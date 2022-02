Liliana je překrásná rozumná víla, která zde spravedlivě panuje. Její dlouhé hnědé kudrnaté vlasy – ozdobené květinami – lemují bílý obličej. Má zelené oči plné třpytivých jisker, krátký nos, dvě řádky odkrývající bílé zuby. Štíhlou postavu zvýrazňují zelenkavé šaty.

O motýlkovi

I když je to osoba hodná, láskyplná a veselá, tak ji přece jen něco chybí ke štěstí. Byla by šťastnější panovnicí, kdyby vedle sebe měla svého prince, který by jí byl oporou, miloval ji a pomáhal jí s kralováním. Ale dejme tomu čas, jak se říká, třeba i ona pozná opravdového prince.

Nyní je naopak čas na pohádky. Na takové, jež budou děti rády a se zalíbením poslouchat a později i číst. Poslechněte si, milé děti, kouzelné pohádky ze světa Květinového ráje, jeho okolí i obyvatel. Vyprávět vám je bude květinová víla Liliana.

Autor: Jitka Ježková

