Ikonický šátek na hlavě a zatraceně dobrá muška. Jen tyto indicie mnohým stačí, aby věděli, že je řeč o Adamovi Čeladínovi. Jeden z vůbec nejlepších světových vrhačů totiž září nejen na závodech, ale i na internetu.

Házení se Adam Čeladín věnuje už jedenáct let. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Nejen vrhání nožů v podání Adama Čeladína (kompilace 2023):

Zdroj: Youtube

Na začátku všeho byla prostá dětská fascinace akčními filmy. Rodák z Ostravy a pětinásobný mistr světa ve vrhání nožů Adam Čeladín si prý dlouhou dobu myslel, že schopnost zabodnout nůž do terče na nejrůznější vzdálenosti (a třeba i za běhu) je jen jeden z mnoha hollywoodských triků. Díky osudovému setkání však zjistil, že se o žádný trik nejedná; stačí znát správné techniky a poctivě trénovat.

Dnes je Adam Čeladín bez nadsázky hvězdou internetu. Na sociálních sítích YouTube a Instagram okouzluje statisíce lidí nejen svými neskutečnými kousky, ale také dovedností vše srozumitelně vysvětlit a předat své zkušenosti ostatním.

O tom, co byla první věc, kterou do terče zabodl, jak vypadá příprava i samotný průběh mistrovství světa ve vrhání či jak dlouho musel poctivě trénovat, aby se stal tím nejlepším z nejlepších se rozpovídal v rozhovoru pro Deník.

První otázka je nasnadě…jak jste se dostal k vrhání (nejen) nožů a čím Vás zaujal zrovna tento sport?

Už od roku 2012 se živím jako video producent. Při natáčení jednoho z našich pořadů o zbraních jsme si pozvali Josefa „Pepeho“ Smékala, který patří k nejlepším českým vrhačům. V té době měl asi třiašedesát let. I v tak pokročilém věku dokázal nůž zabodnout na téměř každý pokus, a to i z více vzdáleností. Opravdu mě to tehdy zaujalo, protože až do té doby jsem si myslel, že je jde jen o hollywoodský trik.

Jak dlouho se už házení věnujete?

Na jaře to bude jedenáct let. Fascinovalo mě to ale už od mala, protože všichni házení známe z akčních filmů a videoher.

Adam Čeladín je jediný člověk na světě, který má první místa a tituly za no spin házení nejen z Evropy a Ameriky, ale i z Ruska.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Pamatujete si ještě, co byla vůbec ta první věc, kterou se Vám podařilo zabodnout do terče?

Jasně, na takové věci se nezapomíná. (úsměv) Byly to vrhací nože, které jsem si koupil ještě před oním osudným natáčením. Říkal jsem si tenkrát, jaká to je „ptákovina“, však to nejde vůbec zabodnout. (smích) Naštěstí mi pak Pepé ukázal, že když znáte správné techniky, nůž jde zabodnout téměř pokaždé.

Nože, hvězdice, sekery či třeba šroubováky. Zdá se, že dokážete do terče zabodnout naprosto cokoli. Co Vás však baví nejvíce?

Musím říct, že právě nože. Jsou totiž nejnáročnější na naučení, hlavně z větších vzdáleností. Pro představu: na světě jen pár lidí, kteří hodí nůž bez rotace na více než patnáct metrů nebo kteří zvládají ty nejtěžší triky. Ale opravdu hážu vším, co má hrot. V poslední době mě hodně baví čakram, který jste mohli vidět v televizní show Xena, Princezna bojovnice.

Podívejte se, co vše se dá do terče zabodnout:

A jaká je vaše nejoblíbenější technika hodu?

Rozhodně technika no spin. To znamená, že nůž nerotuje, ale letí rovně jako šíp. Je nejpraktičtější, protože tak můžu házet z jakékoli vzdálenosti, aniž bych řešil rotace. Dá se tímto způsobem házet i za pohybu. V historii tuto techniku používali samurajové pro sebeobranu a odvedení pozornosti.

Kolik času zhruba věnujete tréninku?

Velmi záleží na tom, jaká část roku právě je. Například v zimě trénují všichni vrhači minimálně. Nejsou totiž žádné závody, takže se „jedou“ spíš nějaké parádičky na videa. Když ale přijde závodní sezona, tak tréninkem strávím zhruba hodinku denně. Byly ale časy, kdy jsem před mistrovstvím světa trénoval i dvanáct hodin v kuse.



Nahrává se anketa …

Zde určitě musíme zmínit, že jste pětinásobným mistrem světa ve vrhání nožů. Přibližte, prosím, jak takové mistrovství probíhá?

Mistrovství světa se většinou pořádá pokaždé v jiném státě. Loni jsme to měli ve Francii, příští rok se chystá Anglie. Většinou máme přibližně 150 až 200 vrhačů z celého světa. Na mistrovství do Francie dokonce přiletěl pán až z Austrálie.

Co se týče závodů samotných, tak máme spoustu disciplín; hází se na přesnost, rychlost, duely, na dlouhou vzdálenost, no-spin, různé zábavné hry a podobně. Všechny tyto disciplíny jsou pak jak pro nože, tak pro sekery. Je opravdu jen na vás, na kterou z nich se zaměříte. Někdo je tak dobrý, že hází všechno, ale to je opravdu velké umění.

V Česku se pak pořádají nejrůznější závody přes 30 let. Máme jich pět až šest do roka. Ty nejbližší - Blade Throwers Cup - budou v červnu v Hradci Králové. Určitě se přijeďte podívat, vše bude na vysoké úrovni a dorazí i vrhači ze zahraničí.

Prvních závodů se Adam Čeladín zúčastnil, když s házením teprve začínal. Úspěchy se však začaly dostavovat až po zhruba dvou letech intenzivního tréninku.Zdroj: Se svolením Adama Čeladína

Jak dlouho se podobných soutěží účastníte? A po jak dlouhé době se Vám povedlo uspět?

Měl jsem opravdu velké štěstí právě díky mistru Pepémů. Právě on mě vzal na mé první závody, když jsem házel teprve měsíc. Hned jsem tak mohl vidět, jak vše funguje. Musím se ale přiznat, že dva roky jsem jenom prohrával; občas skončil i úplně poslední. Začal jsem proto opravdu tvrdě trénovat. Výsledky se dostavily po zhruba dvou letech intenzivního tréninku v roce 2016, kdy jsem se stal mistrem světa v Itálii. Ještě ten rok jsem vyhrál tituly i v Americe.

Jak vypadá taková příprava na mistrovství světa ve vrhání nožů?

Většinou se zaměřuji na svoji disciplínu, což je no spin. Trénuji vzdálenosti od tří do sedmi metrů, což jsou hody na přesnost. Potom trénuji větší vzdálenosti. Jakmile mám hotovou „seriózní rutinu“, tak si můžu jen tak zablbnout a dát si nějaké odlehčující techniky na uvolnění.

V hlavní roli luky, kuše a děti. Plumlovská střelnice je otevřená pro každého

Určitě je dobré trénovat občas ve více lidech, protože na závodech také nejste sami. Je důležité naučit se dobře zvládat nervozitu a nedělat si nic z toho, když nůž spadne.

Přibližně dva až tři měsíce před mistrovstvím hážu aspoň hodinu až dvě denně. Úplně nejlepší příprava pak je, dát si ještě před mistrovstvím jedny nebo dvoje menší závody. To vás dostane opravdu do formy.

Co považujete Vy sám za svůj největší úspěch?

Jsem jediný člověk na světě, který má první místa a tituly za no spin házení nejen z Evropy a Ameriky, ale i z Ruska. Tam se mi podařilo v roce 2020 porazit ty světové nejlepší vrhače.

Chystáte se aktuálně na nějaký další závod?

Nejbližší, jak jsem zmínil, bude Blade Throwers Cup. Hned poté se chystám na „mistrák“ do Anglie. Doufám, že se zadaří a dovezu do České republiky nějaké medaile. (úsměv)

Házení se Adam Čeladín věnuje už jedenáct let. Dnes je to pro něj nejen koníček, ale celý životní styl.Zdroj: Se svolením Adama Čeladína

Vrhání se nejen aktivně věnujete, ale rady kolem tohoto sportu také dál předáváte lidem prostřednictvím sociálních sítí Instagram a YouTube. Kolik času Vám zabírá tvorba obsahu a správa sociálních sítí?

Nejvíce času mi rozhodně zabírá tvorba pro YouTube. Na této síti jsem už od roku 2006, ale vrhačská videa jsem začal točit až v roce 2014. Od té doby už mám na kontě přes 1200 videí a 90 milionů jejich shlédnutí.

Například letos jsem si dal takovou výzvu. Od března až do konce listopadu jsem točil opravdu každý den aspoň jedno video ve formátu shorts (označení krátkých videí na YouTubu, pozn. red.). Tato práce se celkem vyplatila; jen za poslední měsíc mi přibylo přes 15 tisíc nových odběratelů a téměř 3 miliony shlédnutí.

Házet se dá vším, co má hrot. Ostravský rodák je internetovou hvězdou

487 tisíc odběratelů na YouTube a přes 12 tisíc sledujících na Instagramu (čísla platná ke konci prosince 2023, pozn. red.) …počítal jste od začátku s tím, že budete na sociálních sítích takto úspěšný?

Tím, že jsem na nich opravdu od začátku, tak jsem to spíše bral jako takový osobní deník. Po návštěvě Ameriky v roce 2016, kdy jsem měl možnost natáčet se slavnými youtubery té doby, mě to však motivovalo natáčet kvalitnější videa. Dnes mám větší sledovanost než oni.

Jste nejen sportovec a influencer, ale také podnikatel. Povězte, prosím, čtenářům Deníku něco víc o Vaší značce vrhačského náčiní.

Momentálně spolupracuji s českou značkou Drakkaria, která vyrábí produkty nejen pro mě, ale například i do známých hollywoodských filmů. Tam můžete najít vše od mých klasických vrhacích nožů přes sekery až po čakramy. Dále také spolupracuji se značkou Acejet.

Co Vám udělalo v poslední době největší radost?

Rozhodně to, když mi moje snoubenka Sandra oznámila, že čekáme prvního potomka. Mám nesmírnou radost, protože jsme to vůbec neplánovali. Do porodu zbývají necelé dva měsíce, takže to už „máme za pár.“ (úsměv). Moc děkuji za rozhovor a zdravím všechny čtenáře Deníku. Pokud byste se rádi naučili házet nožem, určitě se podívejte na můj youtubový kanál, kde se snažím všechny techniky stručně a jasně vysvětlovat.

Medailonek Adama Čeladína Pětinásobný mistr světa Adam Čeladín se snaží trénovat aspoň hodinu denně. Bývaly však časy, kdy tréninkem strávil i dvanáct hodin v kuse. Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Věk: 35

Město: Vrbno pod Pradědem

Vzor: Rob Dyrdek

Největší dosažené úspěchy: pětinásobný mistr světa v hodu nožem, čtyřnásobný rekordman pro Guinessovu knihu rekordů, člen mezinárodní vrhačské síně slávy

Koníčky: detektor kovu, skateboard, bojové sporty a hlavně házení vším, co má hrot.

Kam pro více informací: YouTube, Instagram, Facebook