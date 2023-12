Do krmítek dávají lidé ledacos. Ovšem o tom, že jsou některé potraviny pro ptáčky nevhodné, není pochyb. Pak jsou tu také potraviny, které ptákům prospívají a rádi se jimi nechají přilákat právě do vašeho krmítka. Tedy pokud jim je nabídnete. Odkdy ptáky přikrmovat, které druhy ptáků můžete v zimě v krmítku spatřit a co do krmítka nasypat, aby se to u vás druhy jen hemžilo? Poradí vám i Libor Šejna, vedoucí Záchranné stanice živočichů Makov.

Přikrmování ptáčků patří mezi oblíbené činnosti zimních dnů. Štěbetaví pěvci poletují kolem a vytváří tak nekonečnou a hravou podívanou, která vás zbaví nudy i pocitu osamění. A pokud bude ve vašem krmítku potravy dostatek, pravděpodobně spatříte i druhy, které by se vám ve volné přírodě nejspíš vyhnuly. Pravdou ale je, že každý druh preferuje trochu jinou stravu. Jakým ptáčkům nabídnout slunečnici, kterým proso a kdo si pochutná na lojových koulích či moučných červech? Co dát do krmítka a které ptáčky v něm můžete pozorovat?



Vždy platí, že by ptáci měli být prostřednictvím krmítka pouze dokrmováni, nikoliv překrmováni. A to především kvalitní a pestrou stravou.

„Co se týče množství, není potřeba krmítko několikrát denně doplňovat. Přísun potravy byste ale měli zajistit pravidelně. Ptáci si totiž na nabízené množství zvyknou a pak jim dělá problém, když několik dní krmítko nedoplníte,“ vysvětluje vedoucí Záchranné stanice živočichů Makov Libor Šejna.

Kdy začít s krmením ptáků

V našich podmínkách obecně platí, že se ptáci přikrmují od období podzimu až do jara. Někteří lidé však tvrdí, že dokrmováním volně žijících zvířat snižujeme jejich schopnost vyhledat si potravu vlastními silami, a nejen ptáci takzvaně lenivějí. To však podle Libora Šejny není tak úplně pravda.

„Když začne být velká zima, je obecně dobré zvířata přikrmovat. V přírodě ubývá přirozené potravy, všechny neposekané meze jsou dávno pryč a ptáci, co vyhledávají všechna možná semínka, to mají mnohem těžší. Potrava se z přírody zkrátka ztrácí. I tak ovšem platí, že je přikrmování spíš doplňkem stravy než jejím jediným zdrojem,“ vysvětluje Šejna, který říká, že není na škodu přikrmovat ptáky už od října zhruba do konce února nebo začátku března, podle počasí.

Co dávat do krmítka

Důležité je podle vedoucího záchranné stanice nabízet ptákům především kvalitní a pestré krmivo. Čím více druhů potravy totiž nabídnete, tím více druhů ptáčků přivítáte i ve svém krmítku. Nabízet tudíž pouze slunečnicová semínka, jak je tomu běžně zvykem, by byla velká škoda nejen pro ptáčky, ale i pro vás. Tímto způsobem totiž přilákáte pouze 10 až 12 druhů ptáků včetně sýkorek a ochudíte se o vzácnější druhy při pozorování.

„Kromě slunečnicového semínka můžete ptáčkům nabídnout i kukuřici, mák, proso, ořechy či další semena nebo lojové koule. Nabídkou stravy do jisté míry ovlivníte i to, jaké druhy budou do vašeho krmítka usedat,“ vysvětluje vedoucí záchranné stanice.

Jaké ptáky lze přilákat

Pokud chcete přilákat do krmítka i další druhy, zaměřte se více na to, co ptáčkům nabízíte. Každý z nich totiž preferuje určitý druh stravy. „U nás v záchranné stanici Makov dáváme do krmítka například i sušené červy, na které létá červenka, která by vám jinak do krmítka plného slunečnicových semínek nepřilétla, protože je hmyzožravec. Stejně jako na lojové koule. Vrabci zase létají na pšenici, hýla a kosa nalákáte na jablko či jeřabiny, sojku a bažanta na kukuřici“ radí vedoucí záchranné stanice Makov.

Zkrátka platí pravidlo, že čím pestřejší bude vaše nabídka, tím větší šance bude, že k vám přiletí více druhů ptáků. „V Makově sypeme 10 až 15 druhů krmiva. Všichni, kteří na něj mají chuť, si ho najdou,“ doplňuje vesele milovník zvířat, který zároveň všechny zve, aby se pokochali zvířaty u jeho krmítka i prostřednictvím online kamery.

O tom, že se u jejich krmítka „dveře netrhnou“ se můžete přesvědčit prostřednictvím této webové kamery, která je v provozu 24 hodin denně:

„Náš online přenos z krmítka je výjimečný i tím, že kromě běžných krmítkových ptačích druhů mohou lidé vidět i naše pacienty: třeba čápy, volavky, labutě, husy, divoké králíky, veverky a srnky. Na kukuřici tam chodí i jeden z posledních vzácných ptačích pacientů jeřáb popelavý,“ doplňuje Libor Šejna.

Co mají ptáci rádi

Jak již bylo řečeno, kolik druhů potravy do krmítka nasypete, tolik druhů ptáků v něm přivítáte. Obrazně řečeno. Pravdou ale je, že pestřejší stravou výrazně přispějete k vyššímu počtu druhů ve vašem dohledu. Základní potravinou jsou slunečnice či proso, ale pokud se vyhnete nevhodným potravinám, mezi které patří solené pokrmy, sladké, zbytky z kuchyně či plesnivé a nahnilé jídlo, můžete ptáčky potěšit prakticky vším, co v přírodě běžně naleznete.

Pojďte se podívat, co které druhy podle webu Ptačí hodinka, který každoročně provádí sčítání ptactva, v našich krmítkách preferují:

Semena a lojové koule – tento druh potravy ocení především sýkorky, brhlíci i šoupálek.

– tento druh potravy ocení především sýkorky, brhlíci i šoupálek. Proso – přiláká více druhů ptactva než samotná slunečnice, například pěnkavu, zvonka, čížka, špačka i vrabce.

– přiláká více druhů ptactva než samotná slunečnice, například pěnkavu, zvonka, čížka, špačka i vrabce. Kukuřice – suchou drcenou nabídněte vrabcům, holubům, kosům i křepelkám.

suchou drcenou nabídněte vrabcům, holubům, kosům i křepelkám. Arašídy – celé arašídy podle webu Ochrana ptáků přivítá sýkorka, vrabec, brhlík i strakapoud, šrotované uvítá kos, pěnkava, zvonek, stehlík i špaček.

– celé arašídy podle webu Ochrana ptáků přivítá sýkorka, vrabec, brhlík i strakapoud, šrotované uvítá kos, pěnkava, zvonek, stehlík i špaček. Směs různých semen – přiláká hýla, dlaska, pěnkavy, zvonky i čížky.

– přiláká hýla, dlaska, pěnkavy, zvonky i čížky. Pšenice – tu mají rádi vrabci.

– tu mají rádi vrabci. Ovoce, plody, jeřabiny – na kousky ovoce přiletí kosi i drozdi.

– na kousky ovoce přiletí kosi i drozdi. Celé ořechy – na nevyloupané ořechy přiletí straky, havrani, sojky i kavky.

– na nevyloupané ořechy přiletí straky, havrani, sojky i kavky. Sušení červi – mezi hmyzožravce, kteří tuto pochoutku ocení, patří červenka, střízlík i žluna.

Kdy lze nabídnout i vařené dobroty

Zbytky z kuchyně mohou ptáčky ohrozit, ale v některých případech jim přeci jen vařenou stravu nabídnout můžete. Musíte ale dodržet určitá pravidla.

„Nikdy nedáváme kořeněné, solené, uzené či přepálené kuchyňské zbytky. Vhodné potraviny z naší kuchyně jsou ale například neslaná vařená rýže a brambory, strouhaná mrkev, vločky, syrové maso či lůj,“ doplňuje web Ptačí hodinka.

Nikdy však nedávejte brambory ani rýži syrové. Syrová rýže může v trávicím traktu ptáčka nabobtnat a někdy vést až k úhynu opeřence.