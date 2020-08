Údržba zeleného pažitu nepatří mezi nejoblíbenější volnočasové aktivity. Těm, kteří si na pravidelně zastřihovaný trávník potrpí, může robotická sekačka přinést úlevu od desítek hodin rutinní práce ročně.

Má to však několik háčků. Protože jsou robotické sekačky stále ještě technologickou novinkou, jejich ceny se pohybují v desetitisících korun. Nejlepší přístroje vhodné i pro větší pozemky stojí více než 50 tisíc korun. Do 20 tisíc korun obvykle pořídíte jen jednoduché sekačky vhodné pro menší zahrady o výměře do tisíce metrů čtverečních.

Problémy s trenérem

Robotické sekačky navíc nejsou vhodné pro všechny typy pozemků. Problémy jim dělají příkré svahy zejména na okrajích sečených ploch, průchody užší než jeden metr, kameny, ořechy a další tvrdé předměty, kaluže a další překážky, které není možné naprogramovat předem.

Třetí omezení spočívá v jejich konstrukci. Jsou to vlastně mulčovací stroje, nemají sběrný koš a neporadí si s vysokou trávou. Pokud tedy sečete jen párkrát do roka, robotická sekačka není tou pravou volbou.

Pokud však máte převážně rovinatý trávník bez větších nerovností, který pravidelně zastřihujete, bude vám robotický pomocník velmi užitečný. Na co si dát při jeho výběru pozor?

V první řadě musí mít sekačka dostatečný výkon a kapacitu baterie, aby zvládla během jednoho dne zastřihnout celý váš pozemek. Výrobci u jednotlivých modelů uvádějí maximální plochu sečení. Je dobré počítat s rezervou, zvlášť pokud máte vyšší trávu nebo svažitější terén. Dejte přednost strojům s lithiovými bateriemi a počítejte, že vydrží zhruba pět let. Pro lepší představu se prodejce zeptejte na počet nabíjecích cyklů. S baterií souvisí i doba nabíjení. Větší pozemky sekačka nezvládne ošetřit na jeden zátah, sama naštěstí pozná, že je vybitá, zajede do nabíjecí stanice a s plnou baterií opět vyrazí do práce tam, kde skončila. Proto platí, že čím kratší nabíjecí čas, tím lépe. Nejlepší stroje se zvládají nabít už za hodinu.

Ovládání telefonem

Dalším parametrem při nákupu je maximální sklon terénu. Sekačky s masivnějšími gumovými kolečky si poradí i s většími nerovnostmi. Pozor dejte na úzké průchody, nejužší skulinky budete muset nadále žnout ručně.

Sekačka by měla mít co nejširší záběr a volitelnou výšku sečení, ideálně už od 20 milimetrů. A i s ohledem na sousedy nesmíte zapomínat ani na hlučnost. Většina modelů vydává za chodu zhruba 60 decibelů, tedy méně, než průměrné vysavače. Avšak vzhledem k tomu, že pracují mnoho hodin v kuse, může hrát každý decibel během siesty na zahradě roli.

Robotické sekačky nabízejí kromě automatického dobíjení i řadu dalších pokročilých funkcí. Díky modulu Bluetooth ji budete moci kontrolovat a ovládat pomocí mobilu. Vlastní orientaci sekačky na pozemku pomůže lokalizátor GPS. Díky senzorům deště sekačka nezmokne, senzory mrazu zase ochrání trávník. Ultrazvukový senzor sekačku upozorní na neočekávané překážky. A PIN kód spolu s alarmem může odradit nenechavce od krádeže drahého přístroje.

Po úspěšném nákupu čeká novopečeného vlastníka robotické sekačky ještě jeden důležitý úkol: vymezit jí pracovní plochu. Zatímco robotický vysavač si vystačí se stěnami místností a nábytku, sekačka potřebuje takzvaný hraniční nebo vodicí drát. Ten je potřeba jedním tahem (bez křížení) natáhnout kolem celého pozemku s otvory pro překážky, jako je dům, kůlna, bazén, ale i stromy, keře, jímky či skalky. Větší nerovnosti, na kterých by mohla sekačka uvíznout, je vhodné předem zahladit. Drát pak v závislost na zvoleném modelu buď pomocí svorek a kolíků připevníte na zem, nebo zahloubíte několik málo centimetrů do hlíny.

Pozor na déšť

Hraniční drát musí začínat i končit v dobíjecí stanici. Ta by měla být dobře chráněná před deštěm. Zároveň by se měla nacházet co nejblíž středu pozemku, aby k ní sekačka neměla odnikud příliš daleko. Kolem základny by měl být alespoň dvoumetrový prostor na manévrování.

Poté si už můžete dát ruce za hlavu, nohy nahoru a sledovat, jak sekačka zastane desítky hodin vaší rutiny. Vaší jedinou starostí bude jí čas od času vyčistit žací ústrojí, nechat nabrousit či vyměnit nože a zbavovat kolečka nečistot.

Co zohlednit při nákupu

1) Plochu trávníku. Raději připočítejte rezervu.



2) Nabíjecí čas. Nejlépe okolo 1 hodiny.



3) Výdrž baterie. Včetně počtu nabíjecích cyklů.



4) Úzké průchody. Některým sekačkám stačí i méně než metr.



5) Výšku sečení. Nejlepší je plně volitelná od 20 mm.



6) Maximální sklon svahu. Zvláště u okrajů sečené plochy.



7) Hlučnost. Ideálně 60 dB a méně.



8) Senzory. Detekují déšť, mráz či překážky.



9) Další funkce. GPS, Bluetooth, alarm.



10) Cenu. Stroje bez kompromisů stojí okolo 50 tisíc korun.