Jak na to? Nejprve se vajíčka důkladně očistěte pomocí vody a jaru. Zbytky razítka snadno odstraníte drsnější stranou houbičky na nádobí a tekutého písku. Potom vajíčka dobře osušte. Dále si připravte větší misku, špendlík nebo jehlu a plastové brčko, ideálně s kloubem. Pomocí jehly udělejte do vajíčka na jeho širší straně malou dírku a postupně ji zvětšujte, dokud se vám do ní nevejde brčko. Vajíčko poté nakloňte otvorem nad misku a do díry zastrčte brčko kloubem ven. Brčkem foukejte do vajíčka vzduch. Tím vznikne tlak, který začne vytlačovat jeho obsah ven. Postup najdete i ve fotogalerii.

Jakmile je skořápka prázdná, napusťte do ní vodu, jemně protřepejte a vodu nechte vytéct. Vyfouknutou skořápku jemně osušte a můžete zdobit.

Existuje ještě jeden způsob, jak vyfouknout vajíčko. V tomto případě budete místo brčka potřebovat stříkačku s jehlou. Do širšího konce vajíčka opět udělejte dírku tak velkou, abyste do ní mohli zapíchnout jehlu od stříkačky. Do stříkačky naberte vzduch, jehlu zastrčte do otvoru a pomalu naplňujte vajíčko vzduchem. Tlak vyžene z vajíčka všechen obsah. Stříkačku budete muset vzduchem naplnit několikrát, než se vám podaří vejce vyprázdnit. Nakonec opět skořápku propláchněte vodou a můžete začít zdobit.

Pokud zrovna nemáte žádný nápad, můžete si prohlédnout naši galerii a inspirovat se. Obsah vajíčka můžete zužitkovat třeba na omeletu.

Autor: Irena Frolová