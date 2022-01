Verše děvčat

VeveruškaZdroj: Pixabay.com

Racek

Racek loví o vody,

neví, co si vyloví.

On to zvládne, to se ví,

vždycky nás však pobaví.

Jezevec

Jezevec v lese chodí,

moc nám ale nevoní.

Pro jezevce mňaminka,

malá broučí rodinka.

Veverka

Zrzavá veverka,

je malá zlodějka.

Ráda si vezme oříšek,

má huňatý kožíšek.

Jelen

Jelen má parohy,

rád myslí na nohy.

Rád si v lese poskakuje,

na louce si prozpěvuje.

Máme splněno! Povedlo se nám potěšit děti

Kapr

Kapr plave ve vodě,

kolem něho samé lodě.

Na chviličku zvedne hlavičku,

nad tu teplou vodičku.

Vydra

Vydra honí rybičku,

pro svoji holčičku.

Holčička si pochutnala,

mamince pak děkovala.

Strakapoud

Strakapoud buší do stromu,

najde tam malou potravu.

Když ji chytí, tak ji má,

do dutiny pospíchá.

Krtek

Krtek ryje do zahrad,

zahrádkář ho nemá rád.

Jedovatou kostku mu dal,

aby si ji v díře dal.

Autor: Skupina děvčat

Veverušáci, 2. oddělení ŠD Beroun-Závodí