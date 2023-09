Martin Brádle z Nového Bydžova měl v každé místnosti starý šicí stroj. Manželka ale jednoho dne řekla dost. Od té doby muž vyrábí vše, co je v domácnosti i na zahradě potřeba, z podnoží historických šicích strojů.

Nádherný stolek pod umyvadlem | Foto: se svolením Martina Brádle

„Jednoho dne mi žena řekla, že už je toho všeho opravdu hodně a že musím šicí stroje, které tehdy byly už v každé místnosti, vyhodit. A tak jsem z jednoho udělal stůl a docela se nám to líbilo,“ vzpomíná Martin Brádle z Nového Bydžova. Od té doby vrací staré šicí stroje do života v nové, originální podobě. K výrobě používá také dubové či jasanové dřevo, které se, když ho obrousíte a natřete lněným olejem, odvděčí krásnou strukturou.

Podívejte se na proměnu šicího stroje číslo 75 – Singer:

Zdroj: Youtube

Abyste mohli vytvářet netradiční nábytek, musíte mít velkou zásobu podnoží šicích strojů a různých odřezků. Pro ně jezdí Martin Brádle ke kamarádovi, který je celoživotním sběratelem litiny a železa.

„Jednou za měsíc či dva k němu zajedu, hrabu se v tom neskutečném nepořádku a vždy najdu něco, co se mi hodí. Když si materiál navezete do dílny, tak potom se tvoří jedna radost. Člověk ale musí mít hlavně nápady,“ říká.

Pískování přenechal profesionálům

Železné komponenty nakupuje Martin Brádle také na Facebooku nebo na různých bazarech. Podnož šicího stroje podle něj dnes stojí od pěti set do tisíce korun. Jeho žena navíc pracuje ve firmě, kde mají velký box na pískování, a tak má muž o starost méně.

Ze starého dřeva a moderního epoxidu vyrobil muž stůl. Teď ho chtějí všichni

„Seženu třeba deset konstrukcí, dovezu je tam a za rozumné peníze mi to udělají. Zkoušel jsem i různé hobby pískovačky, ale myslím si, že to nemá cenu. A ruční čištění? To je hrozná práce, starou barvu můžete sice brousit, opalovat a natírat odrezovači, ale strávíte na tom mládí,“ tvrdí.

Servírovací stolekZdroj: se svolením Martina Brádle

Martin Brádle pracuje ve firmě, která dělá realizace zahrad. Občas proto něco pokácejí a tak má přístup i ke kvalitnímu dříví, které mu šéf za nějaký poplatek nechá. „Dřevo musíte ale nechat rok, dva vyschnout. Musím ho také kurtovat, aby moc nepopraskalo. Je to běh na delší trať a zásoby jak v železe, tak ve dřevě jsou nutností,“ upozorňuje.

Pařez vypadal smutně, tak z něj udělal domeček pro trpaslíky. V noci i svítí

Na některé stolky ale používá také kamenné desky. Pískovcová deska se osvědčí hlavně v exteriéru, je totiž odolná vůči povětrnostním podmínkám.

Učil se od dědy i od otce

Martin Brádle je vyučeným kameníkem a v dílně se pohybuje celý život. Jeho kutilským vzorem byl dědeček a k práci ho bral taky otec.

„Koníček je pro spokojený život strašně důležitý. Se ženou máme rádi retro. Využíváme starší věci a mám jich plný dům i zahradu. Květinami třeba osadíme staré necky nebo nevyužívaná kamna. Inspiraci a vychytávky čerpáme z Pinterestu, je tam hromada nápadů,“ říká o svém hobby.

Efektní grilZdroj: se svolením Martina Brádle

Retra ale podle něj nesmí být zase moc. Doma má třeba moderní sedačku a konferenční stolek z dubového dřeva, který má secesní železné nohy. Ty sehnal z dobových kamen.

Kov se musí rozřezat a svářet

Na internetu jednou viděl, že z podnoží šicích strojů někdo vytvořil barovou židli. To se mu zalíbilo.

„S tím jsem se trošku potrápil, kov se musí rozřezat a svářet. Ale pak už to šlo jako po másle. Napadlo mě, že bych mohl doma udělat botník, věšák nebo servírovací stůl na kolečkách. Když mám připravený materiál, zabere mi výroba servírovacího stolku tři nebo čtyři hodinky,“ říká šikovný kutil.



„Kovářská čerň je dobrá, zkoušel jsem ji, ale je to strašná práce. Barva stéká a dostat ji do všech záhybů je někdy oříšek. Rychlejší je to zkrátka nastříkat. Proto na podnože kupuji barvu ve spreji, navíc si můžu vybrat z široké palety barev,“ uzavírá Martin Brádle.

