Jak a kdy tě napadlo začít vařit pivo? Pamatuji si na to, jako kdyby to bylo včera. Bylo to asi v roce 2011. Kamarád Kuba přinesl na ochutnání pivo z craftového pivovaru. Otevřeli jsme to, nalili jsme si a byli jsme najednou úplně někde jinde. Vůně, chuť. Myslím, že to bylo Apollo Galaxy od Matušky. Byli jsme z toho tak mimo, že jsme hned nato šli pěšky z Prahy do Broum, abychom tím vzdali hold tomu pivu a podívali se, kde ho vaří. Po dvou dnech chůze jsme došli do Broum a koukali, že to vaří snad v garáži. Po cestě zpátky jsme moc nemluvili a jen přemýšleli. Před rozloučením říká kamarád: Tak to také zkusíme? No, a tak to začalo.

Kde jsi sháněl recepty a potřebný materiál? Jak jsi vůbec věděl, jak vařit pivo?

To bylo docela jednoduché. Kamarád Michal, který teď mimochodem dělá vlastní pivovar Bier Fabrik v Rakousku, studoval v té době na Podskalské na sládka, tak nám poslal základní recept i se surovinami a se vším nám poradil. Na internetu jsme si našli nejbližší sladovnu, což byl pan Klusáček v Kounicích, tam jsme koupili slad. A chmel a kvasnice jsme asi také koupili od něj, to už si nejsem jistý.

Vincentka i Šaratica. Chloubou naší vlasti jsou léčivé minerální vody

Co všechno je k hobby vaření piva potřeba pořídit?

Základem je aspoň 30l hrnec, šrotovník, velká vařečka, teploměr, váha a dva velké kýble o objemu aspoň 20 l každý. Z jednoho je potřeba si vyrobit scezovačku. My to udělali nejjednodušším způsobem, a to klasickým nerezovým opletem, který je po obvodu u dna kýble a oba jeho konce jsou vyvedeny do rozdvojky jedním výpustním kohoutem skrz kýbl ven. Pak už potřebujete jen láhve, petky nebo sud – prostě něco, kam to pivo stočíte a necháte ho tam ležet.

Jak chutnalo první pivo? Dalo se hned pít? Jak se jmenovalo?

První pivo se jmenovalo Motolská Šleha. Samozřejmě jsme na její slavnostní ochutnání pozvali co nejvíce lidí a udělali takové malé pivní slavnosti u nás na zahradě. Velkolepě jsme to přinesli za zvuků hudby, otevřeli, nadšeně rozlili, no a bylo to… hutné. Hodně hutné, zakalené, kvasnicové, bez bublinek. No strašné. Lidi měli co dělat, aby dopili svoji degustační dvoudecku.

Podělíš se o nějakou veselou historku z vaření?

Tak třeba úplně první pivo, které jsme vařili, ještě před Motolskou Šlehou, tak jsme vůbec nevěděli, jak je to časově náročné. Takže jsme začínali asi až v půl sedmé večer. Najednou bylo půl jedenácté, a my se teprve blížili k varu. Do toho jsme samozřejmě pili pivko. Asi kolem půl druhé, když už jsme měli většinu práce za sebou, jsme dali scezené pivo už jen zachladit do vany. V podstatě všechno hotové. Už jen zchladit ve vaně a zakvasit. Dali jsme tedy hrnec do vany a nechali pomalu napouštět vanu studenou vodou. Šli jsme na chvilku ven si odpočinout. No a když jsme se vrátili, tak jsme zjistili, že jsme špatně vypočítali výšku odtoku vany a voda nám celá natekla do piva.

Nebo jednou, to už jsem vařil sám a dostal jsem od kamaráda zakázku uvařit višňové pivo. Všechno už probíhalo v podstatě ustálenými postupy zjištěnými formou pokus omyl. Vše v pořádku. Jenže během kvašení to doma zas tak dobře uhlídat nemůžete. Teplota kolísá – je taková jaká je v pokoji nebo ve špajzu. Jedete do práce a k pivu se třeba 10 hodin nedostanete. Takže se snadno může stát, že se vám pivo přesytí. No a v tu chvíli to jsou ideální dárky s překvapením. Na Vánoce u starého svátečního bílého ubrusu naprosto ideální. V tu dobu mi chodily zprávy typu: "Super efekt! Pivo celé vystřelilo z láhve jak raketa," nebo: "Efekt hezký, ale neochutnal jsem ani kapičku," nebo: "Dík za pivko, už vím, co budu dělat příští víkend – malovat kuchyň." No, to pivo mělo sílu.

Stojí za to ochutnat. Speciality, kterými se Češi mohou pochlubit

Jak tě napadlo posunout to o úroveň výš? Bylo to riskantní?

Bylo to hlavně o tom, že jsem si myslel, že už tak nějak vím, co a jak. Že k tomu nemám jen potřebné technické zázemí a chtěl jsem zjistit, jestli to opravdu tak je. Zavolal jsem jednou kamarádovi a probíral to s ním. Jednoznačně mě přesvědčil, ať do toho jdu, nebo jdu naopak už od toho úplně. Že bych si to pak pořád jen vyčítal.

V té době jsem pracoval pro Zámecký pivovar Albrecht, kde jsem absolvoval rekvalifikační kurz vaření piva pod vedením Pavla Palouše a do pivního světa mě zasvěcoval známý pivní znalec Honza Reich. Po Praze jsem začal rozvážet pivo a objíždět hospody jako obchoďák. Tam jsem poznal hodně hospodských a lidí od piva. Takže když jsem přemýšlel, jestli do toho jít, tak jsem si samozřejmě musel vypočítat, jestli to pivo pak vůbec prodám. No a díky známým hospodským se to nakonec opravdu povedlo.

Máš létající pivovar. Co to vlastně znamená?

Lítačka je o tom, že si k uvaření piva pronajmete pivovar, se kterým se dohodnete. Vezmete svůj recept a spolu s místním sládkem to pivo uvaříte podle svých představ. Má to tu výhodu, že vám odpadají provozní starosti s pivovarem. Nevýhodu to má tu, že ne vždy, když potřebujete, tak je v pivovaru volné místo.

Kolik vás je?

To je docela vtipné. Protože zatím to táhneme jen já a moje manželka Tereza Dušková Dotlačilová. Já se starám o recepty, vaření, obchod, závozy a manželka o etikety, grafiku, fotky, webovky a sociální sítě. V květnu jsme teď otevřeli svojí hospodu Čep a Pec, kde se snažíme mít na čepu zejména naše piva. Díky tomu se nám hodně zvedla produkce a mě přibyla další pracovní náplň, takže aktuálně od září sháníme někoho, kdo by nám pomohl rozvážet piva po hospodách a pivotékách a případně i zvládl třeba i nějaký ten obchod, nebo práci za výčepem. Prostě co by bylo třeba.

Kouzlo zavařování: Ze zeleniny lze udělat kečup, čatní i marmeládu

Jak dlouho trvá vyrobit jednu várku? Jak to v pronajatém pivovaru funguje?

Jedna várka trvá od cca 14 dní do 50 dní podle stylu piva. V pivovaru se nejdřív domluvíte na termínu a dohodnete se, co se bude vařit. Jestli si suroviny zajistíte sami, nebo je pro vás zajistí pivovar. Pak pošlete recept a se sládkem jen vyjasníte detaily. Na varně spolu pivo uvaříte, dohodnete další postup a pak už jen jezdíte kontrolovat a ochutnávat. Když je pivo dle vašich představ, přivezete si vlastní sudy a necháte si pivo stočit.

Piješ jenom svoje pivo, nebo si někdy koupíš i jinou značku?

Pořád co nejvíc ochutnávám. Je to moje záliba, koníček a už i pracovní povinnost. S naším létajícím pivovarem Four Elements Brewery jezdíme hlavně teď v létě po pivních festivalech a vždy se nejvíc těším, jak si dáme navzájem ochutnat pivo a pokecáme, co jsme vařili, co máme v plánu, co se povedlo, co se nepovedlo a vyměníme si zkušenosti a tipy. Jinak kupuji a piji z 97 procent řemeslná piva. Ty tři procenta patří jiným značkám, které si musím koupit, když není na vybranou – např. v létě v kempech nebo na chatě. Samozřejmě nejvíce piva ale vypiju toho svého, a to vždycky s obrovskou radostí a chutí.