Mapu nejvyšší pravděpodobnosti růstu hub vytvořili meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), ve spolupráci s odborníky z České mykologické společnosti. Aktualizace mapy probíhá na stránkách ČHMÚ denně.

Houby rostou nejvíc od července do září, potřebují k tomu mít ale vhodné podmínky. Obecně platí, že houby začínají nejvíce růst zhruba deset dní po vydatných deštích a následném teplém, nikoli však horkém počasí.

Jak se tvoří houbová mapa

Mapa vyjadřuje vhodnost vláhových a teplotních podmínek pro růst hub. „Základem výpočtu je informace o nasycení půdy srážkami v předchozích 30 dnech v kombinaci s průměrnými teplotami posledních sedmi dní. Výsledek modelu je dále korigován sezónním koeficientem, který vyjadřuje rozdíly v početnosti hub během kalendářního roku," uvádějí zástupci ČHMÚ.

close info Zdroj: se svolením ČHMÚ zoom_in Mapa pravděpodobného růstu hub Českého hydrometeorologického ústavu.

Mapa Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) zaměřená na pravděpodobnost růstu hub na území České republiky ukazuje, že velmi vysoká pravděpodobnost růstu hub je zatím pouze snem. Vysoká pravděpodobnost nálezu hub je už alespoň v části Šumavy, na Prachaticku, v Krkonoších a také na Chomutovsku a Karlovarsku. Na většině území Moravy je aktuálně pravděpodobnost růstu hub nízká. V Čechách je na většině území pravděpodobnost růstu hub střední, s výjimkou několika oblastí jako například Klatovska, Domažlicka nebo Českokrumlovska, kde je nízká.

„Pokud občas zaprší, v noci teplota nespadne pod 12 stupňů Celsia a denní teploty nepůjdou přes 25 stupňů, tak je to ideální počasí pro houby,“ popsala v Deníku v článku Kam na houby mykoložka a kurátorka Muzea východních Čech v Hradci Králové.



Nahrává se anketa ...

S hledáním pomohou ostatní houbaři

S tím, kde u nás aktuálně rostou hřiby, křemenáče nebo třeba bedly, vám pomůže také interaktivní mapa na webu Natur Atlas. Houbaři na web přidávají své houbařské nálezy a pochlubit se mohou i fotografiemi svých úspěšných výprav za houbami. Z jejich komentářů si uděláte snadno představu, jestli má smysl vyrazit do vašich oblíbených míst, nebo by to byla v současné době jen procházka, na kterou je zbytečné si brát košík.

Ledacos napoví i houbařské fórum Na houby. Nejvíce příspěvků je tam momentálně ze Středočeského a Ústeckého kraje. I když se houbaři shodují, že je v lese sucho, nálezy hub se někteří pochlubit mohou.

„Při výletě na kole jsem u Nového Strašecí kolem lesní cesty z Rudy na Hořkovec našel hub docela dost. Především několik druhů klouzků, ale i jeden velký křemenáč a pár hřibů smrkových. Také tam na mne čekalo vícero kovářů, ale ty byly téměř všechny červivé,“ svěřil se například Milan.

„Dneska jsem zkusil Rakovnicko u Tří stolů. Opět v lese sucho, ale zase jsem našel pár praváků, hodně klouzků a kovářů,“ přidal svůj příspěvek houbař Hroch s tím, že v lese strávil dvě hodiny.

Klíčovým faktorem pro růst hub je voda

Vlhké a teplé počasí vytváří vhodné podmínky pro růst hub. Na mnoha místech je ale vláhy zatím stále nedostatek. A tak houbaři netrpělivě čekají, kdy se budou z lesů vracet s plnými košíky hub.

I mapu, která v celorepublikovém měřítku ukazuje pravděpodobný výskyt hub, je třeba brát s určitou rezervou. Jak meteorologové upozornili, faktický výskyt hub závisí na konkrétní lokalitě a tamních podmínkách.

I když je v lesích hub hodně, neznamená to, že když vyrazíte, budete mít automaticky štěstí. „Jsou místa, kde někdo na pár metrech nasbírá plný košík, ale už třeba o deset kilometrů dále nenajdete nic. Je to opravdu místní záležitost,“ upozorňuje mykoložka Tereza Tejklová.

Houbaření na Šumavě:

| Video: Youtube

Podle předpovědi meteorologů na portálu ČHMÚ byl uplynulý týden jeden z nejteplejších 33. týdnů od roku 1921. „V dalších třech týdnech až do 9. září se teploty už budou pohybovat kolem dlouhodobého normálu. Velmi podobný průběh jako teploty v posledních třech týdnech zaznamenávají i týdenní srážky. Za období od 12. srpna do konce první zářijové dekády by mělo spadnout normální, popřípadě lehce nadnormální množství srážek,“ uvedli meteorologové.