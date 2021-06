K výrobě policového systému à la Láďa Hruška využijeme taková prkna, jaká jsou právě k dispozici. Není nutné, aby byla všechna stejně dlouhá, široká, dokonce nemusí ani stejně vypadat. Naopak, výhodou je zde pravidlo – každý pes jiná ves. Dále jsme pro retro vzhled použili staré nákupní drátěné košíky.

Co budeme potřebovat:

cca 5 starých prken

3 košíky

spojovací materiál

očka na zavěšení

pila

bruska

aku vrtačka

Postup:

Prkna očistíme a zbrousíme. Čtyři dlouhá prkna zezadu podbijeme a spojíme pomocí dvou kratších.

Na přední stranu dřevěné konstrukce připevníme pod sebe napevno staré nákupní košíky.

Úložnou stěnu umístíme na vhodné místo – do špajzu, do sklepa, na chodbu, do garáže…

