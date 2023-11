Pokud vaši přátelé zbožňují vánoční pralinky a nepečené kuličky, které každoročně připravujete, určitě je tímto dárkem potěšíte. Z pouhého sladkého dárku se však stane luxusní, pokud cukroví uložíte do krásné bonboniéry, kterou si sami zhotovíte. Výrobu bonboniéry i dalších zajímavých předvánočních i vánočních dekorací přináší nová kniha Vánoce pro vaše ruce. Na 300 stranách plných lásky a tvoření najdete úžasné tipy, jak si užít skutečně kreativní advent.

Obyčejná krabička od vajíček se v šikovných rukách rázem změní v honosnou krabičku na pralinky a kuličky | Foto: se souhlasem Petra Karšulína

Báječné nepečené kuličky nebo třeba pralinky se dají jistě dát do běžných sáčků, ale takhle to bude mnohem efektnější. Obyčejný obal na vejce se ve vašich rukách promění v krásnou bonboniéru. Zkuste to.

Parádní bonboniéra z obalu na vajíčka

Co budete potřebovat:

čisté zásobníky na šest vajec, ideálně velikosti S

křídový sprej Chalk

přírodní balicí papír

zlatý prýmek s výsekem větviček

malé zlaté dekorační kuličky na drátku

čerstvé lístky cesmíny

oboustranně lepicí pásku

Postup:

Ze zásobníků nejprve sloupněte samolepku. Nejde to úplně snadno a obal se místy poškodí, ale to nevadí, zamaskujete to. Potom zásobník křídovým sprejem přestříkejte z obou stran na bílo a nechte ho pořádně vyschnout a vyčichnout, ideálně někde na suchu venku. Použít můžete i barvy, které mají atest na styk s potravinami. Kuličky v papírových košíčcích naskládejte do jednotlivých přihrádek a krabičku zavřete. Kolem obvodu ji obalte pruhem přírodního papíru a ve spodní části jej slepte pomocí oboustranné lepicí pásky. Pak krabičku ozdobte zlatým prýmkem a opět jej přilepte na dno krabičky oboustrannou páskou. Balení dozdobte lístky cesmíny a dekoračními kuličkami na drátku.

Nutellové kuličky s nugátem:

Spolehlivě dobré nepečené kuličky

A co do bonboniéry uložit? Udělejte nepečené kuličky bez přidaného cukru, lepku i laktózy, kterými potěšíte úplně každého.

Co budete potřebovat:

500 g datlové pasty

150 g mletých pražených lískových oříšků

100 g rozinek namočených přes noc v rumu

kakaový prášek

šťáva z menšího citronu

podrcený růžový pepř

Na obalení:

kokos

zbytek mletých lískových ořechů

kakao



Postup:

Pastu vložte na hodinu do hrnce s vodou tak, aby byla zcela ponořená, a nechte ji nasát vodu, aby změkla. Vyjměte ji z vody, ulamujte z ní malé kousky a zpracovávejte ji jako modelínu nebo fimo hmotu. Přidejte k ní namleté ořechy, kakao, rozinky a citronovou šťávu, zpracujte všechno do tvárného těsta a rozdělte ho na třetiny. Do jedné třetiny přidejte podrcený růžový pepř. Z hmoty pak tvarujte mezi dlaněmi kuličky. Třetinu obalte v kokosu, třetinu v mletých lískových oříšcích a třetinu s pepřem vyválejte v kakau. Uložte je do papírových košíčků a nezapomeňte až do předání daru skladovat v chladu.