Vsetínský pivovar, který sídlil na ulici 4. května a podle pamětníků produkoval velmi dobré pivo, uvařil poslední várku v prosinci roku 1997. Zkrachoval, protože nebyl schopen konkurovat velkým pivovarům. To minipivovar Valášek se co do objemu uvařeného piva nehodlá pouštět do marného boje s giganty, chce je však předčit kvalitou.