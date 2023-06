Když se Martin Hreha ze Slovenska rozhodl živit tím, že bude stavět velká i malá zahradní jezírka, věděl, že se pouští do něčeho, co je jeho koníčkem a vášní. Před lety totiž začínal se stavbou zahradního jezírka svépomocí na vlastním dvoře. Postupně se naučil tvořit tak krásné části zahrad s jezírky, že na ně s oblibou nakukují kolemjdoucí přes plot.

Každý biotop je jedinečný, Martin vytváří jak přírodní, tak i koupací jezera se slanou vodou, různých velikosti či tvarů. | Foto: Se svolením firmy Jazerá a jazierka

„Jako malý kluk jsem měl rád chvíle strávené u rybníků a potoků, prostě všude, kde byla voda. Nikdy by mě ale nenapadlo, že právě ta se stane mým živobytím. Vše začalo vlastně tím, že jsem si doma svépomocně udělal přírodní jezírko s rybami. Mělo veliký úspěch u mé rodiny, přátel i známých, a tak jsem postupně vytvořil biotopy i jim. Po této zkušenosti mne napadlo, že bych mohl jezírka budovat i pro ostatní zájemce,“ vzpomíná Martin Hreha.

Co je na stavbě jezírka vtipného?

Každý biotop je jedinečný, Martin vytváří jak přírodní, tak i koupací jezera se slanou vodou různých velikosti či tvarů. Zároveň přiznává, že jde o fyzicky náročnou práci.

„Rukama nám projde spousta kamení, které je potřeba pečlivě ukládat nejen kvůli bezpečnosti, ale také kvůli vzhledu. V každém případě ušetříme za fitko," říká s nadsázkou Hreha a dodává: „Není to jen o fyzické práci, je třeba hodně přemýšlet, aby jezero správně fungovalo a voda byla krásně čistá. Občas přitom zažíváme i humorné situace, třeba když někdo nechtěně spadne do vody. Ale zase když je vedro, je to osvěžující…“

Jaký je postup stavby jezírka?

Martin Hreha už má propracovaný postup stavby jezírka.

„Samotný proces výroby biotopu spočívá ve vytýčení rozměrů, následuje výkop jámy, u kterého samozřejmě používáme bagr. Klíčovým momentem je pokládka ochranné vrstvy speciální folie a rozvody sání a výtlaku. Aby voda vydržela čistá, je nevyhnutné instalovat skimmery. Jedná se o zařízení, které je propojené s čerpadlem a nabízí jednoduchý a pohodlný způsob čištění jezírek,“ vysvětluje Hreha.

Doplnil, že na fyzičku je nejnáročnější ukládání kamene a vyskládání vodopádu nebo potoka, které zabezpečí proudění vody.

"Ve finále pak ještě vyčistíme jezírko vysokotlakou vapkou a napustíme vodou. Pokud se jedná o slané jezero, jednoduše přimícháme do vody sůl, k čištění se používá solinátor. Ten pracuje na principu elektrolýzy slané vody a je to ekologicky šetrný způsob desinfekce. Nejen vůči uživateli, ale také k životnímu prostředí. Do takovéhoto biotopu však nemohou být umístěny ryby ani rostliny," konstatuje majitel firmy Jazerá a jazierka.



Co patří do jezírka?

Nedílnou součástí sladkých jezírek jsou kromě ryb i rostliny. Ty mohou růst ze dna nebo plavat na hladině i s kořeny. Nejtypičtější je leknín. Hladinu také zkrášlí například stulík, orobinec, kalatka, plavín, vodoklas či řezan.

Co se týká ryb, mezi nejčastější patří kapr koi nebo klasický obecný, karas, jeseter nebo perlín ostrobřichý. Na oblibě získává čím dál více podvodní osvětlení.

Kolik jezírko stojí?

„Cena jezírek se pohybuje od 10 000 eur nahoru. Přesná suma se odvíjí od mnoha faktorů, jako je například lokalita, provedení, velikost, použitý materiál, vzdálenost od firmy a podobně. Je to individuální záležitost,“ míní Hreha.

Co říkají vlastníci?

Martin Hreha postavil jezírko i pro rodinu Polnišových.

„Chtěli jsme dvě jezírka, jedno velké se slanou vodou a jedno menší. To větší s rozměry 15x8x2 metrů bylo hotové za šest dnů, to menší s rozměry 4x2x1,5 metrů za dva dny. Máme je teprve pár týdnů, jsou stále čistá a průzračná, nevyžadují zatím žádný servis, uvidíme později," říká spokojená majitelka jezírek Marika Polnišová.

Podle ní spousta lidí má bazény, ale pro její rodinu bylo jednoznačnou volbou jezero. „Zapadá lépe do prostředí, je přirozenější a mohu se v něm koupat po celý rok, jelikož se otužuji," libuje si Polnišová.