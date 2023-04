Kraslice, malované i jinak zdobené skořápky a vajíčka patří k nejkrásnějším symbolům Velikonoc. Míváte pocit, že tak dokonalé kraslice jako vaše babička vy nikdy mít nebudete? Paní Monika tvrdí, že tradiční kraslice může doma zvládnout úplně každý. Není to totiž zdaleka tak těžké, jak to na první pohled vypadá. Schválně, pojďte to s námi zkusit i vy.

Hotová madeirová vajíčka. | Foto: se svolením Moniky Brýdové

Vyvrtat dírky do vajíček a vytvořit tak kraslice zvládne podle Moniky Brýdové klidně úplný začátečník. „Ze začátku je potřeba počítat s tím, že pár vajíček možná praskne. Není to však jen o šikovnosti, ale také o pevnosti skořápky. Určitě proto doporučuji, než to bude rutina, vrtat dírky dále od sebe,“ radí na začátek Monika Brýdová, která touto technikou zdobí vajíčka už dvacet let.

Pokud máte možnost použít vyfouknutá husí vejce, máte vlastně vyhráno, protože tam prý prasknutí jen tak nehrozí.

Technika vrtání madeirových vajíček podle Moniky Brýdové:

„Vrtám klasická slepičí vejce a moc ráda používám i ta husí. Zkusila jsem jednou vrtat také do zelených vajec pštrosa emu, ale to byla taková dřina, že jsem to po pár dírkách vzdala,“ směje se sympatická Monika, která už se svými výtvory byla i v několika televizních pořadech.

Tak pojďme na to!

Potřebovat budete vyfouknutá bílá vajíčka buď slepičí, nebo husí. „Proč bílá? No, protože chceme docílit toho, aby hotová vajíčka vypadala jako madeirová krajka,“ vysvětluje paní Monika. Zároveň dodává, že malovat můžete i na hnědá vajíčka, která pak působí trochu jako perníčky.

K ruce si vezměte vysokorychlostní hobby vrtačku s kruhovou hlavičkou, kterou budete vytvářet dírky podle vlastní fantazie.

„Dírky můžete vrtat jen tak od ruky, kam se vám zlíbí, nebo si klidně můžete tužkou předmalovat pravidelné rozestupy, abyste pak při vrtání už nemuseli přemýšlet, kam budete vrtat,“ radí i ve videu na YouTube Brýdová.

Vrtačku je potřeba položit kolmo na vajíčko a chvíli počkat. Zpočátku můžete nabýt dojmu, že se nic neděje, ale ani tak nezesilujte tlak, po chvíli se vrtačka do skořápky „zakousne“ a vytvoří se krásná dírka.

„U prvních vajíček si dejte pozor, abyste se nelekli a vajíčko v ruce nerozmáčkli,“ varuje Brýdová, která má s vytvářením kraslic letité zkušenosti.

Moniku Brýdovou a její nápady znají i televizní diváci

Jakmile máte vyvrtané dírky, vyměňte na hobby vrtačce nástavec a dírky zabruste, případně zvětšete do požadované velikosti. Velikost dírek můžete na jednom vajíčku i kombinovat. „Je to velmi jednoduché. Nástavec pouze zasuňte do vytvořené dírky a obkružte každou z nich,“ doporučuje. V tuto chvíli je nejtěžší část práce za vámi.

Ošetření skořápek po vrtání

Pokud budete vrtat do čerstvě vyfouknutých vajíček, objevíte v dírkách viditelné blanky. „Těch se zbavíte tak, že vyvrtané kraslice namočíte do roztoku sava a vody v poměru asi 1:2 a necháte chvíli namočené. Poté vyjmete, opláchnete vodou a necháte uschnout,“ doporučuje žena, která tvořením žije.

Dírky v madeirových vajíčkách lze vytvořit i jinou technikou než hobby vrtačkou, ale nikdy nedocílíte tak pravidelných a začištěných otvorů. „Osobně jsem jinou techniku nikdy nezkoušela. Od začátku používám malou hobby vrtačku. Dokonce mám stále tu první. Časem jsem ale dokoupila ještě další, protože občas pořádám kurzy výroby těchto kraslic,“ prozrazuje Brýdová.

Na podrobný postup čištění kraslic se můžete podívat i v tomto videu:

Stojánek na rozpuštění voskovky

K následnému zdobení používá paní Monika obyčejné bílé voskovky. „Je ale důležité, aby to byly voskovky české výroby z Koh-i-nooru. Zahraniční totiž často obsahují látky, které zabraňují rozpouštění nebo se škvaří,“ říká. Není ale problém koupit si voskovky v obchodě a papírový obal z nich opatrně sundat.

Voskovku ale také musíte někde rozpustit. Paní Monika radí vyrobit si jednoduchý stojánek ze lžíce a kousku dřeva. Lžíci je potřeba ohnout v horní části tak, aby vytvořila jakousi mističku, ve které budete voskovku rozpouštět. Máte pak podle ní minimálně dvě možnosti.

Barevná vejce přímo od slepic? Snášejí je bojovnice z Chile i elegánky z Francie

„Buď lžíci ohnete v opačném směru i dole, vyvrtáte dírku a přišroubujete k dřevěné podložce, nebo do podložky vydlabete otvor a lžíci do něj vsadíte,“ popisuje výrobu stojánku paní Monika. Pak už jen pod lžíci položíte zapálenou čajovou svíčku, čímž docílíte neustálého ohřevu voskovky, kterou pak lze na skořápku krásně malovat.

K malování jsou nejlepší špendlíky

„Voskovku nechte rozpustit ve lžíci a mezitím si připravte nástroje, kterými budete na vajíčko malovat. Úplně ideální je vyrobit si vlastní. Do obyčejné tužky, pastelky či větvičky zapíchněte špendlík s kovovou nebo skleněnou hlavičkou a bude se vám malovat skutečně krásně,“ radí s výrobou pomůcek. Ideální je vzít černý papír a před samotným malováním se rozmalovat a zkusit si nakreslit několik motivů nanečisto.

Vosk musí být při malování dobře rozpuštěný. Na první tahy je potřeba dobře rozehřát i špendlík, kterým budete na vajíčka malovat. Úplně stačí, když rozpuštěný vosk trochu promícháte, čímž dojde k přenosu tepla i na špendlíkovou hlavičku. „Pokud by byl špendlík studený, vosk vám na něm hned ztuhne a nepůjde vám s ním malovat,“ předává své zkušenosti usměvavá Monika a upozorňuje tak na jeden z nejčastějších důvodů, proč vám to doma nejde.

Malované vajíčko je velký dar. Potěší duši, zpestří kuchyni a ozdraví tělo

Jak svá vajíčka nazdobíte, je už jen na vás. Ještě bychom ale doporučili nejprve obkroužit každou dírku na dvě namočení a až pak začít vytvářet jednotlivé vzory. „Ráda používám takzvané slzičky, ale pokud si na ně netroufáte, úplně stačí, když budete ze začátku dělat malé tečky. Tečkou totiž nic nezkazíte a výsledný efekt vypadá také moc hezky,“ doporučuje na závěr Monika Brýdová.

A pokud jste dočetli až sem, technika se vám líbí, ale hobby vrtačku nemáte, nezoufejte. Malovat touto technikou můžete i na vajíčka bez vyvrtaných dírek a vypadá to také moc pěkně.