: veselost, neklid, nekoordinovaný pohyb, dezorientace, případně člověk vidí a slyší to, co reálně neexistuje.

Všežralovo bistro - Jedovaté houby a otravy z nich:

Zdroj: Youtube

Někdy nastává kombinace více druhů příznaků: nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjmy, záškuby v lýtkovém svalu, slabost, někdy mírné teploty a pokles krevního tlaku.

Nečekané zrudnutí či slinění

Otravu může doprovázet pro laiky i dost neočekávaný obraz příznaků: roztažení cév, které se projeví zrudnutím a bolestí hlavy, zvýšená sekrece potu, slin a průduškových žláz, zpomalení srdečního tepu, pokles krevního tlaku.

„Otrava houbami někdy způsobí i otok plic, který mívají na svědomí například vláknice, či strmělky,“ dodává lékárnice Minarčíková.

Když už se přeci jen stane, že se člověk houbami otráví, včasná první pomoc dokáže divy, a také může zachránit život. Určitě otrávenému člověku nedávejte vypít mléko.

Je sice dobré naředit požitou látku, která způsobila otravu, tekutinou, ale mléko není ta správná tekutina. Jde spíš o směs vody, tuku a bílkovin. Jakmile se mléko dostane do styku s kyselým žaludečním prostředím, hned se srazí.

Jako ředidlo při otravě tak vůbec nezafunguje a toxická látka z hub se tak může nadále vstřebávat.

První pomoc při otravě houbami



Co tedy dělat radí odborníci z veřejně prospěšná společnosti PRvní POmoc zážitkem na webu PrPom.cz:



Vyvolat zvracení

Pokud je člověk dostatečně při vědomí, spontánně nezvrací a máte podezření na otravu houbami, vyvolejte u něj zvracení. Nejjednodušší a ne příliš bezpečná metoda vyvolání zvracení je vložení prstů do krku. Ideálně pokud si dotyčný dokáže tímto způsobem vyvolat zvracení sám. Další možností je podat otrávenému teplý roztok se solí.



Zajistit vzorky hub

Důležité je také zajistit houby, kterými se dotyčný otrávil, nebo alespoň vzorky pokrmu. „Případně zajistěte malé množství zvratků. Vzorky uložte do uzavíratelné nádoby a předejte je zdravotníkům,“ radí odborníci.



Podat živočišné uhlí

Po vyzvracení podejte postiženému 5 až 10 tablet živočišného uhlí. Nejlépe rozdrcené ve větším množství vody.



Dojet k lékaři

Dopravte postiženého k odbornému vyšetření do nemocnice, případně volejte zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155. Při pozření na neznámé houby a při objevení nespecifických potíže, je možné kontaktovat Toxikologické informační středisko na telefonním čísle 224 919 293, které je dostupné nonstop.