Skákání přes švihadlo je ideální cestou k hubnutí. Výsledky se při pravidelném tréninku dostavují velmi rychle. Švihání však není ani zdaleka jen o hezké postavě. Tento sport umí zlepšit náladu, vytrénovat mozek či podpořit činnost srdce. Především však baví, a to nejen děti, ale i dospělé.

Skákat přes švihadlo jde téměř kdykoli a kdekoli. | Foto: se svolením Tomáše Vaněčka

Nazouvám tenisky, z věšáku beru švihadlo a vyrážím do přírody. Vždy tam, kde hrozí co nejmenší pravděpodobnost, že kolem někdo projde. Zatímco v dětství mi skákání přes švihadlo šlo stejně přirozeně jako chůze, o dvacet let později se nezřídka omylem praštím do hlavy nebo nohou zakluntám do lanka. Po pár minutách funím jako lokomotiva, ale na tváři mám úsměv. Švihání totiž dokáže vyplavit pořádnou nálož endorfinů a navíc podporuje hubnutí.

Začínáte se švihadlem? Zkuste si tento workout:

Zdroj: Youtube

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE

* Trend sociálních sítí

* Od skákání k podnikání

* Kráska se švihadlem

Podobných lidí jsou jen v České republice desetitisíce. I sem se totiž rozšířil švihadlový trend, kterému v uplynulých letech propadl svět. Zatímco kdysi patřilo švihadlo zejména k dětským hrám, v současnosti se tomuto sportu věnuje stále více dospělých lidí. Sdružují se do týmů, pořádají kurzy, předhánějí se v tom, kdo zvládne obtížnější triky. Ve skákání se dokonce i soutěží.



Trend sociálních sítí

K masivnímu rozšíření skákání přes švihadlo jako svébytného sportu přispěly zejména sociální sítě. Díky nim se švihání začala věnovat i Lauren Flymen, která je v současnosti asi nejznámější tváří tohoto sportu. Podle serveru CNN Health vzala mladá žena švihadlo poprvé do ruky až jako dospělá, když byly kvůli pandemii covidu uzavřené tělocvičny.

Skákání přes švihadlo.Zdroj: Deník/Karolína Šulíková

Lauren Flymen, která žije v anglickém městě Saint Albans, byla v roce 2020 poslána na nucenou dovolenou. Během nenadále nabytého volného času objevila na Instagramu komunitu, která se skákání věnuje.

„Narazila jsem na svět lidí, kteří dělali věci, co jsem nikdy předtím neviděla – jako nejrůznější freestylové triky,“ popsala pro CNN Health jednatřicetiletá žena.

Dnes, o tři roky později, ji samotnou na stejné sociální síti sleduje 1,2 milionu lidí. Dalších 1,1 milionu sledujících má na TikToku. Na Youtube, kde není tolik aktivní, se může pochlubit více než 800 tisíci odběrateli. A není divu. Mladá blondýnka je totiž nejen půvabná, ale především umí opravdu neskutečné kousky.

Od skákání k podnikání

V českých luzích a hájích patří ke švihadlovým propagátorům na internetu především sourozenci Tomáš a Marek Vaněčkovi z Ostravy. Tomáš hrál dřív závodně tenis, Marek se zase věnoval boxu. Bývalí profesionální sportovci používali švihadla jako pomůcku při trénincích, ale postupně si švihání zamilovali natolik, že společně založili firmu Švihej.

Přečtěte si rozhovor s Tomášem Vaněčkem:

Švihadlo není jen pro děti. Z dovedností sourozenců Vaněčkových vám spadne brada

Za sedm let podnikání se sourozencům nejen podařilo vyvinout a uvést na trh unikátní švihadla, ale také rozjet spoustu dalších aktivit. V online i offline světě radí lidem, jak skákat správně a zvládnout i náročné triky. Pomocí švihadel dokonce podporují neziskový spolek Srdce na pravém místě, kde vybrané peníze putují na pomoc handicapovaným dětem.

„Před třemi lety nás oslovil Kuba Kohoutek ze zmíněného spolku, jestli bychom nechtěli s našimi šviháky uspořádat Lednovou švihadlovou výzvu. Spočívá to v tom, že máme cíl společně během ledna naskákat 100 milionů přeskoků. Každý, kdo se přihlásí, zaplatí startovní poplatek 199 korun. Své přeskoky pak zapisuje na web, kde se sčítají. My dáváme přihlášeným během akce speciální obsah a motivaci – ve smyslu tréninkových videí a různých výzev. Letos se nám podařilo vybrat přes 1,3 milionu korun pro rodinu malé Pavlínky a Arianky,“ vysvětlil Tomáš Vaněček.

Podívejte se -po rozkliknutí se spustí video:

Podobně jako v zahraničí, bratrům Vaněčkovým také pomohly ve zviditelnění sociální sítě. Jejich instagramový účet se jmenuje – jak jinak – Švihej a sleduje ho téměř šedesát tisíc fanoušků. Reálný dosah (množství oslovených lidí skrze sociální sítě, pozn. red.) je však mnohem větší. Spíše než o značku jde totiž o komunitu lidí, kteří skákání reprezentují přes své soukromé účty dál. Říkají si šviháci a švihandy, navzájem se motivují, radí si i sdílí své pokroky.

Kráska se švihadlem

Švihandou je i Barbora Bláhová z Hudlic u Berouna, jedna z finalistek letošního ročníku Miss Czech Republic. Čtyřiadvacetiletá studentka marketingu, která se od osmnácti let věnuje modelingu, si svou dokonalou figuru udržuje právě díky švihání.

Její cesta v mnohém připomíná příběh Lauren Flymen. „Švihadlo jsem samozřejmě znala od dětství, ale nikdy mě moc nebavilo. Až když nás covid zavřel všechny doma a nemohla jsem do fitka, narazila jsem na Instagramu na jednu slečnu. Skákala tak netradičně, až mě to zaujalo natolik, že jsem si hned objednala švihadlo a pustila se do toho také. Teď je to zhruba dva a půl roku, co se skákání věnuju,“ prozradila Barbora Bláhová.

Nově objevený koníček ji úplně pohltil. „Viděla jsem rychlé pokroky – ať už ve shození pár kil, či zlepšení fyzičky. Především mě to ale moc baví. Člověk totiž zapojí nejen celé tělo, ale také hlavu,“ podotkla sympatická slečna.

Nyní Barbora Bláhová učí správně „švihat“ další nadšence na svých lekcích v Berouně. „Také jsem již navštívila několik základních škol, kde jsem dětem představila švihadlo trochu jinak, než ho znají. Myslím si, že jsem jich i spoustu inspirovala,“ usmála se s tím, že švihadlo je už neodmyslitelnou součástí její osobnosti. V budoucnu by ráda skákala i závodně, ale už teď se může pochlubit 3. místem v Talent Challengi na Miss Czech Republic.

Proč začít se skákáním?



Posilovna pro celé tělo: Většina lidí si myslí, že švihání posiluje jen nohy. Je sice pravda, že nejvíce zabrat dostávají lýtka, ale zároveň se zapojují i svaly horní poloviny těla; především ramena, zádové svaly, ale i břicho a předloktí.



Perfektní cesta, jak zhubnout: Ve srovnání s ostatními sportovními aktivitami spálíte při skákání mnohem více kalorií. Přesný počet se samozřejmě odvíjí od toho, jak je pohyb intenzivní, jaký používáte druh švihadla, jaký je váš věk, váha, aktuální kondice či kolik svalů při kterém triku zrovna zapojujete. Na každý pád však pravidelný, i třeba krátký, trénink pomůže zhubnout a vyrýsovat postavu.



Šviháním ke zdraví: Skákání má pozitivní vliv na kardiovaskulární systém, díky čemuž se výrazně omezuje riziko kardiovaskulárních onemocnění. Rovněž snižuje klidovou tepovou frekvenci, krevní tlak nebo riziko vzniku osteoporózy. Zlepšuje dokonce i funkci mozku či významně napomáhá k hustotě kostí.



Šetrné ke kloubům: Při švihání člověk dopadá většinou na obě nohy a z malé výšky. Ve srovnání například s během je tak tento sport šetrný ke kloubům. Je však potřeba pamatovat i na to, že svou roli hraje povrch, na kterém sportovec skáče. Určitě je lepší měkká podlaha ve fitku, doma nebo na tartanu než tvrdý beton či dlažba.



Lepší koordinace i rovnováha: Spojit dohromady pohyb rukou a nohou je umění; zvlášť, když člověk zkouší náročnější triky. Zatímco to v hlavě pořádně šrotuje, koordinace těla se raketově zlepšuje. Ruku v ruce s tím jde i rovnováha. Každý skok totiž představuje pro tělo nutnost vyrovnat balanc.



Hbitý jako kočka: Kdo skáče přes švihadlo, ten automaticky rozvíjí rychlost práce nohou, hbitost i celkovou rychlost. Při pravidelných trénincích je tak člověk rychlejší, silnější i vytrvalejší. To ocení nejen každý, kdo si chce zlepšit kondici, ale také profesionální sportovci.



Cesta samuraje: Skákání přes švihadlo je jako terapie. Nejen, že se díky němu vyplavují hormony štěstí endorfiny, ale celý proces zároveň vyžaduje soustředěnou mysl, trpělivost a vytrvalost.



Kdykoli a kdekoli: Švihadlo je malá věc, která nezabírá skoro žádné místo. Není tak problém si ho přibalit do tašky či batohu. Švihat jde téměř kdekoli; doma, v tělocvičně, na hřišti či třeba venku na zahradě.



Zábava, co neomrzí: Učit se skákat pozadu, do strany, běhat, dělat otočky, dvojšvihy, trojšvihy, švihadlo vyhazovat a chytat nebo se učit nové triky. A že jich je. Všechno se snad ani nedá naučit.



Sport pro všechny: Muži i ženy, děti i senioři. Švihat může zkrátka každý. Tento sport je tak variabilní, že si to svoje najdou amatéři i sportovci tělem a duší.



Zdroj: Švihej.cz