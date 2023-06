Užijte si prázdniny s nápaditými novinkami od tradiční české značky. Patří k nim rozšířená karetní podoba oblíbené klasiky Země Město a také svižná postřehová hra Red Hot Silly Peppers, ve které mají hlavní roli pošetilé papričky. Balíček, který vám spolehlivě zpříjemní odpočinek u vody, na hotelovém pokoji i deštivé odpoledne na chalupě, máme připravený pro tři výherce.

Soutěž s Deníkem o super deskové hry od značky Dino | Foto: Deník/Denisa Lottmannová

Red Hot Silly Peppers Karetní hra Red Hot Silly Peppers Zdroj: se svolením společnosti Dino

S novou karetní hrou Red Hot Silly Peppers se v mžiku přenesete na slavnostní mumraj plný veselí, hudby a papriček. Každou chvíli se některá z nich vynoří z davu a hned v něm zase zmizí. Jen ten, kdo dokáže nejrychleji a současně správně zareagovat, může získat nejvíce karet, a s nimi i zasloužené vítězství.

Situace se přitom každou chvíli mění. Postřehová hra Red Hot Silly Peppers od značky Dino se postará o zábavu pro dva až šest hráčů starších šesti let. Jedna partička zabere zhruba deset minut.

Země Město Karetní hra Země Město Zdroj: se svolením společnosti Dino

V karetním provedení si můžete oblíbenou hrou Země Město zkrátit čas, i když nemáte po ruce blok a tužky. Je to jednoduché. Na kartách uvedený symbol vám ukáže téma kola. Barva pak určí písmeno, na které má slovo začínat. Kdo ho řekne první, bere si kartu. Kdo má nejvíce karet, vyhrává…

Soutěžíme o nové rozšířené vydání, které má hned dvanáct kategorií. Najdete mezi nimi i jídlo, povolání, film nebo píseň. Nechybí ani volitelná kategorie, kterou si pokaždé sami určíte. Může jít o hory, řeku, sport nebo třeba kuchyňské náčiní.

Soutěž o originální cestovní hry od značky Dino

Pokud se chcete zapojit do soutěže o tyto dvě cestovní hry od značky Dino, pošlete nám odpověď na soutěžní otázku.

Česká značka Dino letos slaví kulaté výročí svého vzniku. Kolik let už přináší zábavu pro velké i malé?

A) 20 let

B) 25 let

C) 30 let

Správnou odpověď najdete na mojedino.cz.

Pravidla soutěže:

Svou odpověď nám zasílejte na e-mail: denisa.lottmannova@vlmedia.cz. Do předmětu e-mailu prosím nezapomeňte dopsat DESKOTIPY SOUTĚŽ, abychom mohli vaši odpověď zařadit k dané soutěži. Do zprávy uveďte celé své jméno, bydliště a možnost odpovědi a, b nebo c.



Soutěž o tyto dvě jedinečné ceny potrvá od 24. 6. do půlnoci 26. 6. 2023. Vyhrát mohou 3 výherci, proto vybereme 15., 30. a 45. odpověď. Všechny výherce vyhlásíme 28. 6. na webu deníku a každého výherce budeme ještě tentýž den kontaktovat e-mailem.



Podrobná VLM pravidla soutěže najdete na webu deníku.

