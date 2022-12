„Dokážou se schovat a jsou pro lidské oko neviditelní. Abyste je zahlédli, budete muset použít čisté bílé prostěradlo a zatřást se stromem,“ říká docent Bjarte Jordal, expert na hmyz a autor výše uvedené studie. Doplnil, že i jinak v našich domovech žije řada organismů, o kterých nevíme. Najdete je v rostlinách či v květináčích, ale také v kobercích nebo ve spížích.

„Že si se stromem přinášíte domů velké množství doprovodných organismů, je bez debat,“ sdělil Deníku arborista Michal Braunč, a k uvedenému vysokému počtu dodal: „Neumím posoudit jejich množství, pokud ale vědci počítali s každým roztočem, pak je to možné. U stromečků, které jdou z chemicky ošetřovaných plantáží, bych čekal počet doprovodných organismů významně nižší než u přirozeně žijícího stromku uříznutého načerno v lese.“

Úzkostliví rodiče se ale nemusejí děsit. Hmyz a štěnice žijící ve stromech podle Jordala nepředstavují žádné riziko nebo nebezpečí pro lidi ani vybavení domu. „Je však zřejmé, že pokud by na stromě bylo extrémní množství roztočů, mohou na to lidé s těžkými alergiemi zareagovat,“ konstatoval Braunč.

I podle bonsajisty Jana Novotného by nemělo jít o žádný problém. „Myslím si, že hmyz ani roztoči se po vaší domácnosti promenádovat nebudou. Sucho jim nedělá příliš dobře a dlouho by nepřežili,“ uvedl pro Deník.

Nesmyslný požadavek

„Většinou jde o organismy, se kterými lidé normálně žijí, ale neuvědomují si to,“ říká k nevítaným nocležníkům Braunč.

„Vždyť v našich pohovkách v obýváku žije řádově víc roztočů, než si přinesete ve vánočních stromcích za celý život. Neumím si představit nějaké plošné chemické ošetření, které vánoční stromek zbaví hmyzu, roztočů, hub a plísní, aniž by to buď nezničilo samotný stromek, anebo neohrozilo člověka. To by stromky musely před prodejem procházet nějakou speciální kůrou v ochranné atmosféře,“ doplnil.

Přírodní vánoční stromky si lidé kupují, protože dávají přednost živému před umělým. Chtít, aby živé bylo sterilní, je tak podle něj nesmysl. „Osobně ještě za rozumné považuji vysát z jehličí prach a vše, co se vysát nechá. Ostatním mikroorganismům je na stromku dobře tam, kde jsou, k exodu do vašeho obýváku nemají důvod. Pokud je ovšem někdo silným alergikem, nebo ho prostě doprovodný život na stromku děsí, ať si raději koupí stromek umělý. A bude po problému,“ uzavírá Braunč.