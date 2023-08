„Měl to být domeček, ale kluk chtěl loď,“ píše Adam Jedlička o svém projektu ve skupině Kutilové domácí na Facebooku. Pirátský koráb nakonec stavěl i se svým malým synem. Vyšel ho na pár tisíc korun. Spokojený synek by v něm teď prý nejraději i spal.

Největším oříškem byl výběr místa na pozemku. Loď totiž není úplně malou stavbou. Její rozměry jsou 5,5 x 1,5 metru | Foto: se svolením Adama Jedličky

„Chtěl jsem tříletému synovi postavit klasický domeček se skluzavkou a houpačkou. Když jsme spolu ale mluvili o tom, co by si přál, byl jsem poučen, že domeček nechce. Jeho snem byla totiž loď, jako má kapitán v jednom televizním seriálu,“ usmívá se Adam Jedlička.

Podívejte se i na stavbu dětského domku:

Zdroj: Youtube

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE:

* Vyrobil si i nábytek

* Přibude kajuta a děla

Pirátská loď nebyla prvním projektem Adama Jedličky. Jako malého si ho děda bral do dílny, kde přičichl k tajům řady řemesel a kde se také naučil základní dovednosti. Nezahálel ani, když byl studentem střední policejní školy a později právnické fakulty. Při studiu se živil malířinou, renovacemi veteránů či pracemi v lese.



Nahrává se anketa …

Vyrobil si i nábytek

„Koupě starého domu člověka zkrátka pracovat naučí,“ říká Adam Jedlička. „Nikdo za vás nic neudělá. A tak jsem se časem pustil do houpačky, pergoly, zahradní kuchyně i renovace koupelny. Dokonce jsem vyzkoušel i výrobu svého nábytku,“ dodává.

Kutil dětem postavil originální domek na hraní. Z palet a s houbami na střeše

Ačkoliv neměl žádný vzor, jak by pirátská loď měla vypadat, pustil se i se synem do díla. „Pomáhal mi podávat nářadí, a dokonce natíral prkna. Snažím se ho brát ke všemu, co dělám a myslím si, že ho to i baví,“ říká pyšný otec.

Největším oříškem byl podle něj výběr místa na pozemku. Loď totiž není úplně malou stavbou. Její rozměry jsou 5,5 x 1,5 metru.

Dětský domek z palet:

Zdroj: Youtube

„Stačí čas, nářadí a představivost, taky troška znalosti truhlařiny a tesařiny či ohýbání napařeného dřeva. Na oblouky na trupu jsem použil starý kulatý stůl. Stavba je ukotvena v betonu, ale ještě plánuju dřevěnou kotvu, aby ji syn mohl pěkně zvrchu házet, když dopluje do přístavu,“ směje se.

Přibude kajuta a děla

Pirátskou vlajku už vztyčili a Adamův syn byl tak spokojený, že by prý v lodi nejraději i spal. Šikovný tatínek už ale plánuje další vylepšení. „Nic moc bych neměnil, stavba proběhla hladce. Chci ale ještě přistavit vyhlídkový koš, jeřáb z ráhna a děla. Co by to bylo za pirátskou loď bez dělostřelectva. A v podpalubí pro kapitána přibude kajuta,“ vysvětluje Adam Jedlička s úsměvěm.

Ještě není hotovo, ale malý kapitán už vyplouváZdroj: se svolením Adama Jedličky

„Loď jsme ošetřili nátěrem z terasového oleje. Nedělal jsem to v kuse, ale tu a tam jsem udělal něco, když mi zrovna vyšel čas. Kdybych to měl odhadnout, tak na týden v jednom zátahu by to vyšlo. Nejdražší byla skluzavka, která přišla na 2500 korun, a za houpaci kruh jsem dal 1500 korun. Dřevo bylo zbytkové, a tak jsem dokupoval jen spojovací materiál,“ vypočítává náklady Adam Jedlička.

Životnost by podle něj měla být asi deset let. To už ale, myslí si Adam Jedlička, nebude loď juniora bavit a dřevo zase poslouží někde jinde.

Facebook Deník Styl je tu pro každého.Zdroj: Deník/Denisa Lottmannová