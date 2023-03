Pochlubte se svým dětským knižním hrdinou, napište nám

Ať už to je Oliver Twist, Vinnetou nebo Hermiona. Knižního hrdinu svého dětství máme každý z nás. Tolikrátjsme se na něj obraceli ve svých myšlenkách a přemýšleli, jakby se asi zachoval a jak by nám poradil, když jsme si sami nevěděli rady. Taky jste to tak měli, a nebo dokonce stále máte? Jaký je váš knižní hrdina?

Děti a knihy. | Foto: ČTK/DPA/Z1003 Jens Buettner