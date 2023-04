Jak snadno a rychle vyfouknout vajíčko? Vyzkoušejte injekci, brčko a pumpičku

Blíží se Velikonoce a každý, kdo rád barví vajíčka a maluje tradiční kraslice, už by měl začít s vyfukováním. Jistě nám však dáte za pravdu, že je to aktivita poněkud nepříjemná, ať už kvůli přímému kontaktu rtů se syrovým vejcem, nebo kvůli typickému lupání za ušima. My však známe trik, který tyto nepříjemnosti odstraní.

Vajíčka můžeme vyfukovat mnoha způsoby | Foto: Shutterstock

