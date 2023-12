Možná, že se vám doma válí poklady v podobě drahocenných pohlednic. Filokartie patří mezi nejrozšířenější obory u nás a některé kousky se prodávají za vysoké ceny. Sběratel pohledů Josef Klička posílá, dostává a sbírá pohledy už dlouhá léta. Dnes jeho sbírka čítá okolo 100 tisíc pohlednic.

Raritní, staré, nebo netradiční pohlednice mohou stát i tisíce korun. | Foto: Se svolením Josefa Kličky

Historické pohlednice Mikulova v unikátním videu:

Josef Klička studoval vysokou školu na Slovensku. Domů ale z finančních důvodů nemohl jezdit moc často. A tak posílal a zase dostával pohledy. A tímto se ke své vášní sbírání pohledů dostal. Pokud by každou z pohlednic své sbírky prohlížel pouhých deset sekund, zabralo by mu to 278 hodin. „Nevím, jakou má můj poklad cenu a váhu, ale bezpečně vím, že do krabice od bot se vejde 850 pohlednic. A těch mám celou stěnu,“ usmívá se Josef Klička, předseda sekce pohlednic Klubu sběratelů kuriozit. Každý si umí jednoduše spočítat, jakou cenu může jeho sbírka při hodnotě pouhé 10 koruny za jednu pohlednici mít.



Pohlednice z celého světa

„Nejprve jsem převážně sbíral hrady a zámky. Poté jsem přešel na architekturu kostelů. Mám totiž druhou velkou lásku. Je jí zpěv a můj pěvecký sbor. S ním jsem procestoval půl Evropy. Nejvíce mě fascinovaly katedrály ve Francii. Zpívali jsme například i v pařížském Notre Dame,“ vzpomíná. Pracoval v Africe, proto má některé pohlednice i ze Zimbabwe, Angoly či Mozambiku.

Nejcennější pohlednice

Nejcennější pohlednice jsou podle něj z počátku poštovnictví. „Jsou to ty kolem roku 1890 až 1895. Jejich vzácnost je samozřejmě dána věkem. Netrpím na nejstarší pohlednice, přesto ale ve své sbírce nějaké datované do 19 století najdu. Takový historický artefakt ale musí být i v dobré kondici, neměl by být přehnutý nebo mít jiná poškození. Někteří sběratelé to hodnotí velmi přísně,“ vysvětluje a dodává, že v klubu mají odborníky, kteří se na hodnocení pohlednic specializují.

Pohlednice můžete prodat, nebo nakoupit na internetových aukcích, bazarech, ale i v renomovaných aukčních síních. Sekce pohlednic navíc pořádá několikrát do roka burzy. Kolik ale stojí konkrétní pohlednice je podle něj složité říct.

Pohlednice i za tři tisíce

„Viděl jsem pohlednice za ceny i okolo 3000 korun. To už jsou ale opravdu unikáty. Pokud se objeví na aukci dva sběratelé, kteří danou pohlednici chtějí, začne souboj a finální částka může vyšplhat velmi vysoko,“ vysvětluje.

Klub sběratelů kuriozit má nyní zhruba 500 členů a jen tzv. pohledničařů je 108.

„Jsme v rámci klubu velkou sekcí. Paní Daniela Houšková, naše největší sběratelka, vlastní okolo 264 tisíc pohlednic. Nevíme o nikom, kdo by u nás měl větší sbírku. To se ale, bohužel, neví ani v rámci Evropy, natož světa,“ povzdechl si. Takové údaje a jejich prezentace v médiích by podle něj pomohly rozmnožit členskou základnu českého klubu.