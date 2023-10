Před třiceti lety podlehl kouzlu zámků. Jeho sbírka dnes čítá bezmála 3000 kusů. Luboš Čech je nejen předsedou Klubu sběratelů kuriozit, ale také milovníkem cylindrických zámkových vložek. Svou sbírku vystavoval například v Muzeu Policie ČR a plánuje ji předat do rukou Národního technického muzea.

Luboš Čech, sběratel a předseda Klubu sběratelů kuriozit, má ve své sbírce i vložky značky Fab v originálním balení z roku 1938. | Foto: Se svolením Luboše Čecha

V ČLÁNKU SE DOČTETE:

* Kolik pořízení zámkových vložek stojí?

* Kde narazit na nejvzácnější kousky

* Zámky? Koníček pro odborníky

Na sběratele cylindrických zámkových vložek jen tak nenarazíte. Na celém světě je jich prý jen pár a většinou jde o specializované sběratele. „Já sedím v kanceláři v Bartolomějské ulici. Pražákům se pod tím názvem určitě něco vybaví,“ usmívá se Luboš Čech, předseda Klubu sběratelů.

Už více než 40 let pracuje u Policie ČR jako kriminalistický technik. „To jsou ti lidé, kteří v detektivkách chodí v bílých oblecích a sbírají důkazy. Dnes už ale do terénu nechodím, trošku to tady u nás na Praze 1 řídím,” říká skromně.

Tatrovky, tanky i traktory. Mladík vyrábí úžasné modely z krabic od kapesníků

Kolik pořízení zámkových vložek stojí?

Zámkové vložky můžete podle něj sehnat i za sto korun, některé ovšem klidně i za 10 až 15 tisíc korun.

„Pro mě jako sběratele jsou nejcennější kousky z poloviny 20. let minulého století, kdy se začaly vyrábět. Velmi cenné jsou také prvorepublikové vložky. Myslím si, že mám i některé kousky, které jsou jediné na světě. Nemůžu to ale tvrdit s jistotou, protože mohou být k nalezení někde ve starých sklepech. Kdo ví,“ přemýšlí nahlas.

Nejkratší vložka ve sbírce Luboše ČechaZdroj: Se svolením Luboše Čecha

Kde narazit na nejvzácnější kousky?

Zámky shání po bazarech a zná i ty správné zámečníky, kteří pár nějakých kousků mají. Na internetových bazarech se sem tam něco objeví, ale maximálně ze 70. let. Za kousky z první republiky podle něj v bazaru dáte okolo 50 korun. Cena pro laika je zanedbatelná, pro sběratele je to ale „Svatý Grál“.

„Nejvzácnější jsou vložky, které se začaly vyrábět v roce 1924 a 1925 v Německu. Ty jsou dnes opravdu těžce sehnatelné. Pořád se ale na ně dá narazit. Myslím si, že je někdo dokonce může mít ještě ve dveřích,“ uvádí sběratel.

Kutilka vyrobila z okapových rour designový ventilátor. Stihla to za 3 hodiny

„Domnívám se, že jich mám ve sbírce nejvíce. Moje sbírka nyní čítá 2700 až 2800 kusů. Skladuju je doma, zase tolik rozměrné nejsou. Ale lehké úplně nejsou, myslím, že mohou mít i kolem půl tuny,“ směje se s tím, že manželka už prý si na jeho zálibu za ta léta zvykla, a tak v rodině nikomu nepřijde zvláštní, když si domů přinese nějaký další kousek.



Nahrává se anketa …

Koníček pro odborníky

Všichni sběratelé si jednou za čas svoji sbírku vytáhnou, prohlížejí si ji a těší se z ní. „To dělám i já. Občas něco potřebuje promáznout, protože kov časem zoxiduje a chytne barvičku. Takže se zámky musí někdy vyčistit a také lehce naolejovat. Je nežádoucí, aby podléhaly korozi,“ popisuje údržbu sbírky.

Zlaté české ručičky? Koupil masku v armádním výprodeji a z chléva je wellness

Je to specifická sběratelská vášeň. Běžný člověk totiž vidí pouze starý zámek a zase zámek.

„Je to opravdu pro odborníky. Už jednám s Národním technickým muzeem, že jim svou sbírku věnuji. Mám například celou řadu Fabek, od prvních kusů až po současnou dobu. Jsou to kompletní řady. Cylindrické vložky mám ale z celého světa. Mnozí lidé si myslí, že je problémem sehnat staré čínské cylindrické vložky. Ale není tomu tak. Historicky se totiž začaly vyrábět v Německu a až potom se rozšířily i do Číny, kde se začaly dělat v posledních 20 nebo 30 letech. U nás se používá tzv. euro profil, což je standardizovaný výrobek, jehož rozměry jsou od roku 1924 stejné,“ vysvětluje Luboš Čech.

Klub sběratelů kuriozit vznikl v roce 1965 a aktuálně má přes 500 členů. Najde tam celou sběratelskou abecedu. Začít můžete u akcií a skončíte u železnice. Mezi největší obory patří sbírání ubrousků, prostírání nebo kalendářů. Zajímavé jsou sbírky k osobnostem nebo k významným lidem. Hodně rozšířené je sběratelství pohlednic a různých etiket.V Klubu sběratelů kuriozit mají největší sbírky etiket od čokolád a sýrů na světě.

Facebook Deník Styl je tu pro každého.Zdroj: Deník/Denisa Lottmannová