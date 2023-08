Podzemní nádrže na dešťovou vodu jsou skvělým příkladem spojení ekologie a ekonomiky. Umožňují využít zcela nezávadný a bezplatný zdroj vody pro zalévání zahrady. Každý zahradník a zahrádkář zkrátka ví, že na zalévání rostlin na zahradě i v domácnosti je nejlepší používat dešťovou vodu. Jak vybrat správnou retenční nádrž a jak velkou zvolit?

Základními materiály pro výrobu dešťových nádrží jsou dnes plasty. | Foto: Shutterstock

Velikost nádrže na dešťovou vodu je velmi důležitá a její ideální objem si za pomoci vzorce můžete sami vypočítat. Stejně tak můžete zvolit materiál, ze kterého vaše nádrž na dešťovku bude, byť hlavní roli v současnosti hrají plasty.

Nádrž na dešťovou vodu a připojení okapů:

Úhrn srážek

Na webových stránkách Českého hydrometeorologického úřadu najdete mapu s ročními průměrnými úhrny srážek. Je na ní zobrazena celá Česká republika, která je probarvena od světle do tmavě modré podle stupnice srážek. Jednoduše si tak vyberete svojí lokalitou a zjistíte, kolik dešťové vody spadne právě ve vaší lokalitě.

Kolik dešťové vody spadne právě ve vaší lokalitě zjistíte na internetu.Zdroj: Shutterstock

Na internetu je řada kalkulátorů, které vám objem retenční nádrže spočítají. Například u domu, který se nachází na Kolínsku a který má 120 metrů čtverečných, se jedná o 3100 litrů. Podle Václava Uhlíka, který se věnuje dovozu retenčních nádrží, byste měli uvažovat o rezervě a pro jistotu také přičíst dvacet procent.

Na výběr velikosti nádrže má vliv:

- úhrn srážek ve vaší lokalitě

- velikost odvodňované plochy

- velikost pozemku

- finanční náročnost

Pokud si chcete objem nádrže vypočítat sami, můžete k tomu použít jednoduchý vzoreček.

„Je to plocha střechy v metrech čtverečních x srážky (v mm za rok) / 365 x 21. Obecně se počítá, že během tří týdnů, tedy 21 dní, dojde k výměně vody v nádrži,“ vysvětluje Michal Kraus z vodohospodářské projekční kanceláře, proč se ve vzorečku násobí číslem 21.

Plast jako základní materiál

Základními materiály pro výrobu dešťových nádrží jsou dnes plasty. Z polypropylenu se vyrábějí svařované nádrže, z polyetylenu nádrže rotačně odlévané.

„Svařované nádrže mají sváry, které mohou prasknout. Odlévané jsou o generaci modernější. Představte si formu jako na velikonočního beránka, do které dáte požadované množství granulátu, uzavřete ji a dáte do pece, kde se otáčí při tisíci stupních Celsia. Roztavený materiál vytvoří stěny nádrže. Je to technologicky náročnější a také tomu odpovídá cena,“ vysvětluje Václav Uhlík. Podle něj jsou svařované nádrže nejlevnějšími produkty na trhu a jsou řádově o 30 až 40 % levnější než odlévané.

Dešťovou vodu lze prakticky využít, stačí ji zadržet

Pozornost musíte věnovat také podloží, kam chcete nádrž umístit. Ne všechny nádrže jsou totiž vhodné do jílovitých půd či do míst, kde je vysoká spodní voda, protože hrozí jejich deformace nebo vytlačení. „Vhodnou nádrž tudíž budete volit podle poměrů na vašem pozemku. Některé řady nádrží jsou vysloveně vyrobeny pro tyto náročnější podmínky. Je dobré s prodejcem řešit všechny detaily, včetně podloží,“ uvádí Václav Uhlík.



Nádrže jsou i z betonu a kovu

Pokud z nějaké důvodu nechcete plastovou nádrž, můžete vybírat z nádrží betonových. Mají řadu výhod: ušetříte na stavební připravenosti, mohou vjet i automobily a jsou takřka nesmrtelné. „Nevýhodou je, že u takové nádrže už skoro nic nelze měnit. Chcete-li zřídit do nádrže nové prostupy, neobejdete se bez jádrového vrtání. Úpravy betonových nádrží jsou vždy problémem. To se u plastových nádrží stát nemůže,“ podotýká dovozce nádrží.

Nenechávejte záhony ležet ladem. V červenci můžete zasít pro druhou sklizeň

Obtíží může být také kvalita betonové jímky. Záleží totiž nejen na síle betonu, hutnění a samozřejmě také na cementu, ale také na dodržení výrobních postupů. „Betonové nádrže jsou kvalitní a budou sloužit dobře. Stejnou službu, ale odvedou i kvalitní plastové nádrže. Je to tedy vždy otázka preferencí,“ říká Kraus.

Kovové nádrže podle něj dnes nejsou příliš preferované. „Pokud někomu historicky zbyla nějaká cisterna, tak ji mohl zakopat. Osobně ale nevím o nikom, kdo by železné nádrže prodával. Železo je dnes navíc strašně drahé, a nádrž by se tudíž značně prodražila,“ uzavírá Václav Uhlík.

