Na dovolenou do Grand hotelu Abaddon se vydají jen ti nejodvážnější. Dějí se tam totiž podivné věci. Možná za tajemnými incidenty stojí duchové. Možná existuje racionálnější vysvětlení. Jak se děj vyvine, ale záleží pouze na vás. Ponořte se do dobrodružství plného adrenalinu z pohodlí domova. Zasoutěžte se s Deníkem o originální hru Grand Abaddon od společnosti Dino Toys.

Soutěžte s Deníkem a společností Dino Toys o báječnou deskovou hru. | Foto: Deník/Denisa Lottmannová

Hru ze série Adventure games získají tři výherci naší soutěže. Ve hře se převtělíte do jedné či více postav, které k hotelu váže historie jejich předků. Aktivně tak tvoříte a prožíváte napínavý příběh o třech kapitolách, z nichž každá zabere zhruba 90 minut. Můžete je odehrát najednou, nebo na pokračování.

Jak se hrají Adventure Games:

Zdroj: Youtube

Jde o kooperativní hru, takže právě spolupráce s ostatními spoluhráči je při ní klíčová. Společně to totiž určitě zvládnete! Moderní příběhová hra vychází ze starých počítačových adventur. Objevujte a prozkoumejte místnosti, kombinujte předměty, hledejte stopy, mluvte s lidmi a naplňte vaši osobní i společnou misi.

Chcete-li se zapojit do soutěže o hru Adventure games: Grand hotel Abaddon od značky Dino, pošlete nám odpověď na soutěžní otázku.



Značka Dino nabízí celou sérii Adventure games. Patří k nim také hra:

a) Singlechrome o.p.s.

b) Monochrome a.s.

c) Duochrome s.r.o.



Správnou odpověď najdete na mojedino.cz.



Pravidla soutěže:

Svou odpověď nám zasílejte na e-mail: denisa.lottmannova@vlmedia.cz.



Do předmětu e-mailu prosím nezapomeňte dopsat DESKOTIPY SOUTĚŽ, abychom mohli vaši odpověď zařadit k dané soutěži. Do zprávy uveďte celé své jméno, vaše bydliště, telefon a možnost odpovědi a, b nebo c.



Soutěž o tuto dobrodružnou hru potrvá od 22. 7. do půlnoci 24. 7. 2023. Vyhrát mohou 3 výherci, proto vybereme 50., 100. a 150. odpověď. Všechny výherce vyhlásíme 26. 7. na webu deníku a každého výherce budeme ještě tentýž den kontaktovat e-mailem.

Podrobná VLM pravidla soutěže najdete na webu deníku.

Facebook Deník Styl je tu pro každého.Zdroj: Deník/Denisa Lottmannová