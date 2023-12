Ze zvědavosti vyzkoušel substrát z hobbymarketu. Dnes už své pěstitelské umění Tomáš Buček z Bystřice nad Pernštejnem zdokonalil a sklízí úspěchy svého snažení nejen ve své pěstírně, ale také v houbařské skupině na facebooku. Pěstování hub podle něj není finančně ani technicky náročným koníčkem. A navíc se prý i dobře najíte.

Pěstování hub podle Tomáše Bučka z Bystřice nad Pernštejnem | Foto: Se svolením Tomáše Bučka

Pěstování hlívy na bukovém špalku:

Zdroj: Youtube

Češi jsou národem houbařů. Ročně si z lesů odnesou plodnice za miliardy korun. Proč si tedy navíc ještě nevypěstovat i své vlastní? Tomáš Buček z Bystřice nad Pernštejnem do toho skočil rovnýma nohama. Před dvěma lety v hobbymarketu viděl houbové zahrádky. Rozhodl se, že si pěstování hub vyzkouší. Začal experimentovat s žampiony a hlívou, v současnosti už pěstuje druhů hub hned několik.

„Musím říct, že se mi napoprvé docela dařilo. Spokojený jsem ale nebyl, a tak jsem si pořídil knížky a zakoupil substrát ještě dvakrát. Nakonec jsem si řekl, že si vše začnu dělat sám. Začal jsem bádat na internetu a nakoupil knihy,“ vzpomíná na své začátky.

Jak na pěstování hub ve sklepě

Houby pěstuje ve sklepní místnosti o velikosti zhruba 2,5 x 2,5 metru. Je v rodinném domě jeho babičky. „Bohužel bydlím v bytě, nicméně k ní jezdím hodně často. Vyklidil jsem starý sklad uhlí a nastěhoval tam plastové regály. Na nich mám substráty. Udělal jsem si tam zkrátka malou plodírničku,“ usmívá se.



Podle něj není pěstění náročné. Dá se dokonce říct, že většinu hub je možné pěstovat na jednom typu substrátu.

„Nejvíc používám bukové brikety. Při výrobě substrátu vložíte briketu do plastového sáčku se vzduchovým filtrem. Houba, která se rozrůstá, vytváří CO₂, což však neprospívá myceliu, a i proto mají sáčky speciální membránu, která zajišťuje odvod plynů,” vysvětluje s tím, že pěstební sáčky zakoupíte ve specializovaných obchodech.

Pěstování hub podle Tomáše Bučka z Bystřice nad Pernštejnem - hlíva růžováZdroj: Se svolením Tomáše Bučka

Houby mají rády nižší teploty a vlhkost

„Briketu zalijete horkou vodou a jako výživu použijete pšeničné otruby. Těch tam musí přijít zhruba 20 procent. Pak přichází fáze sterilizace. Sáček vložíte do tlakového hrnce neboli papiňáku na hodinu na každý kilogram váhy. Když tedy bude mít sáček třeba 3 kila, tak to znamená 3 hodiny. Tím vznikne univerzální základ substrátu, který je vhodný pro mnoho dřevokazných hub. Funguje to dobře,“ radí začínajícím pěstitelům.

Až základ vychladne, tak se do něj nasype zrnitá sadba a nechá se při pokojové teplotě prorůstat.

„U každého druhu to trvá jinak dlouho. Když je sáček prorostlý, umístím ho do sklepa. Houby mají rády nižší teploty a vlhkost. A při těchto podmínkách začínají plodit. Ve sklepě mám zhruba 13 až 15 stupňů Celsia. Musí tam být ale zhruba 80 procentní vlhkost. Proto jsem si tam nainstaloval zvlhčovač,“ udává parametry pěstění.

Nejjednodušší je začít hlívou

Pro začátečníka je podle něj nejjednodušší začít s hlívou. Sklízet se prý dá zhruba za 2 až 3 týdny od založení. „Nákladově to vychází velmi dobře. Pěstování hub není drahým koníčkem. Pokud by jedna briketa stála 10 korun, sáček okolo 20 korun a započítáte i nějaké energie, tak se pohodlně vejdete do 100 korun na substrát. Z toho vypěstujete zhruba kilogram hub. V obchodě jsou hlívy rozhodně dražší a zdaleka nedostahují kvality domácích,“ dodává k výpočtu.