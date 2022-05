V Království historických kočárků v Plinkoutu jsou k vidění nejstarší kočárky s loukoťovými koly, princesky, promenádky, košatinky - kukaně, osmipéráky i Liberty, v nichž rodiče vozili mnohé z dnešních čtyřicátníků a padesátníků. Nejstarší exponát pochází z roku 1860 a sbírka postupuje až do sametové revoluce.

Nechybějí ani trojkombinace nebo kočárky pro dvojčata a sportovní verze kočárků z každého období. „Každý historický kousek je nádherný, všechno je to ruční práce. Renovace je ale neskutečně náročná a stojí to spoustu času,“ podotýká Lenka Křístková.

Kromě historických kočárků se těší velké pozornosti i ty ze 70. a 80. let minulého století, třeba ty z produkce firmy Liberta. „Mám je v mnoha barevných podobách, jak se tehdy vyráběly. Je vidět, že retro táhne. Mnozí návštěvníci při nich zavzpomínají na svoje mládí a rodičovská léta,“ říká sběratelka.

Pokud si chcete kočárkové království prohlédnout i vy, můžete do vesničky v podhůří Nízkého Jeseníku zavítat v sezoně, která je zde od dubna do října, každou sobotu od 10 do 17 hodin. Vstupné je dobrovolné.