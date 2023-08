„Před zhruba šesti lety jsem začal předělávat chalupu a asi tehdy jsem začal být ‚ujetý‘ na kámen. Dělám z něj kde co. Mám před vchodovými dveřmi z kamenů plácek a obložil jsem jimi i nádrž na vodu, protože se mi plastové sudy na zahradě nelíbí. Obložené kameny mám i podezdívky a tu a tam okolo kousky kolem okna. Když se nudím, tak holt někde nějaký kámen nalepím,“ směje se Jan Heřmánek.

Jan Heřmánek použil štípaný kámen i na zahradní cestičku. | Foto: se svolením Jana Heřmánka

Honza Heřmánek je, jak se říká, od fochu. Je vyučený zedník, ale zedničinu pověsil na hřebík a už léta jezdí s traktory a kombajny.

Podívejte se na obklad z lámaného kamene:

„Po vyučení jsem hrával fotbal a zlomil jsem si nohu v kotníku. Měl jsem to sešroubované, a když jsem se vrátil zpátky k práci, tak mi najednou nedělalo dobře chození nahoru a dolů po lešení. Táta dělal v družstvu traktoristu, takže jsem už jako malý kluk jezdil s trambusy a traktory. Dnes je to asi třináct let, co jsem změnil profesi,“ vzpomíná Jan Heřmánek.

Zvelebuje chalupu

Na práci rukama ale nezanevřel a ve svém volném čase zvelebuje chalupu.

„Postup je jednoduchý. Nejprve se naveze štěrk zhruba 10 až 15 cm, na něj se vyleje beton asi 8 až 10 cm, do něhož se položí kari sítě. Potom už začíná ta pravá práce, zaklepávání kamene do betonu. Každý kámen je ještě potřeba podlít takzvaným pačokem, což je rozmíchaný cement s vodou,“ vysvětluje v rychlosti postup.

Nejprve se naveze štěrk zhruba 10 až 15 cm.Zdroj: se svolením Jana Heřmánka

Kari sítě určitě použijte, zpevní se jimi podkladní vrstvy a po zimě nebude chodník mít boule nebo trhliny.

Největší piplačka je podle Honzy Heřmánka s tím, že i když vezmete kámen do ruky třeba desetkrát, stejně ho občas nikam neumístíte. Tvary kamenů na sebe totiž musí dobře navazovat.

Rychlost se nevyplácí

„Když nedopatřením vznikne velká mezera, měli byste ji vyplnit nějakým jiným kouskem. Zkrátka kladivem jeden z kamenů rozbijete na menší části a ty do volného prostoru vložíte. Když tam budete pleskat kameny libovolně, budete to mít sice rychle hotové, ale nebude to pěkné,“ vysvětluje Honza Heřmánek pracnost a náročnost pokládky.

Na štěrk se se vyleje beton asi 8 až 10 cm, do něhož se položí kari sítě a zaklepává se kámen do betonu.Zdroj: se svolením Jana Heřmánka

Při práci mu pomáhá taky partnerka a prý to zvládá pěkně a jde jim to od ruky.

„Přítelkyni se štípaný kámen také líbí, nebo alespoň mi to říká. Když potřebuji s něčím pomoct, tak se ráda zapojí. Je opravdu šikovná. Neříkám, že se nikdy nepohádáme, to zase ne. Když k tomu dojde, tak to zase chvilku nedělá a já pokračuju sám. Dlouho jí to ale nevydrží a brzy jsme zase super parta,“ směje se.



Je to skládačka

Honza Heřmánek si oblíbil kameny z porfyru. Rozloží si je podél celého chodníku a už podle oka pozná tvar, který potřebuje. Málokdy mu ale kámen do skládačky padne napoprvé.

„Je dobré mít po ruce rozbrušovačku. Když totiž třeba zavazí rožek kamene, tak ho jednoduše odříznete. Zednickým kladivem se to dělá špatně, protože hrozí, že se celý kámen rozpadne. Když tam dáte říznutý kámen, tak to nevadí, po zaspárování to není vidět. Jsou ale i kutilové, kteří řežou každý kámen. To se mi moc nelíbí, protože výsledný efekt potom vypadá uměle,“ říká Honza Heřmánek.

Na spárování použil Jan Heřmánek suchý beton v pytlích.Zdroj: se svolením Jana Heřmánka

Jak dodává: „Když bude každý kámen stejný, můžete to přece udělat z normální dlažby.“

Štípaný kámen může mít různé barevné varianty od šedé, přes šedohnědou po šedočervenou. Výběr barvy záleží na vkusu každého kutila. Důležitá je tloušťka kamene.

„Používají se dvě, první na obkládání a chodníčky, ta je pochozí a má jeden až tři centimetry, druhá může mít až pět centimetrů a mohou po ní jezdit i automobily. Rozdíl je samozřejmě v ceně. Pochozí varianta se pohybuje okolo 350 až 370 korun za metr čtvereční,“ vysvětluje Jan Heřmánek.

Honzův chodník má na délku 8 metrů a na šířku 90 centimetrů. Dohromady mu jeho výstavba zabrala asi dva a půl dne. „První den jsem vykopal a navezl štěrk, druhý den položil kámen a třetí den dopoledne jsem spároval. Nevím přesně, na kolik mě to vyšlo, ale řekl bych že jsem se vešel do osmi tisíc korun za materiál. Práci a vypité pivo nepočítám,“ usmívá se.

