David Formánek tíhnul k letadlům už od malička. „Bratranec mojí maminky létal v Čáslavi na jedenadvacítkách. Když jsem byl malý kluk, tak jsme tam občas jezdili. Viděl jsem, jak stíhačky létají a někdy mě posadili i dovnitř. Navíc jsme bydleli do mých čtyř let u babičky v Rožnově, kde nám stíhačky v podstatě létaly nad terasou,“ zavzpomínal David Formánek a dodal, že už tehdy se v jeho dětské hlavě zrodil sen, jednou si pořídit letadlo.

Od dětství se také věnoval leteckému modelářství. Díky tomuto koníčku se seznámil s techniky, piloty a dalšími lidmi kolem letadel. Svůj sen, mít vlastní stíhačku, si nakonec splnil v roce 2017. „Neustále jsme mluvili o tom, že bychom si měli pořídit nějaké letadlo a starat se o něj. Jednou jsme jeli za Václavem Palečkem na Doubravici, který mi vlastně přihrál první letadlo. Šlo o stíhačku MiG-21 a jel jsem si pro ni do zbrojařské firmy do Přelouče. Byl to kompletní stroj ve výborném stavu a s téměř novým motorem. Složili jsme zálohu a bylo rozhodnuto,“ vylíčil David Formánek a s nadsázkou dodal, že první letadlo se doma nesetkalo s pochopením a málem ho stálo manželství.

V začátcích David Formánek spolu s kamarády opravoval letadla na své zahradě. Před několika lety si ale pořídil krytou halu a v současné době má už ve své sbírce tři letadla. Jeho snem je postupně vybudovat muzeum v britském stylu. „Britové se ke své historii chovají s neskutečnou úctou a technický odkaz předchozích generací je pro ně svatý. Zřizují muzea, kde na letadlech denně pracují dobrovolníci a některé stroje jsou schopní vrátit do vzduchu a létat s nimi. Je to země zaslíbená, protože tam létají Spitfiry, Mustangy nebo Messerschmitty. U nás nic podobného nefunguje a naše vnoučata se tak jednoho dne budou jezdit dívat do zahraničí, jaká letadla tady bránila náš vzdušný prostor,“ posteskl si David Formánek.

Od ostatních sběratelů a muzeí se chce odlišit tím, že bude vlastnit menší počet letadel, ale ve stavu, jako by se právě snesla z oblohy. „Mám tu techniky, kteří pravidelně provádějí údržbu letadel. Je lepší mít pět strojů v perfektním stavu než desítky vraků,“ poznamenal. Na renovaci stíhaček pracuje David Formánek a parta nadšenců kolem něj intenzivně dvě soboty v měsíci.

Letecké muzeum v obci Libořezy představí svým návštěvníkům celkem tři kompletní stíhačky. Nejstarší je letoun MiG-15 bis z roku 1956 vyrobený ve firmě Aero Vodochody v Praze. Dalším kouskem ve sbírce Davida Formánka je MiG-19 verze PM, který už třetím rokem prochází postupnou renovací. Jde o první nadzvukový letoun ze 60. let. Návštěvníci ale u něj mohou obdivovat i MiG-21 model MF z roku 1974 v letovém stavu s kompletním motorem i vybavením. Jde pravděpodobně jediný takový kus tohoto typu v republice.

Na začátku června přiveze letecký nadšenec další stíhačku do své sbírky. Expozici leteckého muzea doplňují ještě dvě kabiny dalších MiGů, desítky modelů letadel i vybavení.

Kdo se chce přijít podívat, musí si ale předtím telefonicky domluvit prohlídku. Další informace najdete na adrese www.leteckemuzeumliborezy.cz i sociálních sítích.