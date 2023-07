Práce se dřevem je krásná. Mirela Keskinovič z Doks poprvé ke dřevu a práci s ním přičichla před sedmi lety, když na mateřské dovolené pomáhala v truhlárně. Pak vybudovali rodinnou firmu a ze dřeva vyrábějí nábytek i dřevěné doplňky na míru.

Vintage police. | Foto: se svolením Mirely Keskinovič

„Do vůně dřeva jsem se zamilovala a bavilo mě to čím dál více. Tenkrát v začátcích bych ale nevěřila, že jednou můžu všechno vyrábět sama,“ vzpomíná na své začátky Mirela Keskinovič z Doks v Libereckém kraji.

Podívejte se, jak z kousků dřeva z lesa lze svépomocí vyrobit pěkné doplňky:

Zdroj: Youtube

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE

* Partner učitelem

* Pracovní mateřská

* Nařezané na míru

* Venkovský styl vede

* Masiv je základ

Mirela Keskinovič pochází z Bosny a Hercegoviny. Narodila se v době, kdy začala válka v Jugoslávii. Její rodina přijela do Čech za pomoci Červeného kříže. Od dvou let tak žije v ČR, vystudovala obchodní akademii a po škole chvíli pracovala v automobilovém průmyslu. Brzy na to poznala svého přítele, s nímž má dva syny.

Pracovat se dřevem ji učil partner

„Bylo to náročné, trvalo několik let, než jsem se spoustu věcí naučila. Přítel byl naštěstí dost trpělivý. Učil mě postupně a velmi pečlivě veškeré technologické postupy, od lepení až po finální úpravu,“ vypráví Mirela Keskinovič o svých začátcích.

Její partner je pro ni nejen učitelem, ale také vzorem. Dnes společně vyrábějí originální a zajímavé věci, jaké nejsou k sehnání v marketech. Lidem se jejich nábytek líbí, chtějí mít doma originální kousky.

Nábytek a dekorace vyrábí na mateřské

I když je Mirela Keskinovič stále na mateřské dovolené, vyrábí nábytek a dekorace na zakázku. Navíc musí pečovat o pětiletého syna, kterého společně s partnerem vedou k zálibě ke dřevu.

„Dlouho jsem váhala, zda to mám zkusit. Mateřská dovolená ale byla ideální příležitostí, abych se vydala v podnikání vlastní cestou. Člověk by měl věřit nejen sám v sebe, ale také v to, co umí,“ usmívá se zručná žena.

Dekorativní okénko.Zdroj: se svolením Mirely Keskinovič

„Nejzajímavější na mé práci je, že si sama návrhu, co chci vyrobit. Ať už věšák, starobylou polici či nějakou dekoraci, samozřejmě také vyrábím podle přání zákazníka. Největším nepřítelem je, bohužel, nedostatek času,“ uvádí Mirela Keskinovič.

Dodává, že bez znalostí a vybavení to ale dělat nejde. Vyrobit krásné věci ze dřeva, podle ní už ale i se základním vybavením lze. Fantazie je mnohdy důležitější, než dokonale vybavená dílna.

Materiál jí řežou na míru

„Pro svoji výrobu používám klasický truhlářský materiál, suché a lepené dřevo, MDF desky i překližky. Lepené dřevěné desky tedy spárovky, nakupujeme v truhlářských potřebách. Nejsme klasickou truhlářskou dílnou, své desky si nesušíme a nelepíme, nemáme na to prostory ani vybavení. Nechávám také řezat materiál na míru, ušetří to čas a toho je málo,“ říká šikovná truhlářka.

Za rok jí končí mateřská dovolená a chtěla by se v této profesi ještě více realizovat. Doufá proto, že poptávka nebude klesat a zakázek i klientů bude naopak čím dál více.



Zájem je o venkovský styl

„Lidé žádají atypické dřevěné výrobky. Mezi velmi oblíbené stálice patří starobylé police, skříňky, lavice a vše ve venkovském duchu. Zkrátka svět jako v dětství u babičky. Asi největším hitem je dekorativní okénko s policí, na které si zákaznice věší věnečky, kytičky, pokládají na něj svícny a následně pověsí v bytě nebo na chalupě na zeď,“ popisuje vkus svých klientek Mirela Keskinovič.

Nevíte kam s vínem? Inspirujte se:

Zdroj: Youtube

Někteří lidé si nechávají vyrábět dokonce celé kusy nábytku na míru, aby jim doma vše hezký ladilo. „U těchto jakoby starobylých výrobků jsou bohatě zdobené římsy či ornamenty. Něco dokážu vyřezat sama, ale řezbářství je uměním, které ovládá jen hrstka lidí. Vždy, když vidím umění starých mistrů, je to dechberoucí zážitek,“ uvádí truhlářka.

Šikovné ruce obdivuje i na dovolené. Jak říká, raději vyrazí za památkami, než za odpočinkem u moře.

Nejraději má masiv

„Nejraději vyrábím z masivu, ať už z borovice, nebo třeba z buku. Každá dřevina má své charakteristické vlastnosti, jako jsou tvrdost, ale i metody opracování či následný vzhled. Děláme také výrobky z MDF desek nebo v kombinaci dřeva a překližky. Každému výrobku i zákazníkovi sedne něco jiného,“ uvádí Mirela Keskinovič.

Nejtěžší je pro ni ale balancovat mezi rodinou, výchovou dětí, podnikáním a volným časem.

„Zákaznice si píší o výrobky na míru. Kromě výroby také navrhuji vlastní věci, kreslím a vytvářím šablony. Fotím také výrobky pro své webové stránky, ale vedu si i vlastní účetnictví. Není to jednoduché, ale mě to neskutečně baví,“ říká ke svým podnikatelským povinnostem šikovná žena.

