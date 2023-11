Petr Nahodil z Prahy má pivo natolik rád, že mu doslova zasvětil celý život. Je zároveň vedoucím sekce pivních suvenýrů Klubu sběratelů kuriozit. A podle něj jsou Češi nejen na předních příčkách světového žebříčku v pití zlatavého moku, ale také ve sbírání pivních suvenýrů.

Petr Nahodil má ve své sbírce i vzácné pivní etikety a historické plechovky | Foto: se svolením Petra Nahodila

Život Petra Nahodila z Prahy ovlivnila televizní soutěž ANO - NE. Koncem 70. let vysílalo Ostravské televizní studio pořad, v němž soutěžili dva sběratelé. Uprostřed stolu ležel artefakt, o který se hrálo. „Vzájemně si kladli otázky, na něž odpovídali ano, nebo ne. A jednou tam byli sběratelé pivních etiket. To se mi zalíbilo a z toho popudu jsem v roce 1980 začal sbírat pivní etikety,“ vzpomíná vedoucí sekce pivních suvenýrů v Klubu sběratelů kuriozit.

Jeden z největších světových sběratelů pivních etiket je z Dobrušky:

Zdroj: Youtube

Setkání sběratelů pivních suvenýrů

V té době mohlo být podle něj v Československu okolo 70 průmyslových pivovarů. „Začínal jsem sbíráním českých a slovenských pivních etiket, ale po čase jsem svoji sbírku rozšířil i o zahraniční kousky. Na vyšší úroveň jsem se dostal, když jsem se dozvěděl, že se pořádají setkání sběratelů pivních suvenýrů, na nichž si vyměňují nebo prodávají a kupují nejen pivní etikety, ale také další sběratelský materiál,“ říká.

Sběratelství pivních suvenýrů má podle něj u nás bohatou historii. Začalo zhruba v 50. letech 20. století.

„V Klubu sběratelů kuriozit jsou sběratelé, kteří sbírají různé věci a mezi nimi i pivní kousky. Členové sekce pivních suvenýrů se věnují více jak třiceti oborům. Sbírají se hlavně pivní etikety, korunkové uzávěry, pivní tácky, účtenky, otvíráky, staré pivní lahve, pivní sklo a korbele, pivovarské pohlednice, pivovarské kalendáříky, podnosy a mnoho dalších věcí souvisejících s pivem a jeho výrobou,“ vypočítává.

8000 kusů plechovek od piva

Petr Nahodil začínal jako sběratel pivních etiket, ale časem začal sbírat také pivní plechovky a další věci kolem piva.

„V současné době mám ve své sbírce něco okolo 8000 kusů plechovek z pivovarů celého světa. Něco mám v bytě, ale bohužel, není nafukovací. Takže velkou část mám uloženou ve sklepě. Je to zajímavá historie. Pivo se do plechovek začalo stáčet ve Spojených státech amerických v roce 1935. Tehdy nebyly plechovky nahoře ploché, ale byly vytažené do hrdla a nahoře byl normálně korunkový uzávěr. Bohužel takto starou plechovku ve sbírce nemám. Mám ale kousek z pivovaru pod Mount Everestem,“ říká sběratel.



Sběratelské pivní rekordy

„Nejrozsáhlejší tuzemská sbírka plechovek čítá přes 20 tisíc kusů a sběratel s největší sbírkou etiket z celého světa u nás jich má zhruba 500 tisíc kusů. Já osobně mám něco kolem 75 tisíc etiket. Jsou mezi nimi i takové, o které by měli kolegové zájem. Je to třeba etiketa skladu piva v Frenštátě pod Radhoštěm. Vytištěné byly dvě, jedna červená, druhá zelená. Tu zelenou nemají ani držitelé největších sbírek,“ pochvaluje si.

I pivo dokáže léčit. Charitativní projekt Jiříkovo vidění pomáhá hendikepovaným

Cena plechovek i etiket je podle něj věcí ošemetnou. Jako příklad uvádí německý pivovar Becker, který v 80. letech vydával sady plechovek, na nichž byly lokomotivy.

„Tenkrát stála jedna sběratelská plechovka 500 korun, což v té době byly docela velké peníze. I když jsou to cenné dobové artefakty, tak dnes už po nich taková poptávka není. Nejsou totiž začínající sběratelé a mladá generace, která by sběratelství udržovala. A to se netýká jen pivních suvenýrů, ale všech sběratelských oborů,“ posteskl si.

Které pivní suvenýry jsou vzácné

Pivní suvenýry u nás mohou sběratelé získat buď výměnou s ostatními sběrateli, koupí na sběratelských burzách, osobní návštěvou v pivovarech nebo na internetových bazarech a v aukčních síních.

„Když se podíváme na etikety, tak mohou mít hodnotu třeba 1 koruny, zatímco jiné třeba i pět tisíc korun. Poznat to lze podle vzácnosti. Co je ale vzácné, ví pouze sběratel, který se oboru věnuje delší dobu a který už má slušný přehled,“ uvádí vedoucí sekce.

Vzácné pivní etikety sběratele Petra NahodilaZdroj: se svolením Petra Nahodila

Kolik je pivovarů na světě, netuší. U nás jich je ale nyní přes 500. „Je to navíc obtížné sledovat, protože se kdykoliv může otevřít nový pivovar. A tak se souhrnné katalogy nevydávají. Jsou pouze u českých a slovenských etiket. Když si uvědomíte, kolik je na světě pivovarů, tak to ani není možné. Navíc každý pivovar každoročně mění etikety,“ poukazuje na široký sběratelský obor.

Pivo ze vzduchu? Jde to, dokázal český pivovar. Pomohli mu i vědci

Podle něj je tatam doba, kdy se do pivovaru psaly klasické dopisy se žádostí o zaslání etiket a hodně pivovarů, jak našich i zahraničních, etikety poslalo.

„Dnes to některé pivovary berou jako obtěžování a zdržování od práce. Některé z nich se snaží sběratele odradit mlčením, jiné si z toho zase udělaly slušný byznys,” říká a dodává: „Je to škoda. Nechci říkat, že jsme v této sběratelské činnosti velmocí, ale dalo by se bez nadsázky říci, že jsme určitě na špičce.“