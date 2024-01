Hlavní hrdina je obklíčený skupinou padouchů. Než však vůbec stihnou vytáhnout svoje revolvery, zneškodní je jeden nůž svištící vzduchem za druhým. Sympatický „klaďas“ je vrhá s neskutečnou přesností a rychlostí. Jen hollywoodský trik používaný ve filmech? Kdepak! Tuto superhrdinskou schopnost se může naučit každý, ale musí vědět, jak na to.

K vrhání se používají speciálně navržené nože. S jinými to raději vůbec nezkoušejte. | Foto: Shutterstock

Podívejte se, jak vrhá noži pětinásobný mistr světa Adam Čeladín:

Zdroj: Youtube

Jako vystřižený z akčního filmu je i pětatřicetiletý rodák z Ostravy Adam Čeladín. Pětinásobný mistr světa ve vrhání nožů samozřejmě nemíří na lidi, ale na terče; jinak si však svými dovednostmi s filmovými postavami nezadá. Házení nožů, které znal z televize a videoher, ho fascinovalo od malička. Jak však přiznává, až do dospělosti byl přesvědčený, že v reálném životě je něco takového nemožné.

Nůž i šroubovák: Mistr světa ve vrhání nožů Adam Čeladín zabodne do terče cokoli

„Už od roku 2012 se živím jako video producent. Při natáčení jednoho z našich pořadů jsme si pozvali Josefa ,Pepeho‘ Smékala, který patří k nejlepším českým vrhačům. V té době měl asi třiašedesát let. I v tak pokročilém věku dokázal nůž zabodnout na téměř každý pokus, a to i z více vzdáleností,“ popisuje Adam Čeladín, jak se k vrhání nožů dostal.

Od proher k vítězství

Adam Čeladín je jediným člověkem na světě, který se může pochlubit prvními místy za takzvané no spin házení (nůž letí do terče bez otočky, pozn. red.) nejen z Evropy a Ameriky, ale i z Ruska. Tam se mu v roce 2020 podařilo porazit ty vůbec nejlepší světové vrhače. Přitom první dva roky závodění prý jednom prohrával.

„Začal jsem proto opravdu tvrdě trénovat. Výsledky se dostavily po zhruba dvou letech intenzivního tréninku v roce 2016, kdy jsem se stal mistrem světa v Itálii. Ještě ten rok jsem vyhrál tituly i v Americe,“ přibližuje s tím, že byly časy, kdy trénoval i dvanáct hodin denně.

Zpovykaná mládež? Ondra vytře mnohým zrak. V 11 zvládl vrtačku, válí se dřevem

Dnes je Adam Čeladín nejen úspěšným sportovcem, ale také hvězdou internetu. Na sociálních sítích YouTube a Instagram okouzluje statisíce lidí nejen svými neskutečnými kousky, ale také dovedností vše srozumitelně vysvětlit a předat své zkušenosti ostatním.



Adam Čeladín je tak živým důkazem, že kde je nadšení a píle, tam se dostaví i úspěch. Jeho neuvěřitelné schopnosti zabodnout do terče nejen nůž, ale třeba i šroubovák nebo nůžky, nejsou žádným kouzelnickým trikem, ale dovedností, kterou pravidelně zdokonaluje už jedenáct let.

Jak přesně se stal Adam Čeladín tím nejlepším z nejlepších? To se dozvíte v tomto rozhovoru.

Chtěli byste se také naučit házet nožem? Deník pro vás připravil stručný přehled základních informací, které potřebujete znát.

Pětinásobný mistr světa radí, jak na házení (nejen) nožů

Úplným základem jsou vrhací potřeby, které lze rozdělit do tří kategorií:

Nejlevnější: k házení jde použít prakticky cokoli, co má hrot. Využít tak můžete třeba nůžky, těžké hřebíky či nůž na máslo; fantazii se meze nekladou. Je však nutné upozornit na to, že zlepšení s těmito předměty není nic moc a můžou se hodně odrážet od terče.

k házení jde použít prakticky cokoli, co má hrot. Využít tak můžete třeba nůžky, těžké hřebíky či nůž na máslo; fantazii se meze nekladou. Je však nutné upozornit na to, že zlepšení s těmito předměty není nic moc a můžou se hodně odrážet od terče. Středně drahé nože: řeč je o nožích masové výroby, tedy těch od známých velkých výrobců až po nože z tržnice. Jejich koupí můžete ušetřit, ale taky se hodně „spálit“. Je tedy potřeba vědět, podle čeho vybírat. Dobrý nůž by měl mít aspoň 200 gramů a být dlouhý zhruba 20 centimetrů. Když už je vrhač zkušenější, dokáže samozřejmě hodit v podstatě cokoliv, ale pokud začínáte, vybírejte spíše těžší a delší nože.

řeč je o nožích masové výroby, tedy těch od známých velkých výrobců až po nože z tržnice. Jejich koupí můžete ušetřit, ale taky se hodně „spálit“. Je tedy potřeba vědět, podle čeho vybírat. Dobrý nůž by měl mít aspoň 200 gramů a být dlouhý zhruba 20 centimetrů. Když už je vrhač zkušenější, dokáže samozřejmě hodit v podstatě cokoliv, ale pokud začínáte, vybírejte spíše těžší a delší nože. Ručně vyráběné nože na zakázku: kdo používá od samého začátku to nelepší vybavení a poctivě trénuje, ten dosáhne velmi rychle skvělých výsledků. Pokud vás tedy házení opravdu baví, vyplatí se připlatit si. Kvalitní nůž za několik tisíc je dobře zakalený, takže se nikdy nezlomí; někdy je k nim i doživotní záruka. Například já jsem schopný na svých nožích, když jsou zabodnuté, dělat přítahy nebo si na ně stoupnout celou vahou a nic se jim nestane.

Není nůž jako nůž K vrhání se používají speciálně navržené nože. Je to nejen proto, aby se s nimi snadno házelo, ale především, aby se minimalizovalo riziko zranění. Jak připomíná server WikiHow, házecí nůž by měl být vyvážený, tvrdý (aby se nezlomil), a ne příliš lehký. Lehké nože mají tendenci se vracet a mohly by vás poranit. Obecně jsou vhodné tři typy nožů: s těžkou čepelí, s těžkou střenkou a vyvážené. Pro začátečníky jsou nejvhodnější nože vyvážené. Jakmile se naučíte vrhat s nimi, snadno přejdete i na jiné modely.

Dále je důležité zvolit správný terč. Za mne jsou úplně nejlepší koláče ze dřeva. Ideální je dřevo měkké jako smrk či topol. Pokud se vám tyto dřevěné koláče nechce vyrábět, stačí zajít do přírody. Mrtvé stromy lze najít prakticky na každém kroku (do živých, prosím, nikdy neházejte). Zároveň buďte opatrní u shnilých pařezů, do nich může nůž „zajet“ a už jej nikdy nenajdete. Terč na zahradu si můžete vyrobit i z libovolných měkčích širokých desek.

Terč si snadno vyrobíte i doma na zahradě. Tento je vytvořený z palety a koláčů měkkého dřeva.Zdroj: se svolením Adama Čeladína

Jak správně uchopit nůž Házejte dominantní rukou, tedy praváci pravou a leváci levou. Samozřejmě existuje mnoho různých metod a technik, takže zkušení vrhači mají stále co zkoušet a pilovat. Začátečníkům se ale doporučují tyto tři styly úchopu: Kladivový úchop: nůž chytněte za střenku jako kladivo. Položte si střenku do otevřené dlaně ke kloubům, chytněte si ji čtyřmi prsty a nahoru si opřete palec. Tento úchop je vhodný zejména tehdy, pokud vrháte nůž se dvěma čepelemi. Kladivový úchopZdroj: Deník/Karolína Šulíková Svíravý úchop nože s jednou čepelí: natáhněte dlaň a nastavte si palec tak, abyste mezi něj a zbytek dlaně mohli vložit nůž. Střenka míří směrem od těla a čepel je položená na ruce. Palcem si chytněte jednu stranu čepele a ostatními prsty stranu druhou tak, abyste netlačili na ostrou hranu. Svíravý úchop nože s jednou čepelíZdroj: Deník/Karolína Šulíková Svíravý úchop nože s oboustrannou čepelí: nůž vezměte za špičku tak, abyste na jedné straně měli palec a na druhé ostatní prsty. Střenka míří směrem od těla. Tímto způsobem nůž nevrhejte příliš silně. Pokud se teprve učíte házet nožem s oboustrannou čepelí, zkuste raději kladivový úchop. Svíravý úchop nože s oboustrannou čepelíZdroj: Deník/Karolína Šulíková Zdroj: WikiHow

Ve chvíli, kdy máte terč i vrhací pomůcky, je na řadě naučit se správné techniky hodu. Bez toho vás házení rozhodně bavit nebude. V zásadě se rozlišují techniky tři, podle toho, kolikrát se nůž během letu ve vzduchu otočí:

Průběžně hodnoťte, co změnit. Pokud nůž doletěl k cíli střenkou, a ne čepelí, musíte změnit úhel hodu. Větší síla není třeba, stačí upravit rotaci. Zkoušejte měnit vzdálenost mezi vámi a cílem. Jeden krok znamená cca polovinu otáčky.

Half spin (hod na půl rotace): stoupněte si přibližně dva až tři metry od terče, nůž uchopte za čepel tak, jako byste chtěli někomu potřást rukou. Ujistěte se předem, že není ostrý, abyste se nepořezali. Ruku stáhněte dozadu a přirozeným pohybem vpřed nechte nůž volně vyklouznout. Nůž udělá rotaci o 180°. Rotaci brzdíte palcem a celou dlaní.

(hod na půl rotace): stoupněte si přibližně dva až tři metry od terče, nůž uchopte za čepel tak, jako byste chtěli někomu potřást rukou. Ujistěte se předem, že není ostrý, abyste se nepořezali. Ruku stáhněte dozadu a přirozeným pohybem vpřed nechte nůž volně vyklouznout. Nůž udělá rotaci o 180°. Rotaci brzdíte palcem a celou dlaní. Full spin (nůž udělá celou otočku): tato technika je v podstatě stejná jako v předchozím případě. Jediným rozdílem je to, že stojíte přibližně 3 až 4 metry od terče a nůž držíte za rukojeť. Rotace nože je při této technice 360°. Jakmile se vám podaří nůž zabodnout do terče, snažte si zapamatovat vaši optimální vzdálenost. Ideální je si ji něčím vyznačit.

(nůž udělá celou otočku): tato technika je v podstatě stejná jako v předchozím případě. Jediným rozdílem je to, že stojíte přibližně 3 až 4 metry od terče a nůž držíte za rukojeť. Rotace nože je při této technice 360°. Jakmile se vám podaří nůž zabodnout do terče, snažte si zapamatovat vaši optimální vzdálenost. Ideální je si ji něčím vyznačit. No spin (bez rotace): tato technika je nejsložitější na naučení. Výhodou však je, že nemusíte řešit vzdálenost od terče. Může stát prakticky kdekoliv, protože nůž nerotuje, ale letí rovně jako šíp. Základem je najít si u nože (či čehokoli s čím házíte) těžiště. Vezměte si nůž do dlaně, ruku stáhněte vzad a při pohybu ruky vpřed tlačte na těžiště ukazováčkem. Tímto způsobem „vynulujete“ rotaci a nůž poletí rovně.

Tato technika vyžaduje velkou dávku trpělivosti než se vám vůbec podaří nůž zabodnout, ale opravdu za to stojí.

Podívejte se na názorné video:

Zdroj: Youtube